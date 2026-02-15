Neutralne kolory, proste kroje oraz miękkie i ciepłe tkaniny - tak można opisać tegoroczne trendy w modzie. To praktyczne podejście do budowania garderoby zakłada kupowanie mniejszej ilości ubrań, ale dbanie o ich wysoką jakość. Coś, co idealnie wpasowuje się w te kryteria znalazłyśmy w ofercie Reserved. Wełniany sweterek w robiącym furorę stylu balletcore można tam dorwać w 3 przepięknych kolorach, a każdy z nich jest tak uroczy, że aż trudno się zdecydować. Zobacz ten produkt i zerknij na kilka gotowych inspiracji do jego wystylizowania, a być może sama się na niego skusisz.

Kwintesencja stylu balletcore z genialnym składem

Ten model idealnie wpisuje się w wygląd baletnicy, ale można go stylizować na dziesiątki przeróżnych sposobów. Kopertowy fason to świetna opcja dla kobiet, które szukają wygodnych rozwiązań i komfortu. Model ten jest wyjątkowo praktyczny w noszeniu, bo wygląda o wiele lepiej niż klasyczny kardigan zapinany na guziczki, a jednak zdejmuje się i nakłada równie łatwo, o ile nie jeszcze łatwiej. Do tego ma genialny skład, bo znajdziemy tam 45% wełny i 15 % moheru. To właśnie ten duet sprawia, że mimo iż ubranie jest cieniutkie i delikatne, grzeje i daje komfort nawet z największe mrozy.

Kolejną zaletą jest tu niewątpliwie kolorystyka, ponieważ cena, ponieważ produkt znajdziemy w 3 odcieniach idealnych do codziennego noszenia. Jest to klasyczne trio, czyli złamana biel, beż oraz ciemny brąz. Wszystkie prezentują się doskonale i pasują niemal do wszystkich typów urody, więc każda kobieta znajdzie swój typ. Na koniec zostaje już tylko pytanie ile kosztuje ta perełka, a tutaj nie trzeba szykować grubych sum, bo cena wynosi 159,99 zł, co jak na taką jakość jest bardzo korzystną ofertą. Z pewnością warto na niego zerknąć podczas kolejnej wizyty w Reserved, a zanim to, przejdźmy do gotowych pomysłów na stylizacje z tym wełnianym hitem w roli głównej.

wełniany sweter, fot. materiały reserved.com

Z czym nosić kopertowy sweter? Gotowe outfity

Taki kopertowy krój to idealna opcja na szybkie ubieranie, bo sam w sobie robi on już całą stylizację i nie trzeba nic kombinować. Wystarczy dobrać odpowiedni dół, a tutaj sprawdzą się zarówno casualowe jeansy, jak i nieco bardziej eleganckie spodnie wide leg z szeroką nogawką. Jedyne, o czym trzeba pamiętać to to, aby spodnie miały wyższy stan, ponieważ taki zakładany sweterek z wiązaniem jest dość krótki i najlepiej wygląda właśnie do dołów o kroju high waist.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na spodniach jednak nie kończą się stylizacyjne możliwości tego sweterka. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć kopertowy sweterek ze spódnicą. Pięknie będzie tu pasowała na przykład midi spódnica o satynowym wykończeniu lub tiulowa mini, która jeszcze bardziej podkręci inspirację baletem. Jeśli natomiast wolisz klasykę, dobierz do sweterka klasyczną ołówkową czarną spódnicę w biurowym stylu, a też będzie tu świetnie pasowała.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: