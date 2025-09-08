Kozaki za kolano to must have w sezonie jesień-zima 2025/2026. Nie wierzysz? Zerknij na pokazy Balmain, Sportmax czy Chanel — tam buty z cholewką do połowy uda grają pierwsze skrzypce. Noszone do sukienek, spódnic i szortów — zawsze wyglądają zjawiskowo. Jakie opcje są do wyboru? Pierwsze miejsce na podium zajmują modele na obcasie. Zobacz, jak nosić je jesienią, aby wyglądać stylowo.

Sportmax pokazuje, jak nosić buty za kolano do jeansowych total looków

Sportmax na sezon jesień-zima 2025/2026 proponuje jeansowe total looki. Co je uzupełnia? Spektakularne kozaki za kolano. Do butów z mega długą cholewką możesz włożyć denimowe szorty lub mini. Co na górę? Jeansowa koszula i klasyczna kurtka. Możesz postawić na kolorystyczny total look lub zmieszać ze sobą kilka odcieni jeansu.

Uwaga. Buty proponowane przez Sportmax mają marszczoną cholewkę. Jeśli jesteś niska postaw na dopasowaną górę. Oversizowa może cię przytłoczyć. W sezonie jesień-zima 2025/2026 jeans nosimy także w wersji bardziej casualowej niż proponuje Balmain — z czerwonymi sneakersami.

Pokaz Sportmax - Fot. spotlight.launchmetrics.com

U Balmain dzianina łączy się ze skórą

Jeśli chcesz wiedzieć, jak nosić buty za kolano w wersji super wygodnej, spójrz na looki z pokazu Balmain. Projektanci domu mody zdecydowali, że czerwone kozaki z długą, marszczoną cholewką, najlepiej pasują do dzianinowej, otulającej dzianinowej sukienki.

Zwróć uwagę, że buty u Balmain są tak długie, że mogłyby zastąpić spodnie. Jeśli nie masz odwagi na tak awangardowy dodatek, wybierz nieco krótszą wersję modnego obuwia.

Pokaz Balmain - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Tamara Ralph zestawia buty za kolano z sukienko-marynarką

Kozaki ze sztywną cholewką za kolano plus sukienka wyglądająca jak marynarka to opcja idealna do pracy. Ma w sobie zarówno elegancję, jak i bardzo pożądaną w sezonie jesień-zima 2025/2026 nonszalancję. Co jeszcze jest ważne? Tamara Ralph stawia na kolorystyczne total looki. Co powiesz na opcje "all white"? Ja jestem na tak.

Jesienią najmodniejsze są marszczone buty, jeśli jednak nie masz odwagi na taką opcję, sztywna cholewka kozaków również zda modowy egzamin. Jeśli służbowa stylizacja z sukienko-marynarką to nie twoja bajka, postaw na wracającą do mody garsonkę.