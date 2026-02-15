Koreańska pielęgnacja już jakiś czas temu stałą się hitem w branży beauty, a obecnie w drogeriach mamy do wyboru całe półki tego typu kosmetyków. Czasem jednak ciężko wybrać ten idealny, dlatego przychodzimy z pomocą i podsuwamy promocyjną polecajkę z Hebe. Teraz kosztuje tam ułamek regularnej ceny, a zdecydowanie warta jest uwagi, bo nie tylko głęboko nawilża, ale też regeneruje skórę i dodaje jej blasku.

Koreańska esencja do twarzy teraz na promocji

W aktualnej ofercie promocyjnej drogerii Hebe możemy znaleźć sporo ciekawostek, ale jedną z najlepszych okazji jest zdecydowanie nawilżająca esencja do twarzy Cosrx. To jeden z najbardziej charakterystycznych produktów koreańskiej pielęgnacji, który od lat utrzymuje silną pozycję w codziennych rutynach beauty. Esencja opiera się na wysokim stężeniu filtratu ze śluzu ślimaka i została zaprojektowana jako kosmetyk wspierający nawilżenie, regenerację oraz ogólną kondycję skóry.

Esencja to etap pielęgnacji pomiędzy tonikiem a serum, którego zadaniem jest wzmocnienie nawodnienia skóry oraz poprawa jej zdolności do absorbowania kolejnych produktów. Cosrx Advanced Snail 96 pełni przede wszystkim funkcję stabilizującą, czyli pomaga skórze wrócić do równowagi po myciu, zmniejsza uczucie ściągnięcia i przygotowuje na dalsze etapy rutyny.

Teraz na promocji w Hebe kosmetyk ten kosztuje tylko 49,99 zł, a regularna cena to 79,99 zł, więc zdecydowanie warto skorzystać. W tej cenie dostajemy buteleczkę o pojemności aż 100 ml, która wystarczy na długo, więc jest to bardzo dobra dobra inwestycja w codzienną pielęgnację skóry.

esencja do twarzy. fot. materiały hebe.pl

Jak działa śluz ślimaka na skórę?

Esencja do twarzy Cosrx zawiera aż 96% śluzu ślimaka, a to składnik znany ze zdolności wiązania wody oraz wspierania naturalnych procesów naprawczych skóry. Przede wszystkim ogranicza utratę wody i sprzyja odbudowie bariery hydrolipidowej, więc skóra staje się bardziej elastyczna, mniej reaktywna. Do tego twarz po tym produkcie lepiej znosi czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany temperatury czy suche powietrze, a to niezwykle ważne o tej porze roku. Efekty nie są gwałtowne, lecz narastają wraz z regularnością stosowania.

Dla wielu użytkowniczek istotna jest również poprawa gładkości skóry, ponieważ regularne stosowanie sprawia, że cera staje się bardziej jednolita w dotyku i wizualnie „uspokojona”. Esencja wykazuje także działanie wspierające regenerację po drobnych uszkodzeniach, takich jak podrażnienia czy przesuszenie spowodowane zabiegami lub retinoidami. Skóra szybciej wraca do komfortu, a zaczerwienienia są mniej wyraźne.

Skład i konsystencja - prostota jako atut

Dużą zaletą tego produktu jest również brak substancji zapachowych co sprawia, że kosmetyk rzadko wywołuje reakcje niepożądane. Formuła opiera się na 96% filtratu ze śluzu ślimaka, co czyni ją jedną z bardziej skoncentrowanych esencji w tej kategorii. Taki minimalistyczny skład jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które źle reagują i chcą ograniczyć liczbę aktywnych substancji w swojej rutynie.

A jak stosować esencję, aby w pełni wykorzystać jej zalety? Najlepiej aplikować ją na lekko wilgotną skórę, delikatnie wklepując niewielką ilość produktu. Konsystencja jest charakterystyczna i lekko ciągnąca się, ale po aplikacji szybko stapia się ze skórą i nie pozostawia tłustego filmu ani uczucia lepkości. To pozwala bez problemu nakładać kolejne produkty pielęgnacyjne lub makijaż.

Esencja ze śluzem ślimaka może być stosowana zarówno rano, jak i wieczorem, niezależnie od pory roku. Jej działanie najlepiej widoczne jest przy regularnym, długofalowym stosowaniu jako stały element rutyny, a nie jako doraźny kosmetyk „naprawczy”.

