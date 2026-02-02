Końcówka wyprzedaży to idealny czas na uzupełnienie szafy w najpotrzebniejsze elementy, które posłużą potem przez długie lata. Warto więc rozejrzeć się teraz za takimi ponadczasowymi basicami jak dobrej jakości T-shirt, idealnie skrojone jeansy, skórzana torebka i buty czy wełniany sweter. Po ten ostatni produkt najlepiej wybrać się do Reserved, bo jest tam całkiem duży wybór swetrów o jakości premium, ale w cenie minimum. Nasz faworyt to perełka wykonana w 100% z wełny i to tej w najmodniejszym kolorze tego sezonu. Zobacz tę propozycję i kilka gotowych pomysłów na to, jak ją wystylizować.

Wełniany sweter w hitowym kolorze 2026

Gdy przeglądałam końcówkę wyprzedaży w Reserved, moją uwagę przyciągnął wełniany sweter o genialnej jakości i przepięknym kolorze kobaltowym. Tak się składa, że to właśnie kobalt jest typowany przez stylistów na topowy odcień tego sezonu, dlatego taki element w szafie będzie podstawą do wielu genialnych stylizacji na co dzień. Jakby tego było mało, wełnianą kobaltową perełkę można dorwać teraz za 139,99 zł, co jak na sweter takiej jakości jest świetną okazją. Regularna cena tego produktu wynosi 199,99 zł, więc zdecydowanie warto zakupić taki element garderoby właśnie teraz.

Sweterek z Reserved ma wyrazisty kolor, ale jego krój jest prosty i ponadczasowy. Dzięki temu będzie idealny dla pań o każdej sylwetce, bo okrągły dekolt i delikatne ściągacze na dole wpasują się we wszystkie typy budowy. Pozostaje tylko kwestia, jak i z czym nosić taki sweter, dlatego spieszymy z podpowiedziami i przedstawiamy aż 3 gotowe stylizacje.

sweter. fot. materiały reserved.com

Jak nosić kobaltowy sweter z wełny? 3 inspiracje

Zaczynamy od wersji basic, idealnej na co dzień. Ponadczasowy duet, który świetnie sprawdzi się do pracy, szkoły czy na miasto to kobeltowy sweter i szare garniturowe spodnie. Najlepiej wybrać model wide leg, chociaż proste nogawki też się tu świetnie sprawdzą. Ważne jest tylko to, aby było wygodnie i komfortowo, dlatego pod sweterek warto jeszcze założyć biały longsleeve lub wygodne body dla maksymalnego ciepła. Do tego zostają już tylko buty, a tutaj możemy postawić zarówno na coś eleganckiego, jak i sportowego, a obie opcje genialnie się spiszą.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Następna stylizacja jest wciąż bardzo basicowa, ale już z delikatnym modowym akcentem. Chodzi tu o kobaltowy sweterek z klasycznymi jeansami oraz delikatną apaszką w kontrastowym kolorze. Pięknie sprawdzi się tu barwa czerwona, która z kobaltem i denimem stworzy idealną kompozycję. Do tego wygodne mokasyny bądź botki na słupku i mamy zestaw wprost idealny na kawę z przyjaciółką.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na koniec coś nieco bardziej kobiecego, a mianowicie kobaltowy sweterek z białą spódnicą maxi. Tutaj otrzymujemy look bardzo delikatny i subtelny, ale wciąż niesamowicie komfortowy dzięki długości i szerokości spódnicy. Nie ma tu ołówkowej sztywności, tylko zwiewny, cosy outfit doskonały na początek wiosny.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: