Moda zatoczyła koło i znów patrzymy w stronę klasyki – ale tej w nowoczesnym wydaniu. Po latach dominacji bardzo luźnych modeli typu wide leg ponownie kierujemy wzrok ku totalnym klasykom, które balansują proporcje i są idealne do stylizacji w duchu efortless chic. Krój heritage to esencja paryskiego minimalizmu: prosta nogawka, wyższy stan, sztywniejszy denim i ponadczasowy odcień lekko spranego niebieskiego. Właśnie taki model znalazłam w H&M.

Dlaczego wiosną 2026 stawiamy na krój heritage?

Heritage to ukłon w stronę lat 80. i 90., kiedy jeansy miały podkreślać talię i naturalną linię bioder, a nie opinać nogi jak druga skóra. Dziś wraca w duchu quiet luxury i świadomej garderoby. To świetny trend, który nie jest zbyt krzykliwy, ale wyrazisty i z modowym zacięciem. Wpisuje się w modę na jakość, prostotę i ubrania, które zostają z nami na dłużej niż jeden sezon. Nic dziwnego, że paryżanki już go pokochały.

Ten fason zmienia codzienne stylizacje. Zamiast sportowej niedbałości daje dopracowany efekt, nawet jeśli zestawisz go z prostym T-shirtem i mokasynami. Właśnie w takie jeansy uwielbiała się ubierać między innymi księżna Diana, czego dowód możemy zobaczyć w postaci zdjęć paparazzi z tamtych lat. To ubranie, które „robi całą stylizację”, bo buduje proporcje.

Księżna Diana w jeansach heritage, fot. Getty Images, Pool, Tim Graham Picture Library, Tim Graham, Princess Diana Archive

Heritage jeans z H&M to wiosenny must have

Model Straight High Jeans z H&M kosztuje 164,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od 32 do 50. Odcień spranego, klasycznego niebieskiego denimu wygląda bardzo autentycznie – jak ulubiona para noszona od lat. Materiał to bawełniany denim z niewielką domieszką elastanu, dzięki czemu spodnie cały czas zachowują formę, ale nie są tak sztywne, jak klasyczne vintage. Wrażenie z noszenia? Są komfortowe, ale z wyraźną strukturą.

Nogawka jest prosta, nie zwęża się agresywnie ku dołowi, co daje bardziej elegancki efekt niż w modelach slim. Wysoki stan dobrze trzyma brzuch i podkreśla talię, a klasyczne pięć kieszeni i solidne szwy wzmacniają wrażenie jakości adekwatnej do ceny. W kategorii cena do jakości to jeden z ciekawszych modeli, jakie widziałam w tym sezonie.

Heritage jeans z H&M, fot. mat. prasowe H&M

Komu pasuje krój heritage, a kto powinien na niego uważać?

Straight High Jeans w kroju heritage świetnie sprawdzą się u sylwetek typu klepsydra i gruszka – wysoki stan podkreśli talię, a prosta nogawka wyrówna proporcje między biodrami a łydkami. To także dobry wybór dla figury typu jabłko, jeśli zależy ci na zaznaczeniu talii i optycznym wydłużeniu nóg. Przy drobnej sylwetce warto skrócić nogawkę do kostki, by nie zaburzyć proporcji.

Jeśli masz bardzo masywne łydki i zależy ci na ich optycznym wysmukleniu, klasyczna prosta nogawka może nie dać takiego efektu jak delikatny bootcut. Z kolei przy bardzo niskim wzroście zbyt długa nogawka bez skrócenia może skracać sylwetkę. Wtedy kluczowe jest dopasowanie długości i butów na niewielkim obcasie.

Z czym nosić jeansy heritage, by wyglądać jak paryska it-girl?

Najprostszy zestaw to biały T-shirt, czarna marynarka i skórzane loafersy. W tej konfiguracji jeansy Straight High Jeans grają pierwsze skrzypce. Jeśli chcesz podkręcić trend sezonowy, dodaj kardigan w stylu retro i baleriny – efekt francuskiego szyku masz gotowy w pięć minut.

W wersji biurowej połącz je z koszulą w odcieniu ecru i paskiem z wyraźną klamrą. W weekendowej odsłonie sprawdzi się krótka kurtka typu boxy i sneakersy w stylu vintage. Ten model daje ogromne pole do stylizacyjnych eksperymentów, ale zawsze zachowuje balans między luzem a elegancją. I właśnie dlatego mam wrażenie, że to hit danego roku, który zostanie z nami na dłużej.

