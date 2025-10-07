Retinol na twarz warto stosować przede wszystkim jesienią i zimą, gdy mamy ograniczony dostęp do światła słonecznego. To idealny moment, aby wprowadzić go do pielęgnacji. Jest to cenny składnik aktywny, który nie tylko odpowiada za młody wygląd skóry, ale też rozjaśnia przebarwienia i pomaga odbudować barierę hydrolipidową naskórka. Żeby jednak tego wszystkiego dokonać i jednocześnie sobie nie zaszkodzić, warto wiedzieć, jak wprowadzić retinol do pielęgnacji krok po kroku oraz czym się różni retinol od retinoidów. Na to ostatnie pytanie za chwilę poznasz odpowiedź.

Czym jest retinol?

Retinol to składnik aktywny wielu kosmetyków, który jest jednym z najlepiej przebadanych składników na rynku. Badania nad nim trwają bowiem już od lat 80. Nic więc dziwnego, że dziś jest już tak bardzo popularny i chętnie wykorzystywany w pielęgnacji przez kobiety na całym świecie.

Tak naprawdę retinol jest pochodną witaminy A. Aby zadziałać na skórze, musi przekształcić się do retinalu, a potem do kwasu retinowego - stąd jego różne stężenia w produktach dostępnych w drogeriach. A czym różni się od retinoidów? Niczym, bo to jeden z ich rodzajów.

Czym są retinoidy?

Retinoidy są znacznie szerszym pojęciem niż retinol. Jest to bowiem szeroka grupa form aktywnych witaminy A. W ich skład wchodzi właśnie retinol, ale też kilka innych retinoidów, które wymienia i opisuje dla nas kosmetolożka Monika Skrzyp-Zator, ekspertka marki Sesderma:

estry retinolu (retinyl palmitate, retinyl acetate) – najłagodniejsza forma, wymaga najwięcej konwersji do kwasu retinowego,

retinol – najczęściej stosowany w kosmetykach, aby zadziałać w skórze musi przekształcić się do retinalu a potem do kwasu retinowego,

retinaldehyd – szybszy w działaniu niż retinol, wymaga jednej konwersji do kwasu retinowego w związku z czym ma mniej skutków ubocznych przy początkowym stosowaniu

estry kwasu retinowego (HPR) – nie wymaga konwersji do kwasu retinowego, łączy się bezpośrednio z receptorami retinoidowymi w skórze, skuteczność retinolu z minimalnym ryzykiem skutków ubocznych.

Retinol wchodzi w skład retinoidów

Jak zatem widzimy, retinol wchodzi w skład retinoidów i jest jednym z ich rodzajów. Najczęściej w kosmetyce spotykamy się właśnie z retinolem, ale mamy wiele różnych opcji do wyboru. I tu warto dokładnie przemyśleć, po które retinoidy sięgniemy - zwłaszcza na samym początku.

Co wybrać na początku - retinol czy inne retinoidy?

Retinol to składnik aktywny, do którego warto stopniowo przyzwyczajać skórę. W tym celu stosuje się retinizację, czyli stopniowe wprowadzanie składników aktywnych z grupy retinoidów.

Jeśli nie masz problemów z nadwrażliwością skóry, oczekujesz szybkiego efektu, masz czas na zbudowanie tolerancji na retinol, chcesz zmniejszyć widoczność zmarszczek, wygładzić skórę, wyrównać jej koloryt, wybierz retinol lub retinaldehyd, pamiętając o retinizacji - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator.

Ekspertka dodaje jednak, że jeśli zależy ci na czasie i nie masz możliwości wprowadzenia retinizacji, "wybierz HPR, estry retinolu lub niskie stężenia retinaldehydu. Równie skuteczne a mniej drażniące będzie stosowanie retinoidów liposomowanych. Pomogą pogrubić skórę i wzmocnić jej naturalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i jednocześnie zadziałają przeciwzmarszczkowo". Na taką opcję powinny też zdecydować się osoby o skórze wrażliwej, reaktywnej czy naczyniowej.

