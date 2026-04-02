Ponadczasowość prostych fasonów spodni nie jest przypadkowa. Naturalne proporcje i niesamowity komfort noszenia sprawiają, że właśnie ten model jest jednym z najchętniej wybieranych. Jeansy straight są na topie również wiosną 2026, ale w odświeżonej wersji – z lekkim twistem, który nadaje im charakteru. Jednym z takich detali jest właśnie pinroll, czyli podwinięcie nogawki, które nadaje całości charakteru. W Reserved pojawił się model, na który szczególnie warto zwrócić uwagę.

Jeansy pinroll z Reserved

Model z Reserved to klasyczny, prosty krój z wysokim stanem i lekko luźniejszą nogawką. Wykonane z bawełnianego denimu, mają miękką, przyjemną w dotyku strukturę, która dobrze układa się na sylwetce. Najważniejszy element to wyraźnie podwinięta nogawka. Szeroki mankiet dodaje stylizacji nonszalancji i sprawia, że fason wygląda na zaprojektowany w ten sposób, a nie jak modowa wpadka. Kolor to klasyczny, sprany niebieski, który pasuje do codziennych zestawów.

Za te jeansy zapłacisz 199,99 zł, co nie wypada tak źle biorąc pod uwagę to, jak często nosimy jeansy na co dzień i jak uniwersalny jest to fason. Dostępne są rozmiary 34-42.

Pinroll jeans, Fot. mat. prasowe Reserved

Dlaczego pinroll jeans to hit 2026 roku?

Trend na pinroll nie jest nowy, ale wraca w idealnym momencie. Moda coraz bardziej stawia na stylizacje w duchu efortless, które wyglądają dobrze niezależnie od okazji. Podwinięcie nogawki optycznie odsłania kostkę, co dodaje lekkości i sprawia, że sylwetka wygląda smuklej. To subtelny trik, który działa lepiej niż skomplikowane stylizacyjne zabiegi.

Ten fason świetnie wpisuje się w estetykę nawiązującą do lat 90., kiedy straight denim był podstawą miejskiego stylu. Współczesna wersja tych jeansów jest bardziej dopracowana – zamiast ręcznego podwijania nogawek mamy wyraźny, szeroki mankiet z przeszyciem, który jest integralną częścią projektu. Dzięki temu jeansy wyglądają świeżo i nowocześnie.

Jak wyglądają jeansy pinroll na sylwetce?

Jeansy straight z podwiniętą nogawką szczególnie dobrze wyglądają na sylwetkach typu gruszka i klepsydra – prosty krój równoważy proporcje, a brak zwężenia na łydce nie podkreśla ud. Wysoki stan dodatkowo zaznacza talię. Dla sylwetki prostokątnej będą sposobem na dodanie kształtów, zwłaszcza w połączeniu z paskiem. Warto jednak uważać przy niższym wzroście – szeroki mankiet może optycznie skracać nogi, dlatego dobrze zestawić je z butami na niewielkim podwyższeniu lub w kolorze zbliżonym do spodni.

W przeciwieństwie do bardzo sezonowych fasonów, jeansy pinroll mają potencjał zostać z nami na dłużej. Opierają się na klasyce, a detal w postaci podwinięcia można łatwo zmodyfikować. To sprawia, że są dobrą inwestycją w codzienną garderobę. Jeśli szukasz modelu, który wpisuje się w aktualne trendy, ale nie znudzi się po jednym sezonie, ten z Reserved jest jednym z pewniejszych wyborów.

