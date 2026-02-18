Szerokie nogawki już na dobre zadomowiły się w trendach, ale teraz liczy się coś więcej niż sam krój. Sezon wiosna 2026 wyraźnie skręca w stronę estetyki old money, więc w naszych szafach królują stonowane kolory, klasyczne fasony i wzory inspirowane garderobą elitarnych szkół czy brytyjskiej arystokracji. Wszystkie te kryteria spełniają jeansy z wyprzedaży w Reserved. Wyglądają genialnie i są jednym z takich elementów, które od razu robią całą stylizację, a kosztują mniej niż 50 złotych. Zobacz ten hitowy model, a być może sama się na niego skusisz.

Genialne jeansy w stylu old money

Jeansy z podwijanymi nogawkami w kratkę z Reserved idealnie wpisują się w styl klasycznej elegancji, ale z modowym akcentem. To model wide leg z wysokim stanem, w klasycznym, niebieskim odcieniu denimu. Najważniejszym elementem jest tu jednak szeroki mankiet z podszyciem w kratę w odcieniach granatu, beżu i czerwieni.

To właśnie podwinięcie zmienia charakter tych jeansów, ponieważ gdy nogawka delikatnie opiera się o but, kraciasty mankiet subtelnie wychodzi na pierwszy plan. To nawiązanie do klasycznej brytyjskiej elegancji - trochę jak podszewka w marynarce czy szalik w szkocką kratę. Ten niepozorny detal sprawia więc, że spodnie nie są „kolejną parą szerokich jeansów”, tylko elementem, który buduje całą stylizację bez wysiłku.

A co najlepsze, na trwającej wyprzedaży w Reserved spodnie te kosztują tylko 9,99 zł (z 159,99 zł), co przy takim detalu daje bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Jeśli więc lubisz styl old money, powinnaś bliżej się przyjrzeć temu modelowi.

Komu sprawdzi się ten model?

Fason wide leg wydłuża sylwetkę, daje swobodę ruchu i wygląda bardziej elegancko niż bardzo dopasowane modele. W połączeniu z wysokim stanem tworzy idealne proporcje i szczególnie dobrze sprawdzi się przy sylwetkach typu gruszka oraz klepsydra. Wszystko to dlatego, że wysoki stan podkreśla talię, a szeroka nogawka równoważy biodra.

Jeśli jednak jesteś bardzo drobna i niska, kontrastowy mankiet może optycznie skracać nogi. Nie oznacza to jednak, że to jeansy kompletnie nie są dla ciebie, ale musisz je odpowiednio stylizować. W takim wypadku warto postawić na buty na obcasie i unikać mocnego kontrastu kolorystycznego między butem a spodniami.

Jak stylizować te jeansy na co dzień?

W wersji casual postaw na miękki golf w kolorze ecru lub jasnoszary sweter z domieszką wełny. Do tego loafersy albo botki na słupku w odcieniu czekoladowego brązu. Taka stylizacja bez wysiłku wygląda schludnie, ale nie sztywno. Torebka w kolorze koniaku pięknie „złapie” kraciasty akcent z nogawki. Jeśli natomiast chcesz większej swobody, zamień golf na mięsistą bluzę z kołnierzykiem.

Do pracy możesz pójść w stronę nowoczesnej elegancji. Lekka koszula, granatowa marynarka o lekko oversize’owym kroju i skórzany pasek w talii stworzą zestaw, który wygląda profesjonalnie, ale ma modowy sznyt. Jeansy z podwijanymi nogawkami w kratkę świetnie wyglądają też w kontrastowych zestawieniach i warto łączyć je z krótkim kardiganem zapinanym na złote guziki. Efekt będzie bardziej kobiecy, ale nadal biurowy i osadzony w estetyce old money.

Na weekend sprawdzi się natomiast zestaw w duchu quiet luxury, czyli biały longsleeve, krótka kurtka z eko-skóry albo zamszu i duża, strukturalna torba. Możesz też dodać kaszkiet lub cienki szalik w kratę, nawiązując do mankietu spodni. To przykład, jak jedno ubranie może spiąć całą stylizację w spójną historię.

Wieczorem możesz postawić na ciemną, dopasowaną górę, na przykład czarny top z długim rękawem i wyraźnie zaznaczoną talią. Do tego botki na wyższym obcasie i mała torebka na ramię. Szeroka nogawka w ruchu wygląda bardzo efektownie, a kontrast między dopasowaną górą a luźnym dołem buduje eleganckie proporcje.

