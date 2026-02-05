W sezonie, w którym coraz częściej odchodzimy od ekstremalnych krojów na rzecz spokojnych, dopracowanych fasonów, klasyczne jeansy znów są na pierwszym planie. Szukamy modeli, które nie są trendem jednego miesiąca, tylko rzeczywiście będą nam towarzyszyć przez kilka sezonów. Para z Pepco idealnie wpisuje się w takie potrzeby. Jest prosta, a jednocześnie doskonale wygląda na sylwetce.

Jak wyglądają jeansy z Pepco?

Pięciokieszeniowe czarne jeansy z Pepco mają klasyczny, lekko dopasowany krój z prostą nogawką. Wysokość stanu jest średnia, co pomaga zaznaczyć talię i poprawić proporcje sylwetki. Materiał to klasyczny denim z dodatkiem elastanu – dzięki temu jeansy nie są sztywne, dobrze trzymają formę i nie wpijają się na biodrach.

Kolor to głęboka, matowa czerń, która wygląda elegancko i nie traci charakteru w stylizacjach dziennych. Model dostępny jest w rozmiarach od 34 do 44, więc wiele pań będzie w stanie dobrać dla siebie idealną wielkość. Cena – 40 zł – w tym przypadku naprawdę idzie w parze z funkcjonalnością. Są bardzo wygodne w noszeniu, nie zsuwają się z talii i dopasowują do ciała.

Jeansy z Pepco, fot. mat. prasowe Pepco

Dlaczego warto postawić na jeansy z Pepco?

Aktualne trendy wyraźnie skręcają w stronę prostoty i proporcji. Zamiast ekstremalnie obcisłych lub bardzo szerokich nogawek wybieramy fasony, które naturalnie modelują sylwetkę, a jednocześnie są wygodne. Właśnie taki efekt zapewniają jeansy z Pepco.

To klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody i będzie wyglądać dobrze na wielu typach sylwetki. Taki krój mimo upływu czasu i zmiany sezonu wciąż będzie aktualny, a możliwości stylizacyjnych jest naprawdę mnóstwo. W trakcie mrozów świetnie wyglądają ze sweterkami, wiosną sprawdzą się do lnianych koszul, a latem – do topów na ramiączka.

Ten fason wpisuje się w szerszy nurt effortless chic i codziennego minimalizmu. Chodzi o ubrania, które „robią całą stylizację” bez potrzeby kombinowania. Jeansy mają być tłem, ale takim, które uporządkuje całość i nada sylwetce lekkości.

Do jakiej sylwetki pasuje ten model jeansów?

Uniwersalny krój sprawia, że te jeansy będą pasować do wielu typów sylwetki. Klepsydra skorzysta z ich właściwości do podkreślania krągłości, gruszka ucieszy się z prostej nogawki, która zrównoważy szersze biodra, a osoby bez wyraźnie zaznaczonej talii otrzymają iluzję wcięcia nad biodrami.

Przy bardzo drobnej sylwetce i niskim wzroście ten krój może optycznie skracać nogi, zwłaszcza noszony z płaskim obuwiem. Osoby preferujące wyraźnie oversizowe formy mogą uznać go za zbyt klasyczny i obcisły.

Z czym łączyć, aby wyglądać modnie?

W codziennym wydaniu te jeansy najlepiej wyglądają w prostych, przemyślanych zestawieniach. Z dopasowanym golfem lub longsleevem i loafersami tworzą schludną, miejską stylizację na co dzień. W wersji bardziej biurowej dobrze grają z klasyczną koszulą i krótką marynarką, dając efekt uporządkowanej, ale niewymuszonej elegancji. Na weekend wystarczy miękki sweter i sneakersy, by całość wyglądała swobodnie, ale nadal modnie. To dokładnie ten typ jeansów, który pozwala stworzyć stylizację bez wysiłku.

