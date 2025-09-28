Zamiast wydawać krocie na Miss Dior, sprawdź te perfumy. A jeżeli nie chcesz poświęcać znacznej części budżetu na inny kultowy zapach, tym razem Yves Sain Laurent, również powinnać zajrzeć do hiszpańskiej sieciówki. Znajdziemy w niej różne do zgoła podobne wody perfumowane, które faktycznie przypominają oryginały. Te perfumy z Zary pachną jak kultowe Black Opium, więc nic dziwnego, że cieszą się tak dużą popularnością.

Te perfumy z Zary pachną jak kultowe Black Opium

Black Opium od Yves Saint Laurent to jeden z najpopularniejszych zapachów na świecie. Choć jest stosunkowo młody, ponieważ swoją premierę miał w 2014 roku, dziś uznawane są za jedne z kultowych i wiele kobiet chce je mieć w swojej kolekcji.

Te perfumy mają nieco orientalny zapach. W nutach głowy możemy wyczuć różowy pieprz, gruszkę oraz kwiat pomarańczy. W sercu zapachu znajdują się kawa oraz jaśmin. Z kolei bazę perfum stanowią wanilia, paczula i cedr. To zatem mocny, uzależniający zapach, który na długo zapada w pamięć i jest niezwykle trwały.

Black Opium - Yves Saint Laurent, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

Jednak jak na kosmetyki premium przystało, za te perfumy trzeba słono zapłacić - 30-ml buteleczka w Sephorze kosztuje ponad 400 zł. Okazuje się, że w Zarze znajdziemy zamiennik, który możemy kupić za mniej niż 100 zł.

Perfumy z Zary jak Black Opium za jedyne 89,90 zł

Zara stworzyła różne zamienniki kultowych perfum, które pachną identycznie jak oryginały. Wśród nich najpopularniejsza jest woda perfumowana Zara Gardenia. Na ich zapach składają się aromaty pieprzu, kawy i wanilii, czyli dokładnie te same nuty, które możemy wyczuć w Black Opium. Oprócz tego po ich rozpyleniu unosi się wyraźna woń białych kwiatów, która nadaje całości lekkości.

Perfumy Gardenia od Zary dostępne są w znacznie większym flakoniku niż Black Opium - 180 ml. I są oczywiście też znacznie tańsze. Za tak dużą pojemność zapachu w sieciówce zapłacimy jedynie 89,90 zł. Nie ma się zatem nad czym zastanawiać, prawda?

Zamienniki perfum z Zary

Hiszpańska sieć sklepów Zara znana jest ze swoich perfum. Zapachy, które możemy znaleźć na jej półkach, to zarówno oryginalne kompozycje, jak również zamienniki kultowych perfum dostępnych na rynku.

Wśród najpopularniejszych produktów tego typu w Zarze znalazły się m.in.:

Gardenia - odpowiednik Black Opium,

Nude Bouquet - odpowiednik Miss Dior,

Red Vanilla - odpowiednik La Vie Est Belle Lancome,

Black Amber - odpowiednik The One Dolce&Gabbana,

Femme - odpowiednik Coco Mademoiselle.

Warto zatem wybrać się do Zary, aby znaleźć zapach idealny dla siebie.

