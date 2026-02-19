Olej arganowy to prawdziwe marokańskie złoto, które ma zbawienny wpływ w pielęgnacji - zarówno skóry, jak i włosów czy paznokci. Najczęściej stosowany jest na pasma, ale olej arganowy na twarz to również popularna rutyna. Szczególnie w pielęgnacji cery dojrzałej. To właśnie w tym przypadku olejowanie skóry jest w stanie zapewnić jej rewelacyjne efekty. Działa bowiem jak naturalny antyoksydant, a to nie koniec jego cennych właściwości. Zobacz, dlaczego warto włączyć olej arganowy do pielęgnacji skóry dojrzałej.

Olej arganowy to naturalny antyoksydant

Pielęgnacja skóry dojrzałej wymaga wyjątkowej uważności i doboru odpowiednich składników aktywnych, które nie tylko nawilżą, ale też ujędrnią naszą cerę, wygładzą zmarszczki oraz sprawią, że staje się ona promienna. Wiemy już, że pielęgnacja kwasami skóry dojrzałej ma większy sens, niż może się wydawać, a niacynamid w pielęgnacji skóry dojrzałej posiada działanie przeciwzapalne. A gdybym ci powiedziała, że istnieje naturalny składnik, który jest w stanie to wszystko połączyć? Jest nim olej arganowy.

W przeglądzie opublikowanym w European Journal of Lipid Science and Technology wykazano, że olej arganowy jest szczególnie bogaty w γ-tokoferol, czyli formę witaminy E o silnym potencjale antyoksydacyjnym, a także w fitosterole modulujące odpowiedź zapalną skóry. W badaniach laboratoryjnych i obserwacjach klinicznych potwierdzono jego zdolność do neutralizacji wolnych rodników i ochrony lipidów naskórkowych przed utlenianiem - tłumaczy doktor Agnes Frankel, specjalistka anti-aging.

Olej arganowy zatem doskonale nawilża, odżywia i wzmacnia barierę odchronną skóry, zapewniając idealną pielęgnację cery dojrzałej. A wszystko to dzięki cennym składnikom.

Olej arganowy w pielęgnacji skóry dojrzałej to must have

Olej arganowy zawiera dwa najcenniejsze składniki w pielęgnacji skóry dojrzałej - witaminę E i polifenole. To sprawia, że działa antyoksydacyjnie, spowalnia procesy starzenia i uelastycznia naszą cerę. Skóra staje się gładziutka i miękka. Dodatkowo drobne zmarszczki są niewidoczne, a buzia wygląda promiennie.

Warto dodać, że płynne złoto z Maroka cudownie nawilża cerę. Nie tylko bowiem dostarcza jej cennych składników, ale też zabezpiecza ją przed utratą wody. Utrzymuje odpowiednie nawilżenie cery bez zbędnego jej obciążania. Warto jednak pamiętać, że sam w sobie nie dostarcza skórze wody, dlatego kluczowe jest stosowanie go na lekko wilgotną skórę.

Jak stosować olej arganowy na skórze dojrzałej?

Naturalny olej arganowy uznawany jest za bezpieczny składnik w pielęgnacji. Warto jednak pamiętać, że wszystko w nadmiarze może nam zaszkodzić. Dlatego warto włączyć go do swojej rutyny, ale z głową.

W badaniu klinicznym opublikowanym w 2015 roku w Clinical Interventions in Aging wykazano, że u kobiet po menopauzie regularne stosowanie oleju arganowego poprawia parametry bariery naskórkowej i elastyczność skóry. To tłumaczy, dlaczego świetnie sprawdza się on u pacjentek z cerą suchą i dojrzałą. Z drugiej strony, u pacjentek z cerą tłustą, trądzikową lub łojotokową reakcja bywa bardzo indywidualna - podkreśla doktor Frankel.

Właśnie dlatego olej arganowy warto stosować w rozsądnych ilościach - np. dodając kilka kropel do kremu. Wówczas zapewniamy sobie tę dodatkową warstwę wilgotności. Jeżeli natomiast chcemy nałożyć go bezpośrednio na twarz, wcześniej warto ją zwilżyć.

Świetnie sprawdzają się także maski z olejem arganowym. Mogą one być doskonałym uzupełnieniem klasycznego olejowania lub dodawania złotego płynu do kremu. Są one w stanie dogłębnie nawilżyć naszą cerę i zadbać o jej gładkość oraz promienność.

Kiedy unikać oleju arganowego w pielęgnacji skóry dojrzałej?

Tu zasada jest prosta - gdy nasza skóra jest przetłuszczona lepiej stosować olej arganowy z rozsądkiem. Ostrożność powinny zachować także osoby z cerą silnie trądzikową lub skłonną do zaskórników.

Cera dojrzała jest szczególnie narażona na powstawanie stanów zapalnych. Gdy widzimy u siebie taką tendencję, również powinnyśmy zachować umiar. Tu także istotne jest to, aby oleju nie nakładać jako jedynego produktu, tylko dopiero na wcześniej zwilżoną skórę.

