Znudziła ci się już czarna ramoneska? Czas poszukać czegoś nowego. I tu przychodzę ci z pomocą. W ostatnich miesiącach zamszowe kurtki w stylu lat 70. stały się wiralem na TikToku i na Instagramie. I to właśnie nimi zajmiemy się w tym artykule.

Reklama

Zamszowa kurtka może mieć odcienie czekolady, beżu i zgaszonej pomarańczy. Spotykane są też modele w nieoczywistym odcieniu khaki.

Która marka miała takie szczęście, że jej produkty stały się viralem? Tego zaszczytu dostąpiła Zara. Jak wiadomo ubrania z naturalnej skóry, nie należą do najtańszych (średnia cena skórzanych ubrań w Zarze to około 500 zł) — te od Zary także. Dlatego specjalnie dla ciebie znalazła odpowiedniki kurtek z tego popularnego sklepu w o połowę niższych cenach. Kurtka z Zary, któa widzisz poniżej kosztuje 499 zł.

Zamszowa bomberka - Bershka

Jesień 2025 to moment zamszowych kurtek – są miękkie, stylowe i wielofunkcyjne, sprawiają, że każda stylizacja nabiera lekkości i nonszalanckiego charakteru. Są zdecydowanie bardziej plastyczne niż ich skórzane odpowiedniki. Zamszowa ramoneska poleca się na co dzień. Noś ja do spódnic, spodni i sukienek. Kurtka z imitacji zamszu ze sklepu Bershka kosztuje 229 zł.

Prosta kurtka - Stradivarius

Kurtka od marki Stradivarius to kwintesencja stylu lat 70. Stosunkowo mały kołnierzy, kieszenie z patkami, proste zapięcie na guziki no i ten kolor pachnącego cynamonu. Taki model możesz nosić do klasycznych jeansów lub do super modnych sztruksów. Może być on także opcją wieczorową — pod kurtkę załóż sukienkę typu slip dress. Co na nogi? Oczywiście kowbojki, które dodadzą całości nonszalancji. Kurtka od marki Stradivarius kosztuje 249 zł

Kurtka - Fot. stradivarius.com

Zamszowe kurtki — do czego nosić

Zamszowe kurtki to bardzo wdzięczna część garderoby, ponieważ tak jak skórzana ramoneska pasują prawie do wszystkiego. Na co dzień łącz ją z topem i jeansami dzwonami lub sztruksami. Na specjalne wyjścia może stworzyć niebanalny duet z małą czarną.

Reklama

Zamsz w zestawieniu z nowoczesnymi elementami garderoby wygląda świeżo i współcześnie. Więcej pomysłów na to, jak nosić zamszową kurtkę zobaczysz poniżej.