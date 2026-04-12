MISSHA BB Cream SPF50+ PA++++ to produkt, który łączy makijaż z pielęgnacją, wpisując się w rosnący trend kosmetyków hybrydowych. Nie jest to klasyczny podkład ani lekki krem koloryzujący – formuła ma ambicję działać wielowarstwowo: wyrównywać koloryt, chronić skórę przed słońcem i jednocześnie ją pielęgnować. W praktyce oznacza to kompromis między kryciem a komfortem noszenia.

Czym jest ten produkt i gdzie się mieści w pielęgnacji?

To krem BB nowej generacji, który łączy właściwości podkładu, korektora i produktu pielęgnacyjnego. W odróżnieniu od klasycznych BB kremów, formuła została wzbogacona o komponent „serum”, co przekłada się na bardziej nawilżające, elastyczne wykończenie.

Produkt można stosować jako samodzielny kosmetyk rano – po kremie pielęgnacyjnym lub zamiast niego w cieplejsze dni. Świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż i chroni przed promieniowaniem słonecznym.

MISSHA BB Cream, Fot. materiały prasowe, MISSHA

Jak działa na skórze w ciągu dnia?

Po aplikacji krem tworzy cienką, wyrównującą warstwę, która stapia się ze skórą zamiast ją przykrywać. Kryje jak delikatny fluid – wystarczająco, aby zneutralizować zaczerwienienia i drobne przebarwienia, ale nie całkowicie maskująco.

W ciągu dnia formuła zachowuje się stabilnie, nie wysuszając skóry i nie podkreślając suchych partii. Obecność wysokiej ochrony SPF50+ PA++++ czyni go produktem użytkowym również w kontekście codziennej fotoprotekcji.

Składniki i formuła – co odpowiada za efekt?

Kluczowym elementem jest tzw. Purple Ampoule Formula, która ma odpowiadać za nawilżenie i wygładzenie skóry. W składzie znajdują się składniki humektantowe, wspierające utrzymanie wilgoci w naskórku, oraz filtry UV zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną.

Formuła jest lekko kremowa, ale nie ciężka – daje wykończenie satynowe, bliższe naturalnej skórze niż matowi czy rozświetleniu. Na skórze zachowuje się lekko i pozwala jej oddychać.

Dla kogo ten krem BB ma sens?

To propozycja dla osób, które szukają jednego produktu „na co dzień” – szczególnie przy cerze normalnej, suchej lub odwodnionej. Sprawdzi się u kobiet, które preferują umiarkowane krycie i efekt skóry zadbanej, ale nie przerysowanej.

Może natomiast nie spełnić oczekiwań przy cerze bardzo tłustej lub w przypadku potrzeby pełnego, mocnego krycia – w takich sytuacjach konieczne może być dodatkowe utrwalenie lub sięgnięcie po klasyczny podkład.

Jak go stosować, by wykorzystać jego potencjał?

Najlepiej aplikować niewielką ilość produktu, rozprowadzając ją palcami lub beauty blenderem – ciepło skóry pomaga uzyskać bardziej naturalne wykończenie. Warto dać mu chwilę na „ułożenie się”, ponieważ po kilku minutach formuła lepiej stapia się z cerą. Przy cerze mieszanej można punktowo zastosować puder, zachowując jednocześnie świeżość w pozostałych partiach twarzy.

Warto potraktować ten krem BB jako produkt do sprawdzenia na własnej skórze – jego hybrydowy charakter sprawia, że odbiór może się różnić w zależności od potrzeb i kondycji cery.

