W sezonie zimowym i na przełomie stycznia oraz lutego coraz częściej sięgamy po ubrania, które są jednocześnie przytulne i zjawiskowe wizualnie. Trend na subtelne motywy, pastelowe kolory i miękkie dzianiny wyraźnie wraca do łask, zwłaszcza w codziennych stylizacjach. Nic dziwnego, że walentynkowa oferta Lidla pojawia się właśnie teraz — krótka dostępność w sklepach stacjonarnych dodatkowo podkręca zainteresowanie. Sweter w serca wpisuje się w ten moment sezonu idealnie: jest romantyczny, ale na tyle prosty, że nie zamyka się na jedną okazję - doskonale sprawdzi się nie tylko w walentynki.

Sweter damski w serca z Lidla

Ten model to klasyczny sweter o luźniejszym fasonie z obniżoną linią ramion i delikatnymi ściągaczami przy rękawach oraz u dołu. Ma okrągły dekolt, który dobrze układa się zarówno solo, jak i na koszuli czy cienkim golfie. Różowa baza została przełamana czerwonym motywem serc, rozmieszczonych w sposób, który wygląda nowocześnie, ale nie infantylnie.

Materiał to duży atut tego modelu — aż 50% wiskozy, 28% poliestru z recyklingu i 22% poliamidu. Dzięki temu sweter jest miękki, przyjemny w dotyku i dobrze oddycha, a jednocześnie zachowuje formę. Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: różowym z czerwonym motywem serc oraz czarnym z kontrastującymi, czerwonymi serduszkami. Cena 34,99 zł sprawia, że stosunek jakości do ceny wypada wyjątkowo korzystnie.

Sweter damski w serca z Lidla, Fot. materiały prasowe, Lidl

Dlaczego ten fason jest teraz modny?

Luźniejsze swetry z miękkiej dzianiny to jeden z bezpiecznych trendów sezonowych. Obniżona linia ramion i prosty krój wpisują się w estetykę effortless chic, która dominuje w codziennym street stylu.

Motyw serc pojawia się w tym sezonie nie tylko w walentynkowych kolekcjach, ale też w formie subtelnych printów i detali. Ten fason nie jest chwilową modą — to wariacja na temat klasycznego swetra, tylko w odświeżonej, bardziej uroczej wersji.

Tło historyczne trendu

Motywy serc w modzie regularnie wracają falami, szczególnie w okresie walentynkowym. W latach 90. i na początku 2000. pojawiały się głównie na dzianinach i T-shirtach jako element popkulturowy. Dziś wracają w bardziej minimalistycznym wydaniu — bez nadmiaru zdobień, w stonowanej kolorystyce i na jakościowych materiałach. To właśnie ten kierunek widać w projekcie swetra z Lidla.

Charakterystyka trendu

Ten trend łączy miękkość, komfort i lekki sentyment. Dzianiny z wiskozą odpowiadają na potrzebę wygody, a delikatny wzór dodaje stylizacji charakteru. Sweter w serca zmienia codzienne zestawy — nawet proste jeansy i botki zaczynają wyglądać na bardziej dopracowane. To hit danego roku dla kobiet, które chcą wyglądać modnie, ale bez nadmiaru i stylizacyjnego wysiłku.

Do jakiej sylwetki pasuje ten model, a do jakiej nie?

Sweter najlepiej prezentuje się na sylwetkach, które dobrze wyglądają w luźniejszych formach. Proporcje typu kolumna i prostokąt zyskują miękkość, sylwetki z węższymi ramionami korzystają z obniżonej linii, a osoby, które lubią komfort i nieopinające fasony docenią jego lekkość. Miękka struktura materiału sprawia, że sweter nie dodaje objętości tam, gdzie nie trzeba.

Model może nie być najlepszym wyborem dla osób, które wolą mocno zaznaczoną talię, ponieważ prosty krój jej nie podkreśla. Przy bardzo drobnej sylwetce luźny fason może wyglądać zbyt obszernie, zwłaszcza w większym rozmiarze. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma stylizacja i odpowiednie proporcje w całym zestawie.

Z czym łączyć, aby wyglądać modnie?

Sweter daje sporo możliwości stylizacyjnych. Z prostymi jeansami i balerinami tworzy codzienny, lekki look. Z czarnymi spodniami i botkami sprawdzi się w stylizacjach do pracy. Narzucony na koszulę z kołnierzykiem doda całości warstwowości, a zestawiony z jasną spódnicą midi stworzy miękki, sezonowy komplet.

Wykorzystaj go także w walentynki. Wystarczy spódnica énorme, która będzie świetną bazą i sprawi, że stylizacja stanie się elegancka. A sweterek doda jej uroku. To ubranie, które robi całą stylizację i nie potrzebuje wielu dodatków.

