Styl grandmacore to jeden z największych hitów na wiosnę 2026 i pokochały go już wszystkie it-girls. Co w nim takiego wyjątkowego? Przede wszystkim charakteryzuje się romantycznymi i mocno retro krojami, czyli ubraniami wyglądającymi jak wynalezione w skrzyni na babcinym strychu. Królują tu więc dziergane sweterki i kamizelki, koszule z haftowanym kołnierzykiem, a także zwiewne spódnice. Warto szukać takich elementów na obecnych wyprzedażach, aby wiosną mieć już przygotowaną szafę, a my zrobiłyśmy to za was. Oto najpiękniejszy sweterek w stylu grandmacore, który upolujesz teraz aż 73% taniej.

Wyprzedażowa perełka w stylu grandmacore

Pośród ostatnich okazji z wyprzedaży w Reserved znalazłyśmy prawdziwą perełkę - dosłownie i w przenośni. Kremowy sweterek z ozdobnym splotem i babcinym kołnierzykiem zapinanym na perełkę to jeden z takich elementów garderoby, które same robią całą stylizację. Niby ma prosty krój i ponadczasowy kolor, ale detale robią tu cały efekt, bo ubranie wygląda jak znalezione na struchu u babci i to w najlepszym tego stwierdzenia znaczeniu. To idealny przykład modnego w 2026 roku stylu grandmacore, czyli ubrań romantycznych, mocno vintage i stylizowanych na skarby po babci.

Zwykle za takie smaczki do garderoby trzeba sporo zapłacić, ale nie tym razem. Na wyprzedaży w Reserved sweterek ten kosztuje teraz tylko 39,99 zł, a jego regularna cena wynosiła aż 149,99 zł, więc mamy tu obniżkę aż o -73%. Mogłoby się wydawać, że taka okazja to jakieś końcówki rozmiarów, gdzie zostają już tylko XS i XL ale nic bardziej mylnego - tutaj dostępna jest pełna rozmiarówka, więc każda z nas znajdzie idealny dla siebie sweterek.

Jak stylizować sweter z kołnierzykiem?

Taki sweter to wdzięczny element stylizacji, bo pasuje niemal do wszystkiego - od klasycznych jeansów po eleganckie spodnie czy spódniczkę. Jeśli więc szukasz pomysłu na szybki look do pracy - dorzuć do niego wide leg jeans w kolorze granatu i uzupełnij całość wygodnymi botkami lub sportowymi sneakersami.

A jeśli spodnie mają podwyższony stan, koniecznie dołóż do nich skórzany pasek, który nie tylko dopełni całości, ale i pięknie podkreśli talię i wyrówna proporcje. Taka stylizacja to idealne przełamanie stylu grandmacore i nowoczesnego minimalizmu.

Jeśli natomiast planujesz większe wyjście - na kawę na mieście z przyjaciółką czy randkę z ukochanym - taki romantyczny sweterek też będzie bardzo efektowaną bazą do stylizacji. Wystarczy tylko zestawić go z falbaniastą spódniczką mini, a całość uzupełnić grubymi rajstopami i kozakami na obcasie. Najlepiej aby były to buty o szerokiej cholewce, która naturalnie opada i lekko się marszczy na nodze. Jeśli jednak wolisz cięższe i bardziej charakterne modele butów - postaw na ponadczasowe kowbojki.

Taki look trzeba już tylko uzupełnić biżuterią, a dla zachowania stylu grandmacore, najlepiej sprawdzą się tu duże i efektowne vintage klipsy. Można też pójść w nieco bardziej delikatne klimaty i wybrać perły.

