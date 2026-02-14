Powrót do estetyki lat 90. trwa już od kilku sezonów, ale teraz wchodzi na bardziej dojrzały poziom. Mniej dosłowności, więcej jakości i wygody. Sztruks, kiedyś kojarzony głównie z klimatem retro, dziś wpisuje się w nurt effortless chic i spontanicznych stylizacji. Na wybiegach pojawił się w wersji minimalistycznej, w street style’u – w duecie z marynarką i sneakersami. I właśnie dlatego model Esmara z Lidla za 59,99 zł zwraca uwagę.

Sztruksowe spodnie Esmara z Lidla – detal, który robi całą stylizację

Model spodni sztruksowych z Lidla to klasyczne, szerokie i proste nogawki z wysokim stanem. Dostępne są w dwóch kolorach: brązowym i czarnym. Brązowy wariant uszyto z 98 proc. bawełny i 2 proc. elastanu, dzięki czemu materiał jest miękki, lekko elastyczny i przyjemny w noszeniu. Czarny model powstał z materiału z recyklingu – 90 proc. poliestru i 10 proc. poliamidu – ma dodatkowo plisy w pasie i boczne kieszenie.

Spodnie sztruksowe z Lidla, Fot. materiały prasowe, Lidl

Tkanina jest miękka, wyraźnie prążkowana, ale nie ciężka. Wysoki stan porządkuje proporcje, a prosta nogawka daje efekt wydłużenia sylwetki. Częściowo elastyczny pas zwiększa komfort, co przy dopasowanych modelach z wysokim stanem ma ogromne znaczenie. Zamek błyskawiczny to mały, ale istotny detal jakościowy. W cenie 59,99 zł trudno o lepszy stosunek ceny do jakości w kontekście trendu sezonowego.

Dlaczego sztruksy właśnie teraz wracają do łask?

Sztruks ma swoje korzenie w modzie użytkowej, ale największą popularność zdobył w latach 70. i 90. Wtedy noszono go nonszalancko – z T-shirtem, krótkim kardiganem, skórzaną kurtką. Dziś projektanci reinterpretują go w duchu quiet luxury: proste formy, stonowane kolory, dobre proporcje. To bezpieczny trend, który nie znika po jednym sezonie, bo opiera się na klasycznym kroju i naturalnej fakturze.

Wiosną 2026 widzimy wyraźny zwrot w stronę tkanin z charakterem. Po sezonach dominacji gładkich dzianin i denimu szukamy czegoś, co „robi” stylizację już na pierwszy rzut oka. Sztruksowe spodnie spełniają tę rolę bez przesady. To ubranie, które robi całą stylizację, nawet jeśli zestawisz je z prostym topem i loafersami.

Dla kogo ten fason będzie strzałem w dziesiątkę?

Szerokie, proste nogawki i wysoki stan najlepiej sprawdzą się u sylwetek typu gruszka i klepsydra – podkreślą talię i wyrównają proporcje między biodrami a ramionami. Sylwetce kolumnowej dodadzą kształtu, zwłaszcza jeśli zestawisz je z paskiem lub krótką marynarką. Wysoki stan optycznie wydłuża nogi, co docenią osoby o krótszej linii nóg względem tułowia.

W przypadku bardzo drobnej sylwetki i niskiego wzrostu szeroka nogawka może lekko skracać nogi, zwłaszcza w połączeniu z płaskim obuwiem i kontrastową górą. Wtedy warto postawić na buty w kolorze spodni lub delikatny obcas. Przy sylwetce typu jabłko wysoki stan powinien być dobrze dopasowany w talii – zbyt sztywny materiał może niepotrzebnie podkreślać okolice brzucha.

Jak stylizować sztruks wiosną 2026?

W wersji codziennej połącz brązowe spodnie z jasnym T-shirtem i zamszową kurtką. Do tego sneakersy w odcieniu ecru i minimalistyczna torba. To stylizacja bez wysiłku, która wygląda świeżo i nowocześnie. Czarny model świetnie zagra z białą koszulą oversize i mokasynami – wystarczy podwinąć rękawy, by uzyskać efekt swobodnej elegancji.

Jeśli zależy ci na bardziej biurowym klimacie, postaw na dopasowany golf i krótką marynarkę kończącą się w talii. Szeroka nogawka w duecie z wyraźnie zaznaczoną górą buduje proporcje i sprawia, że całość wygląda świadomie. Wieczorem wystarczy zamienić płaskie buty na czółenka i dodać wyraziste kolczyki – sztruks spokojnie udźwignie bardziej dopracowany look.

Ten model z Lidla pokazuje, że hit danego roku nie musi kosztować fortuny. Jeśli szukałaś czegoś, co odświeży wiosenną garderobę i wpisze się w aktualny trend sezonowy, sztruksowe spodnie za 59,99 zł są propozycją, którą warto przemyśleć.

Czytaj także: