Jesień i zima upłyną pod znakiem kompletów – zestawów, w których góra i dół zostały uszyte z tego samego materiału. Nieważne jakiego. Może to być tkanina, ale też dzianina czy denim (dżinsowy total look zasługuje na uwagę, poważnie!). Komplet może być minimalistyczny i monochromatyczny, ale równie dobrze wpisze się w ten trend modna obecnie krata.

Komplet to rozwiązanie, które pozwala szybko stworzyć spójną stylizację, a jednocześnie daje pole do eksperymentów. W zależności od formy i tkaniny, komplety sprawdzą się w różnych sytuacjach – w biurze i na spotkaniach towarzyskich. Przykładem takiego zestawu jest ten dzianinowy zestaw w kolorze szlachetnej szarości z Zary. Wygląda elegancko, jest wygodny i uniwersalny, a przy tym pięknie modeluje sylwetkę.

Świetnie wygląda noszony z kardiganem założonym jedynie na bieliznę, gdyż wtedy wydłuża szyję i przyciąga wzrok do zaznaczonej talii. Nie ma jednak przeszkód, aby nosić zestaw do koszuli, z body czy topem, które dodadzą barwnego akcentu w okolicy dekoltu. Można postawić wtedy na utrzymanie stylizacji w palecie szarości, decydując się np. na biel, co nieco całość rozjaśni, ale pozwoli zachować szlachetny look. Na okazje mniej formalne można „złamać” szarość intensywniejszymi barwami – różem, żółcią, turkusem czy czerwienią.

Dzianinowy kardigan, Zara

Uszyty z dzianiny wykonanej z mieszanki włókien bawełnianych i syntetycznych. Jest zapinany na 4 guziki o złotej barwie i ciekawym tłoczeniu.

Ma bardzo ciekawy krój – z tyłu dół jest zupełnie prosty, ale z przodu po bokach jest wyraźnie krótszy niż na linii zapięcia, dzięki czemu optycznie wydłuża nogi. Kardigan jest lekko wcięty w talii, a jego dolne części, poniżej guzików, oddalają się od siebie się. To sprawia, że talia zostaje wyraźnie zaznaczona.

Wzdłuż głębokiego trójkątnego dekoltu i linii zapięcia znajduje się wyraźny pasek materiału, dodaje kardiganowi charakteru. Cena: 89,90 zł.

Ten kardigan na sylwetce wyraźnie podkreśla talię, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dzianinowe spodnie Palazzo, Zara

Uszyte z dokładnie tego samego materiału co kardigan. Mają prosty krój z minimalnie rozszerzającymi się nogawkami. W talii i na biodrach są dopasowane, mają wysoki, elastyczny stan. W udach, kolanach i łydkach są luźne. Połączenie kroju z miękką dzianiną sprawia, że spodnie ładnie układają się na sylwetce i pracują z nią, gdy ciało jest w ruchu.

Dzięki wyraźnym szwom na przedniej stronie nogawek, które tworzą iluzję kantów, spodnie optycznie wydłużają nogi. Z tyłu szwów nie ma, nie ma też żadnych kieszeni, które deformowałyby biodra czy pośladki. Cena 99,99 zł.

Krój i przeszycia robią wrażenie długich nóg, Fot. spotlight.launchmetrics.com

