Kryje jak fluid, nawilża jak serum. Krem BB za 28 zł to moje odkrycie i numer 1 na ciepłe dni
Dobrze dobrany krem BB jest na wagę złota w ciepłe wiosenne i letnie dni. Będzie bowiem nie tylko krył, ale też odpowiednio pielęgnował naszą cerę. Ten kosmetyk jest moim odkryciem. Zobacz, jak działa.
MISSHA BB Cream SPF50+ PA++++ to produkt, który łączy makijaż z pielęgnacją, wpisując się w rosnący trend kosmetyków hybrydowych. Nie jest to klasyczny podkład ani lekki krem koloryzujący – formuła ma ambicję działać wielowarstwowo: wyrównywać koloryt, chronić skórę przed słońcem i jednocześnie ją pielęgnować. W praktyce oznacza to kompromis między kryciem a komfortem noszenia.
Czym jest ten produkt i gdzie się mieści w pielęgnacji?
To krem BB nowej generacji, który łączy właściwości podkładu, korektora i produktu pielęgnacyjnego. W odróżnieniu od klasycznych BB kremów, formuła została wzbogacona o komponent „serum”, co przekłada się na bardziej nawilżające, elastyczne wykończenie.
Produkt można stosować jako samodzielny kosmetyk rano – po kremie pielęgnacyjnym lub zamiast niego w cieplejsze dni. Świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż i chroni przed promieniowaniem słonecznym.
Jak działa na skórze w ciągu dnia?
Po aplikacji krem tworzy cienką, wyrównującą warstwę, która stapia się ze skórą zamiast ją przykrywać. Kryje jak delikatny fluid – wystarczająco, aby zneutralizować zaczerwienienia i drobne przebarwienia, ale nie całkowicie maskująco.
W ciągu dnia formuła zachowuje się stabilnie, nie wysuszając skóry i nie podkreślając suchych partii. Obecność wysokiej ochrony SPF50+ PA++++ czyni go produktem użytkowym również w kontekście codziennej fotoprotekcji.
Składniki i formuła – co odpowiada za efekt?
Kluczowym elementem jest tzw. Purple Ampoule Formula, która ma odpowiadać za nawilżenie i wygładzenie skóry. W składzie znajdują się składniki humektantowe, wspierające utrzymanie wilgoci w naskórku, oraz filtry UV zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną.
Formuła jest lekko kremowa, ale nie ciężka – daje wykończenie satynowe, bliższe naturalnej skórze niż matowi czy rozświetleniu. Na skórze zachowuje się lekko i pozwala jej oddychać.
Dla kogo ten krem BB ma sens?
To propozycja dla osób, które szukają jednego produktu „na co dzień” – szczególnie przy cerze normalnej, suchej lub odwodnionej. Sprawdzi się u kobiet, które preferują umiarkowane krycie i efekt skóry zadbanej, ale nie przerysowanej.
Może natomiast nie spełnić oczekiwań przy cerze bardzo tłustej lub w przypadku potrzeby pełnego, mocnego krycia – w takich sytuacjach konieczne może być dodatkowe utrwalenie lub sięgnięcie po klasyczny podkład.
Jak go stosować, by wykorzystać jego potencjał?
Najlepiej aplikować niewielką ilość produktu, rozprowadzając ją palcami lub beauty blenderem – ciepło skóry pomaga uzyskać bardziej naturalne wykończenie. Warto dać mu chwilę na „ułożenie się”, ponieważ po kilku minutach formuła lepiej stapia się z cerą. Przy cerze mieszanej można punktowo zastosować puder, zachowując jednocześnie świeżość w pozostałych partiach twarzy.
Warto potraktować ten krem BB jako produkt do sprawdzenia na własnej skórze – jego hybrydowy charakter sprawia, że odbiór może się różnić w zależności od potrzeb i kondycji cery.
Czytaj także:
