Wybrałam 5 najlepszych kremów z retinolem. Zacznij stosować już teraz, a wiosną zadzieje się magia
Jako redaktorka beauty wybrałam 5 najlepszych kremów z retinolem, które stosuję je jesienią i zimą. Aktualnie moim zdaniem nie ma lepszych kosmetyków tego typu. Poznaj mój ranking TOP 5.
Retinol stosujemy sezonowo, a jesień i zima to najlepsze pory roku na włączenie go do pielęgnacji. Trzeba to robić krok po kroku i zanim się na to zdecydujemy, warto wiedzieć, jak retinol wpływa na poszczególne typy skóry. Wtedy możemy odpowiednio przygotować cerę do zastosowania tego składnika aktywnego. A gdy już to uczynimy, czas przejść do działania. Wybrałam 5 najlepszych kremów z retinolem, które sama stosuję jesienią i zimą i wam też je polecam.
1. Vichy Liftactiv B3 - Krem przeciw przebarwieniom z retinolem
Czerwony krem od Vichy to jeden z najbardziej kutlowych produktów w portfolio marki. Jest to kosmetyk przeznaczony do stosowania na noc, który niweluje przebarwienia, wyrównuje koloryt cery i wygładza skórę. Dodatkowo w jego składzie znajdziemy niacynamid, a jest to jeden ze składników aktywnych, z którymi warto łączyć retinol, ponieważ chroni przed podrażnieniami i odbudowuje barierę hydrolipidową naskórka.
2. Sesderma Retiage Cream
Marka Sesderma również ma w swojej ofercie kosmetyki z retinolem. Wśród nich on - krem odpowiadający za pielęgnację Anti-Aging. Zawarte w nim składniki aktywne: retinol oraz kwas hialuronowy działają przeciwstarzeniowo, zapobiegając powstawaniu zmarszczek. Dodatkowo mają właściwości nawilżające i zapobiegające podrażnieniom. To zatem delikatny krem o naprawdę mocnym działaniu - idealny dla każdego, kto chce zobaczyć efekty jeszcze przed wiosną.
3. Chantarelle - Boost Krem na noc z mikrokapsułkowanym czystym retinolem
Marka Chantarelle ma w swojej ofercie krem na noc z retinolem, który działa jak prawdziwy booster. To bowiem czysty retinol, więc otrzymujemy natychmiastowe efekty. Ten produkt nie tylko nawilża skórę i działa przeciwstarzeniowo, ale też odpowiada za odnowę komórkową cery. Zwiększa jędrność i elastyczność skóry, reguluje wydzielanie sebum, oraz przeciwdziała powstawaniu zmian trądzikowych i poprawia koloryt skóry. Ma zatem wszechstronne działanie, które jest związane stricte z retinolem.
4. Clarena Acid Line - Krem do twarzy z kwasem migdałowym i retinolem
Ten kosmetyk to prawdziwe combo. Łączy w sobie bowiem delikatny kwas migdałowy oraz retinol. Takiego duetu nie znajdziemy w innych produktach tego typu. Marka Clarena wychodzi nam naprzeciw. To produkt idealny dla pań o skórze dojrzałej. Poprawia jędrność i elastyczność cery. Dodatkowo złuszcza naskórek i wygładza oraz rozjaśnia skórę. Retinol prowadzi do wzrostu syntezy kolagenu, a dodatek kwasu hialuronowego nawilża i wzmacnia barierę ochronną.
5. Phlov - Krem odmładzający z retinalem
Warto też dowiedzieć się, czym retinol różni się od retinoidów. Na koniec mamy dla was bowiem inną odmianę tych drugich, mianowicie retinal. To krem dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym składnikiem aktywnym. W tym przypadku jednak również należy postępować stopniowo i najpierw przyzwyczaić skórę, stosując kosmetyk 2-3 razy dziennie. Retinal w połączeniu z peptydem wzrostu zapewnia intensywne odmłodzenie, pobudzając produkcję kolagenu i elastyny. To leciutki krem o mocnym działaniu.
