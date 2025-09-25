Niedawno pisałam, że te spodnie to mój ulubiony powrót jesieni 2025, a potem rozpoczęłam na nie polowanie w sieciówkach. Jeansy flare, znane też szerzej po prostu jako dzwony, to rodzaj spodni, który cudownie wydłuża nogi do nieba. Podobnie jest w przypadku tego prostego, skromnego i klasycznego modelu, który znalazłam w hiszpańskiej sieciówce. Jeansy flare z wysokim stanem z Zary za 129 zł to hit jesieni 2025, który warto mieć w swojej szafie.

W najnowszej kolekcji sieci sklepów Zara znalazły się jeansy typu flare z wysokim stanem. Nie są to jednak klasyczne dzwony, które kojarzymy chociażby z okresu Y2K. To delikatnie rozszerzane od kolan spodnie, które jednocześnie mogą uchodzić za klasyki, ale cudownie wydłużają nogi jak to w przypadku typowych spodni flare. Przy nogawkach są delikatnie poszarpane, co dodaje im pazura.

Szczególnie w oko wpadł nam czarny model spodni, który jesteśmy w stanie nosić na co dzień do sportowych stylizacji, jak i do bardziej eleganckich - np. do biura, gdy dobierzemy do nich marynarkę czy koszulę. Świetnie prezentują się w połączeniu z balerinami Mary-Jane, ale jednocześnie będą dobrze komponować się z klasycznymi brązowymi botkami, które są hitem jesieni 2025.

Te spodnie dostępne są w aż 7 wersjach kolorystycznych. Oprócz czarnego odcienia warto zwrócić uwagę także na klasyczny denim czy modny w tym sezonie brąz. W każdym wydaniu kosztują 129 zł. Zobacz, jak się prezentują.

Jeansy flare z wysokim stanem z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Jeansy flare wydłużają nogi do nieba

Jeansy typu flare, czyli dzwony, to spodnie, które charakteryzują się dopasowaną "górą" w talii i biodrach, w związku z czym pięknie podkreślają krągłości. Dalej jednak, od kolan, rozszerzają się ku dołowi, sprawiając, że nogi wyglądają na dłuższe. Tym samym cała sylwetka prezentuje się szczuplej.

Takie spodnie są świetną bazą dla wielu stylizacji. Mogą bowiem uchodzić za klasyczne i niczym rurki czy skinny jeans dobrze będą prezentować się do marynarek, swetrów oraz beżowych płaszczy typu trencz. Dobrze jednak też mogą wyglądać w wersjach bardziej baggy - np. z szerokimi topami, tunikami czy kurtkami typu bomber.

W przypadku tych spodni warto też pamiętać o pasku. W tym sezonie nosimy kilka pasków naraz, więc jeden wkładamy do szlufki, a kolejne opuszczamy na biodra lub przepasamy w talii. Zamiast takiego dodatku dobrze sprawdzi się też bardzo modna jesienią jedwabna apaszka.

Czarne jeansy flare - inspiracje

Czarne jeansy typu flare, takie jak model z Zary, to świetna baza dla wielu stylizacji. Znalazłam TOP 3 inspiracje na outfity z ich wykorzystaniem. Zobacz je i zdecyduj, który z tych looków podoba ci się najbardziej - może to właśnie on stanie się dla ciebie wzorem.