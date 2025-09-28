Lubisz jesienne kolory i smaki? Te kardigany na sto procent przypadną ci do gustu. Czekolada, cynamon i śliwka – czy istnieją inne smaki, bardziej kojarzące się z jesienią? Moim zdaniem nie. W "apetycznych" kardiganach możesz chodzić na okrągło – na co dzień, do pracy i na specjalne okazje. Jestem ciekawa, który stanie się twoim ulubionym. Ja stawiam na czekoladę.

Kardigan w czekoladowym kolorze od Zary

Klasyczny kardigan w odcieniu gorzkiej czekolady marki Zara to kwintesencja jesieni. Pięknie będzie prezentował się zarówno z czarnym, jak i jasnym dołem stylizacji, np. w kolorze kremowym. Do pracy i na służbowe kolacje chocolate cardigan noś do szerokich spodni. Na randkę – do sukienki typu slip dress. A na kawę z koleżanką – do jeansów. Ten sweter w sezonie jesień-zima 2025/2026 to must-have każdej kobiety.

Uwaga. Najmodniejsze są lekko luźne, opadające na ramionach kardigany, dlatego kup rozmiar większy niż zawsze. Sweter od Zary kosztuje 199 zł.

Kardigan - Fot. zara.com

Sweter w kolorze cynamonu marki H&M

Cynamonkę? Dziękuję. Poproszę kardigan w kolorze cynamonu. Ten ciemnobeżowy sweter od H&M możesz nosić na dwa sposoby — klasycznie, jako kardigan lub nieco fantazyjnie, zastępując nim koszulę. Tak jak model czekoladowy, ten też możesz zestawiać zarówno z ubraniami casualowymi, jak i eleganckimi. Moim zdaniem będzie pięknie współgrał z brązową skórzaną spódnicą — stylizacje utrzymane w jednej gamie kolorystycznej są bardzo hot. Kardigan H&M kosztuje 127,99 zł.

Kardigan - Fot. hm.com

Śliwkowy kardigan od Reserved

Śliwka to królowa jesieni, dlatego w zestawieniu "smakowitych" kardiganów nie mogło zabraknąć tego w fioletowym kolorze. Masz na niego ochotę? Znajdziesz go w sklepach Reserved. Z czym łączyć sweter w tak głębokim kolorze? Z ubraniami w kontrastującym odcieniu waniliowego kremu — to połączenie zawsze się sprawdza zarówno w kuchni, jak i w modzie. Kardigan marki Reserved kosztuje 129,99 zł

Kardigan - Fot. reserved.com

Pomysły na jesienne stylizacje z kardiganami w roli głównej

Kardigan w jesiennym kolorze to obowiązkowy element w twojej garderobie. Boisz się, że nie będziesz wiedziała, jak go stylizować? Mam dla ciebie kilka doskonałych inspiracji na outfity ze "smakowitymi" swetrami w roli głównej.