Wąskie nogawki schodzą na drugi plan. Latem 2025 rządzą jeansy wide leg. To odpowiedź na potrzebę wygody, ale bez rezygnowania z trendów. Pasują do każdej figury i nie krępują ruchów w upalne dni. Nic więc dziwnego, że tego lata zastąpią dopasowane spodnie i obcisłe szorty.

Jeansy wide leg — najmodniejszy fason na lato 2025

Choć trendy denimowe dość często ulegają zmianie, jedno jest pewne: latem 2025 królują szerokie nogawki. Jeansy wide leg to fason, który łączy modowy sznyt z codzienną wygodą. Są luźne, ale nie za obszerne, dobrze układają się na sylwetce i dają ogromne pole do stylizacyjnych kombinacji — zarówno na co dzień, jak i w bardziej eleganckim wydaniu.

Ten krój jeansów polubią nie tylko minimalistki, ale także kobiety, które lubią poeksperymentować z dodatkami. To jeden z tych trendów, które nie są chwilową modą, a realną alternatywą dla codziennych ubrań: wygodne, nowoczesne i bardzo uniwersalne. Niezależnie od tego, czy wybierzesz model o sztywnym kroju, miękki denim czy wersję z wysokim stanem – szeroka nogawka robi robotę i zostaje z nami na dłużej.

Jeansy wide leg — przegląd modeli z sieciówek

Jeśli szukasz idealnych jeansów wide leg na lato 2025, sieciówki mają w swojej ofercie propozycje warte uwagi. Poniżej znajdziesz trzy najciekawsze opcje — różnią się wykończeniem, ale łączy je jedno: szeroka nogawka w najlepszym stylu.

H&M – Wide Ultra High

W H&M znajdziesz jeansy wide leg z wysokim stanem i ozdobnymi kieszonkami. Są wykonane ze sztywnego bawełnianego denimu i bardzo efektownie się prezentują. Dostaniesz je w jasnoniebieskim odcieniu, który dodaje im uroku i świeżości. Ich cena to 127,99 zł.

Jeansy wide leg z wysokim stanem, fot. materiały prasowe H&M

Zara – ZW Collection Wide Leg

Jeansy wide leg ze średnim stanem z Zary to propozycja dla osób poszukujących klasycznego fasonu z nutą nowoczesności. Ten krój nada sylwetce lekkości i swobody. Uniwersalny design i ciemny odcień sprawiają, że te jeansy łatwo dopasujesz do różnych stylizacji – od casualowych po bardziej eleganckie. Kupisz je za 149 zł.

Jeansy wide leg ze średnim stanem, fot. materiały prasowe Zara

Reserved — wide leg z asymetrycznym zapięciem

W Reserved dostaniesz jeansy wide leg z niestandardowym, asymetrycznym zapięciem. Dodaje ono charakteru i wyróżnia ten model na tle innych. Możesz wybrać odcień — jasnoniebieski, lekko zgaszony denim czy czarny. Dodatkowo teraz ten model jest w promocyjnej cenie - 89,99 zł zamiast 149,99 zł.

Jeansy z asymetrycznym zapięciem, fot. materiały prasowe Reserved

Jak nosić jeansy wide leg?

Kluczem do wystylizowania jeansów wide leg jest zachowanie proporcji. Szerokie nogawki same w sobie przyciągają uwagę, dlatego najlepiej zestawiać je z górą, która balansuje sylwetkę — krótszą, dopasowaną lub taką, którą można wsunąć do środka spodni. Dobrym wyborem będzie klasyczny T-shirt z dekoltem w serek, obcisły top typu tank lub lniana koszula.

Jeśli zależy ci na optycznym wydłużeniu nóg, warto sięgnąć po buty z podwyższoną podeszwą — mogą to być espadryle, koturny lub sandały na słupku. Taki dobór butów nie tylko dodaje kilka centymetrów, ale też sprawia, że nogawka lepiej się układa.

W chłodniejsze dni jeansy wide leg dobrze komponują się z oversize’ową marynarką o wyraźnie zaznaczonej linii ramion. Góra stylizacji powinna pozostać lekka wizualnie — zbyt masywne okrycia mogą bowiem optycznie skrócić sylwetkę i zaburzyć proporcje.

Na bardziej eleganckie wyjścia wystarczy połączyć jeansy wide leg z gładką, jedwabną bluzką z dekoltem w łódkę lub na cienkich ramiączkach. Do tego klasyczne mokasyny lub baleriny i gotowe — otrzymasz stylizację, która łączy komfort z trendami.

