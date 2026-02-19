Po latach dominacji oversize’u coraz częściej sięgamy po fasony, które modelują sylwetkę, ale nadal gwarantują komfort i taki właśnie jest sweterek z Lidla. Jego kopertowy krój to kwintesencja wygody i elegancji, a to wszystko w zaskakująco niskiej cenie. Zobacz ten model i wybierz jeden z trzech modnych kolorów do własnej garderoby, a następnie zerknij na inspiracje gotowych stylizacji.

Modny krój i kolor w Lidlowej cenie

Szukając modnego swetra o kopertowym fasonie najlepiej zerknąć na ofertę Lidla. Znajdziemy tam kardigan wiązany damski marki Esmara z dekoltem w kształcie litery V oraz zapięciem na guzik po wewnętrznej stronie. Dzięki temu przód układa się równo i nie rozchodzi, a dodatkowo po prostu efektownie wygląda. Dodatkowe wiązanie w talii pozwala natomiast regulować stopień dopasowania i to właśnie ten drobny detal optycznie modeluje sylwetkę, gdyż podkreśla wcięcie i nadaje jej lekkości.

Rękawy wykończone są mankietami, co sprawia, że sweter wygląda bardziej dopracowanie i nie traci formy przy codziennym noszeniu. Dzianina jest miękka, z dodatkiem wełny (4%), a jednocześnie zawiera 84% poliestru z recyklingu. W dotyku materiał jest przyjemny, lekko otulający, bez nadmiernej sztywności. Przy cenie 31,49 zł relacja ceny do jakości naprawdę robi wrażenie.

Do wyboru mamy trzy kolory: brązowy, kremowy i czerwony. Brąz wpisuje się w estetykę latte dressing i ciepłych total looków, kremowy to ukłon w stronę minimalizmu i nurtu quiet luxury, a czerwony ożywi wiosenne stylizacje i może być mocnym akcentem w garderobie kapsułowej. Rozmiary od XS (32/34) do L (44/46) pozwalają dobrać fason do różnych potrzeb, więc każda z nas znajdzie ideał dla siebie - zarówno pod względem wielkości, jak i kolorystyki.

sweter z Lidla, fot. materiał Lidl.pl

Dlaczego sweter envelope to hit wiosny 2026?

Kopertowe fasony mają długą historię, a ich siła tkwi w prostocie konstrukcji i możliwości dopasowania do sylwetki bez sztywnych zaszewek czy konstrukcyjnych cięć. W tym sezonie projektanci i sieciówki zgodnie stawiają na ubrania, które „robią całą stylizację”, a kopertowy sweter jest dokładnie takim elementem. Nie potrzebuje wielu dodatków ani skomplikowanego warstwowania. Wystarczy dobrze dobrany dół i buty, a efekt jest spójny.

To również bezpieczny trend sezonowy. Kopertowy krój regularnie wraca do mody, bo odpowiada na realne potrzeby – podkreślenie talii, wydłużenie szyi przez dekolt V, wysmuklenie górnej części sylwetki. Nie jest to chwilowa ekstrawagancja, lecz forma, która sprawdza się w codziennym życiu. Kardigan wiązany z Lidla szczególnie dobrze prezentuje się na sylwetce typu klepsydra, choć dla figury gruszki też będzie korzystny.

Jak stylizować kopertowy sweter?

Brązowy kardigan w duecie z jeansami straight lub wide leg i zamszowymi botkami tworzy zestaw idealny na spacer po mieście czy szybkie spotkanie na kawę. Wystarczy dodać dużą torbę typu shopper i cienki pasek do spodni, by całość nabrała charakteru. To stylizacja bez wysiłku, która wygląda jak przemyślana.

Do biura warto zestawić kremowy z cygaretkami w kant i klasycznymi loafersami. Jeśli zależy ci na bardziej formalnym efekcie, pod spód możesz założyć cienki top w neutralnym kolorze, pozostawiając dekolt lekko otwarty. Taki zestaw jest elegancki, ale nie sztywny.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kremowy model świetnie sprawdzi się w jasnym total looku. Połącz go z ecru spodniami o szerokiej nogawce i beżowymi sneakersami. Delikatna złota biżuteria i mała torebka na ramię podbiją efekt czystej, estetycznej stylizacji inspirowanej skandynawskim minimalizmem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czerwony wariant ma natomiast potencjał wieczorowy. Wystarczy dopasowana spódnica midi z ekoskóry lub satynowa, delikatnie połyskująca tkanina. Do tego czarne botki na słupku i mała kopertówka. Sweter envelope staje się wtedy centralnym punktem stylizacji i nie potrzebuje konkurencji w postaci mocnych wzorów.

Możesz też potraktować go jako alternatywę dla klasycznej marynarki. Założony do dopasowanych spodni i szpilek stworzy nowoczesny, kobiecy look, który sprawdzi się na kolacji czy spotkaniu biznesowym w mniej formalnym wydaniu.

Czytaj także: