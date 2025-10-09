Jesień to idealny czas, aby włączyć retinol do pielęgnacji skóry. Jest to szczególnie istotne w tym okresie, ponieważ z innych sezonach nie będziemy mieli takiej możliwości. Jest to bowiem produkt sezonowy. Warto wiedzieć, kiedy stosować retinol na twarz, w jakim wieku go wprowadzić oraz jak wprowadzić go do pielęgnacji, aby był bezpieczny. Dziś zajmiemy się sezonowością tego składniki aktywnego. Zobacz, co dokładnie musisz wiedzieć, zanim zainteresujesz się wprowadzeniem retinolu do swojej pielęgnacji.

Retinol stosujemy sezonowo - kiedy go wprowadzić?

Retinol to jeden z najpopularniejszych i najlepiej przebadanych składników aktywnych, które możemy znaleźć w kosmetykach dostępnych na rynku. Od wielu lat jest dostępny w produktach do pielęgnacji, ale wciąż rodzi wiele zapytań. Szczególnie dotyczących tego, jak wprowadzać go do codziennej rutyny oraz kiedy to robić. Trzeba bowiem pamiętać, że jest to produkt sezonowy.

Właśnie dlatego retinol wprowadzamy do pielęgnacji w sezonie od września/października do marca. Jesienią i zimą będzie bezpieczny dla naszej skóry, ale wiosną i latem lepiej na niego uważać.

Najlepszy czas na rozpoczęcie to okres od września do marca/kwietnia. Na początku trzeba zadbać o nawilżenie i regenerację skóry, omijając preparaty z silnymi kwasami czy alkoholem. Nie należy zaczynać kuracji, jeśli za 2-3 tygodnie jest ważne wydarzenie (np. ślub), ponieważ skóra może się wtedy łuszczyć, a makijaż może nie utrzymywać się dobrze - tłumaczy Agnieszka Kosińska, kosmetolożka i ekspertka marki Chantarelle.

Istotne jest także odpowiednie przygotowanie skóry do stosowania retinolu. Zanim wprowadzimy ten składnik do naszej pielęgnacji, należy zadbać o odpowiednie nawilżenie cery oraz wzmocnienie bariery hydrolipidowej naskórka, która pozwoli na prawidłową retinizację.

Kiedy stosować retinol na twarz? Czy można w każdym wieku?

Retinol, choć kojarzy się w dużej mierze z pielęgnacją skóry dojrzałej, w rzeczywistości można wprowadzać w każdym wieku. Jego przeznaczenie będzie się jednak różnić w zależności od tego, ile mamy lat. Warto też odpowiednio do celu, jaki chcemy osiągnąć przy pomocy retinizacji, wprowadzić odpowiedni poziom stężenia retinolu.

Retinol przed 20. rokiem życia

Z reguły w tak młodym wieku nie ma potrzeby stosowania retinolu - chyba że kosmetolog lub dermatolog stwierdzi inaczej. W niektórych przypadkach może to zrobić w celu np. leczenia trądzika i wszelkich potrądzikowych zmian skórnych.

Retinol w wieku 20-30 lat

W tej dekadzie życia można zacząć powoli włączać retinol do pielęgnacji, ale też nie ma takiej konieczności. Przy delikatnym stężeniu (ok. 0,1%) może mieć korzystny wpływ na stan cery i przynieść takie efekty jak:

regulacja wydzielania sebum przy cerze tłustej i mieszanej,

zapobieganie powstawaniu pierwszych zmarszczek oraz zmarszczek mimicznych,

poprawa tekstury skóry.

Retinol dla pań 30+

To właśnie wtedy z reguły włączamy retinol do pielęgnacji i nie da się ukryć, że jest to najlepszy moment. Wówczas ten składnik aktywny zacznie stymulować kolagen, wygładzi zmarszczki i poprawi elastyczność skóry. Zaczynamy oczywiście od najniższego stężenia, a potem stopniowo warto je zwiększyć, jeżeli nasza skóra będzie dobrze tolerować retinol.

Retinol w pielęgnacji skóry dojrzałej - 50+ i 60+

W przypadku skóry dojrzałej również istotne jest wprowadzanie retinolu do pielęgnacji. Będzie działać podobnie jak w przypadku pań 30+, ale dodatkowo może wspierać odnowę komórkową. Trzeba jednak uważać, bo w tym wieku skóra staje się cieńsza i suchsza, w związku z czym może być bardziej podatna na podrażnienia. Dlatego też wskazane jest stosowanie łagodniejszych form retinoidów oraz łączenie ich z kremami regenerującymi i nawilżającymi.

