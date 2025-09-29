Krata Argyle to wzór oparty na rombach (skośnych kwadratach) układających się w regularną, powtarzalną siatkę. Charakterystyczne są dodatkowe przecinające się linie diagonalne, które tworzą efekt głębi i wielowarstwowości. Wzór najczęściej spotykany jest w formie dwukolorowej lub trójkolorowej. Wzór ten najczęściej pojawia się na swetrach, skarpetach i kamizelkach, a w ostatnich latach także na dodatkach, np. torbach.

Reklama

Kratka Argyle wywodzi się ze Szkocji, a dokładniej z terenów hrabstwa Argyle w zachodniej części kraju. Jej pierwowzorem był wzór na tradycyjnych szkockich kiltach i pledach spotkanych w tym hrabstwie. Prawdziwą modową karierę ten wzór zrobił w XX wieku, zwłaszcza po I wojnie światowej, gdy zaczął pojawiać się na odzieży golfowej. Od tego czasu Argyle kojarzy się z klasyką, prestiżem i sportową elegancją.

Tej jesieni wśród różnych rodzajów motywów kratki Argyle pojawia się jako jeden z bardziej wyrazistych i szlachetnych wzorów. Oto 3 swetry, które sprawią, że nie musisz kupować kaszmirowego swetra, żeby wyglądać jak milion dolarów.

Grzeczny kardigan– Reserved

Sweterek z półokrągłym dekoltem, zapinany na 6 guzików. W tym wydaniu trójkolorowy Argyle składa się z 3 barw: brązu, pudrowego różu i bieli, gdzie biel występuje tylko w cienkich liniach przecinających romby. Wzór pokrywa cały kardigan, jedynie dekolt i ściągacze u dołu i na rękawach jest jednobarwny, co tworzy ramę dla charakterystycznego wzoru.

Produkt wykonany z mieszanki włókien sztucznych i wełny. Sweter można nosić na topy i z koszulami z wyłożonym na wierzch kołnierzykiem. Cena 159,99 zł.

Klasyczny w kroju kardigan w romby możesz nosić z koszulami, Fot. materiały prasowe

Sweterek w romby – Kappahl

Klasyczny lekki sweterek wciągany przez głowę, z półokrągłym wykończeniem pod szyją. Zwór Argyle tworzą romby w 3 kolorach: szarości, beżu i bieli, a cienkie linie są kopią szarości z rombów. Charakterystyczny wzór pokrywa cały sweter z wyjątkiem ściągaczy.

Produkt wykonano w całości z miękkiego tworzywa sztucznego (poliester z odzysku).

Prosty fason o długości do biodra pasuje do długich wąskich spódnic i spodni o dość wąskich nogawkach. Cena: 199,99 zł.

Ten sweterk świetnie wygląda z wąskimi jednobarwnymi spódnicami, Fot. materiały prasowe

Sweter bez ramiączek – Zara

Wyjątkowy sweter, który może być podstawowym elementem całej stylizacji. Jego wyróżnikiem jest wywijany szeroki dekolt, który odsłania ramiona i szerokie ściągacze. Wzór Argyle przyjmuje tutaj postać wyjątkowo dużych rombów w kolorach brązu i beżu z białymi cienkimi liniami. Wywinięcie dekoltu jest jednobarwne, co pozwala optycznie odciągnąć uwagę od wyrazistego wzoru i przenieść ją na ramiona.

Sweter wykonano z włókien sztucznych z niedużym dodatkiem wełny. Świetnie prezentuje się z jednobarwnymi, lejącymi się spodniami o dość szerokich nogawkach. Cena: 149 zł.

Zestaw ten sweter ze spodniami o szerokich nogawkach, Fot. materiały prasowe

Czytaj także: