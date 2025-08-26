W najbliższych miesiącach będą królować brązy. To bowiem jeden z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026. Niezależnie od tego zatem, na jaki odcień się zdecydujesz, ta barwa będzie dobrym wyborem. Chocolate heels to buty jak marzenie, które warto mieć w szafie przez cały rok, a jesienią baleriny Mary Jane będziemy nosić tylko w takiej wersji, z dodatkiem drapieżnej panterki. Z kolei dla fanek klasyki opcja jest przede wszystkim jedna. Brązowe botki to hit jesieni 2025 - oczywiście w wersji zamszowej. Wybrałam 3 modele na słupku, w których nie dość, że zadasz szyku, to jeszcze będą niesamowicie wygodne.

Reklama

1. Brązowe jesienne botki na niskim obcasie - Wojas

Botki marki Wojas to klasyka w najlepszym wydaniu. To brązowe buty na słupku w trzech odcieniach brązu, które są na tyle subtelne, że prezentują się niezwykle elegancko. Świetnie będą pasować zarówno do beżowego płaszcza, jak i do czarnej sukienki maxi czy modnej w tym sezonie garsonki lub garnituru. Są dostępne także w kolorze czarnym. Kosztują 499 zł.

Wojas - Brązowe jesienne botki na niskim obcasie, Fot. materiały promocyjne, wojas.pl

2. Leather Socks Boots - & Other Stories

Skarpetkowe botki są hitem od kilku sezonów i jesienią nadal będą widoczne w trendach. Właśnie taki model w czekoladowym odcieniu znajdziemy w asortymencie marki & Other Stories. To najklasyczniejsze buty tego typu z kwadratowym czubkiem oraz na słupku. Są bardzo kobiece, więc będą pasować do eleganckich stylizacji, ale też dobrze mogą komponować się w zestawieniu z jeansami - szczególnie 3 modelami jeansów wydłużającymi nogi do nieba. Taka para butów kosztuje 790 zł i jest dostępna także w innych wersjach: czekoladowej skórzanej, czarnej skórzanej, oraz zamszowej karmelowej.

& Other Stories - Leather Socks Boots, Fot. materiały promocyjne, stories.com

3. Botki na słupku Jenny Fairy - CCC

Również w popularnej sieci sklepów CCC znajdziemy proste botki brązowe. Sięgają kostki i są zapinane na zameczek. Posiadają też oczywiście słupek. Są gładkie i mają zaokrąglony czubek. Tego typu model świetnie sprawdzi się do spodni, ale może być problematyczny w przypadku sukienki i spódnicy, ponieważ będzie skracał nogę. Kosztuje 139,99 zł i dostępny jest też w 2 innych opcjach kolorystycznych: czarnej oraz karmelowej.

Reklama

CCC - Botki na słupku Jenny Fairy, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Brązowe botki zamszowe - inspiracje

Zamszowe botki w kolorze brązu to zawsze dobra opcja na jesień, ale warto wiedzieć, z czym je zestawić, aby stworzyć modną i elegancką stylizację. Znalazłam 5 inspiracji na noszenie tego typu pary butów. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?