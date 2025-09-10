Kobiecy, zmysłowy i nieco tajemniczy — taki jest właśnie najmodniejszy kolor jesieni. Bordowy, bo o nim mowa, opanował już wybiegi i ulice. Chcą go nosić wszyscy. Jesteś gotowa na zmianę? Zatem wszystkie rzeczy w kolorze masełkowym schowaj na dno szafy. Zrób miejsce na hit sezonu — kolor bordowy, który jest jednym z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026.

Reklama

Bordowa marynarka od Reserved

Bordowa marynarka to absolutny must have tej jesieni. Jeśli chcesz w tym sezonie kupić tylko jedną modną rzecz, niech będzie to ona. Znalazłam idealny model w Reserved. Kosztuje 259,99 zł. Do czego nosić bordową marynarkę? Do wszystkiego. Świetnie będzie wyglądać zarówno z czarną klasyczną spódnicą midi, jak i jeansami boyfriendami lub spodniami palazzo. Możesz też zarzucać ją na sukienki.

Ten kolor to nowy "masełkowy". Wybrałam 3 must have rzeczy w najmodniejszym odcieniu jesieni - Fot. reserved.com

Bordowa sukienka z H&M

Ta bordowa sukienka z H&M za 259 zł powinna zawisnąć w twojej szafie z samego przodu? Dlaczego? Bo będziesz ją nosić bardzo często — pod grube, mięsiste swetry i eleganckie marynarki. Możesz ją łączyć z innymi bordowymi rzeczami, tworząc total look lub postawić na kontrast — z bordo dobrze komponuje się np. róż i pomarańcz.

Ten kolor to nowy "masełkowy". Wybrałam 3 must have rzeczy w najmodniejszym odcieniu jesieni - Fot.hm.com

Bordowa torebka od Zary

Jeśli twojego serca nie skradły bordowe ubrania, jestem pewna, że bordowym dodatkom się nie oprzesz. Bordowa torebka od Zary, za jedyne 129 zł, podkręci prawie każdy twój jesienny look. Noś ją w komplecie z bordowymi butami lub oddzielnie jako główny akcent stylizacji. Bordowa torebka świetnie skomponuje się np. z butami w kolorze pearl white.

Ten kolor to nowy "masełkowy". Wybrałam 3 must have rzeczy w najmodniejszym odcieniu jesieni - Fot. zara.com

Max Mara stawia na bordowe total looki

Kolor bordowy opanował wybiegi. Moją uwagę przykuła kolekcja Max Mary. Według projektantów tego domu mody nie ma co się "rozdrabniać" - bordo należy nosić w total looku. Spodnie, spódnice, sukienki i płaszcze ten supermodny kolor pojawia się na każdej części garderoby.

Reklama

Komu pasuje ten odcień? Jest tak uniwersalny, że pasuje każdej kobiecie - zarówno blondynki, jak i brunetki będą w nim wyglądać po prostu świetnie.