Skin icing to trend pielęgnacyjny, który znany jest już od wielu lat, ale teraz znów stał się hitem. Trudno się temu dziwić, bo ten rodzaj pielęgnacji nie kosztuje nic i nie wymaga żadnych kosmetyków ani akcesoriów, a mimo to działa genialnie. Już po kilku minutach daje na twarzy efekt wygładzenia, rozświetlenia i odświeżenia, ale trzeba go zrobić według kilku zasad. Poznaj je i koniecznie wypróbuj ten trik na piękną cerę.

Czym jest skin icing?

Skin icing to nic innego jak masaż cery kostkami lodu lub krótkie zanurzanie twarzy w lodowatej wodzie. Niektórzy pewnie już na samą myśl wzdrygnęli się teraz z zimnego dreszczyka, jednak wbrew pozorom wcale nie jest to nieprzyjemne. Oczywiście na początku trzeba się trochę przełamać, jednak szok termiczny szybko mija, a pojawiają się rozmaite korzyści dla skóry.

Co daje skin icing? Po pierwsze, metoda ta ujędrnia cerę, pomaga zredukować opuchliznę i redukuje cieni pod oczami. Taki błyskawiczny i darmowy zabieg w domowym zaciszu pozwala również zmniejszyć widoczność porów, poprawić koloryt skóry i ukryć rozszerzone pory. Już po chwili lodowatego masażu skóra staje się widocznie rozświetlona i ujędrniona, a do tego lepiej wchłaniają się w nią potem kremy czy inne kosmetyki pielęgnacyjne.

Jak więc widać, korzyści jest całe mnóstwo, a wysiłek oraz koszt to pestka. Zanim jednak zabierzesz się za masaż kostkami lodu lub moczenie twarzy w wodzie z lodem, musisz poznać kilka złotych zasad. Poniżej znajdziesz więc krótką ściągę, która pomoże przeprowadzić pierwszą lodową pielęgnację w odpowiedni sposób.

Skin icing krok po kroku

Masaż twarzy możesz wykonać przy pomocy zwykłych kostek lodu (koniecznie z przefiltrowanej wody) lub zamrożonego żelu aloesowego. Oczywiście na rynku dostępne są też specjalne masażery, które schładza się przed użyciem, ale równie dobrze poradzą sobie wymienione wcześniej domowe zamienniki. Najpierw obowiązkowo owiń kostkę lodu czystą bawełnianą szmatką i dopiero wtedy przykładaj ją do twarzy. Nie dotykaj cery bezpośrednio lodem, ponieważ może to skończyć się podrażnieniem, a nawet odmrożeniem. Bardzo delikatnie masuj skórę wykonując okrężne ruchy przez około 2 minuty. Pamiętaj, aby nie przykładać lodu w jedno miejsce zbyt długo, tylko omiatać zimnym kompresem całą twarz, a także szyję i dekolt. Skin icing wykonuj maksymalnie 1 raz w tygodniu, bo zbyt częste lodowe zabiegi mogą przynieść więcej szkody, niż pożytku.

A jeśli masaż kostkami lodu cię nie przekonuje, możesz po prostu zanurzyć twarz w misce z zimną (ale nie lodowatą) wodą na około 5 sekund. Po tym czasie wyjmij twarz z miski, odczekaj chwilę i powtórz czynność 3-4 razy. Po wszystkim delikatnie osusz buzię miękkim ręcznikiem i daj jej chwilę odpocząć, a dopiero potem aplikuj wszelkie kosmetyki pielęgnacyjne.

Skin icing - o tym trzeba pamiętać

Skin icing przynosi mnóstwo korzyści, ale niestety nie jest dla każdego. Trzeba więc od razu zaznaczyć, że taka metoda pielęgnacji nie sprawdzi się przy cerze trądzikowej, naczynkowej, alergicznej i bardzo wrażliwej. Jeśli więc jesteś posiadaczką takiej skóry, lepiej wybierz dla siebie inne sposoby na ujędrnianie i rozświetlanie twarzy.

Tekst pierwotnie opublikowany we wrześniu 2023 roku, autor Magdalena Tokarczyk.

