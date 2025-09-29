Jesień i zima to pory roku, kiedy ani rusz bez ciepłego swetra. W tym sezonie stawiamy zatem na różne modele. Krótkie, długie, bardziej oversize'owe lub opięte, wkładane przez głowę czy zapinane kardigany - do wyboru, do koloru. Każda jesieniara ma jednak swój ulubiony, a większość stawia na ten rodzaj. Kardigan oversize to nr 1 na jesień-zima 2025/2026. Wybrałam 3 modele z popularnych sieciówek, które w tym sezonie będą królować w naszych stylizacjach.

1. Bawełniany kardigan oversize w kolorze beżowym - H&M

W H&M znajdziemy najbardziej uniwersalny spośród wszystkich kardiganów oversize. To bowiem bawełniany kardigan z dekoltem w serek. Jest długi i sięga mniej więcej ponad połowę ud. Dodatkowo na górze jest luźny i można go nosić zarówno normalnie na ramionach, jak i delikatnie spuszczone bliżej łokcia. To świetny model zarówno do jeansów i legginsów, jak również po prostu do rajstop - może bowiem zastąpić sukienkę. Świetnie prezentuje się z dodatkiem butów za kolano, które są hitem tego sezonu. Ten kardigan kosztuje 209,99 zł.

Bawełniany kardigan oversize w kolorze beżowym z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

2. Wełniany kardigan oversize w kolorze szarym - Zara

Kardigan, który znalazł się w asortymencie Zary, to z kolei model w stu procentach wykonany z wełny. Dodatkowo ma modny kolor sezonu jesień-zima 2025/2026 - szary. Również jest oversize'owy i świetnie prezentuje się jako narzutka na sukienkę lub w połączeniu ze spódnicą np. hitową kratę Argyle. Warto dobrać do takiej stylizacji brązowe botki, które są uniwersalnym wyborem jesienią. Tak z pewnością zadasz szyku - zarówno w biurze, jak i po południu. Kardigan z Zary kosztuje 349 zł.

Wełniany kardigan oversize w kolorze szarym - Zara, Fot. materiały promocyjne, zara.com

3. Dzianinowy kardigan oversize w kolorze moss green - Mango

Te 2 swetry w kolorze moss green to hit jesieni 2025. Jeden z nich świetnie pasuje również do tego zestawienia. Model, który znalazł się w ofercie sieci sklepów Mango, to sweter z grubej dzianiny, który wystarczy kupić w większym rozmiarze, aby mieć świetny kardigan oversize, który można nosić do wszystkiego i zastąpi nam nawet kurtkę w jesienne, cieplejsze dni. To idealny wybór na nadchodzący sezon. Zwłaszcza że kolor jest nie do podrobienia. Sweter z Mango kosztuje 159,99 zł i dostępny jest także w hitowym szarym odcieniu.

Dzianinowy kardigan w kolorze moss green z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

