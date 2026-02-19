Odkryj jeansy na nowo. Paryżanki już kochają krój hearitage. Znalazłam idealny model
Jeśli czujesz, że twoje jeansy przestały robić efekt „wow”, to znak, że czas na małą rewolucję. Paryski street style już postawił na krój heritage – prosty, z wysokim stanem, niewymuszony. To fason, który robi całą stylizację i wygląda tak, jakbyś włożyła go od niechcenia, a jednak ze stylowym wyczuciem.
Moda zatoczyła koło i znów patrzymy w stronę klasyki – ale tej w nowoczesnym wydaniu. Po latach dominacji bardzo luźnych modeli typu wide leg ponownie kierujemy wzrok ku totalnym klasykom, które balansują proporcje i są idealne do stylizacji w duchu efortless chic. Krój heritage to esencja paryskiego minimalizmu: prosta nogawka, wyższy stan, sztywniejszy denim i ponadczasowy odcień lekko spranego niebieskiego. Właśnie taki model znalazłam w H&M.
Dlaczego wiosną 2026 stawiamy na krój heritage?
Heritage to ukłon w stronę lat 80. i 90., kiedy jeansy miały podkreślać talię i naturalną linię bioder, a nie opinać nogi jak druga skóra. Dziś wraca w duchu quiet luxury i świadomej garderoby. To świetny trend, który nie jest zbyt krzykliwy, ale wyrazisty i z modowym zacięciem. Wpisuje się w modę na jakość, prostotę i ubrania, które zostają z nami na dłużej niż jeden sezon. Nic dziwnego, że paryżanki już go pokochały.
Ten fason zmienia codzienne stylizacje. Zamiast sportowej niedbałości daje dopracowany efekt, nawet jeśli zestawisz go z prostym T-shirtem i mokasynami. Właśnie w takie jeansy uwielbiała się ubierać między innymi księżna Diana, czego dowód możemy zobaczyć w postaci zdjęć paparazzi z tamtych lat. To ubranie, które „robi całą stylizację”, bo buduje proporcje.
Heritage jeans z H&M to wiosenny must have
Model Straight High Jeans z H&M kosztuje 164,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od 32 do 50. Odcień spranego, klasycznego niebieskiego denimu wygląda bardzo autentycznie – jak ulubiona para noszona od lat. Materiał to bawełniany denim z niewielką domieszką elastanu, dzięki czemu spodnie cały czas zachowują formę, ale nie są tak sztywne, jak klasyczne vintage. Wrażenie z noszenia? Są komfortowe, ale z wyraźną strukturą.
Nogawka jest prosta, nie zwęża się agresywnie ku dołowi, co daje bardziej elegancki efekt niż w modelach slim. Wysoki stan dobrze trzyma brzuch i podkreśla talię, a klasyczne pięć kieszeni i solidne szwy wzmacniają wrażenie jakości adekwatnej do ceny. W kategorii cena do jakości to jeden z ciekawszych modeli, jakie widziałam w tym sezonie.
Komu pasuje krój heritage, a kto powinien na niego uważać?
Straight High Jeans w kroju heritage świetnie sprawdzą się u sylwetek typu klepsydra i gruszka – wysoki stan podkreśli talię, a prosta nogawka wyrówna proporcje między biodrami a łydkami. To także dobry wybór dla figury typu jabłko, jeśli zależy ci na zaznaczeniu talii i optycznym wydłużeniu nóg. Przy drobnej sylwetce warto skrócić nogawkę do kostki, by nie zaburzyć proporcji.
Jeśli masz bardzo masywne łydki i zależy ci na ich optycznym wysmukleniu, klasyczna prosta nogawka może nie dać takiego efektu jak delikatny bootcut. Z kolei przy bardzo niskim wzroście zbyt długa nogawka bez skrócenia może skracać sylwetkę. Wtedy kluczowe jest dopasowanie długości i butów na niewielkim obcasie.
Z czym nosić jeansy heritage, by wyglądać jak paryska it-girl?
Najprostszy zestaw to biały T-shirt, czarna marynarka i skórzane loafersy. W tej konfiguracji jeansy Straight High Jeans grają pierwsze skrzypce. Jeśli chcesz podkręcić trend sezonowy, dodaj kardigan w stylu retro i baleriny – efekt francuskiego szyku masz gotowy w pięć minut.
W wersji biurowej połącz je z koszulą w odcieniu ecru i paskiem z wyraźną klamrą. W weekendowej odsłonie sprawdzi się krótka kurtka typu boxy i sneakersy w stylu vintage. Ten model daje ogromne pole do stylizacyjnych eksperymentów, ale zawsze zachowuje balans między luzem a elegancją. I właśnie dlatego mam wrażenie, że to hit danego roku, który zostanie z nami na dłużej.
