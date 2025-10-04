Ostatnio coraz częściej piszemy o tym, czy warto używać kosmetyki z retinolem. Właśnie rozpoczął się bowiem sezon na ten składnik aktywny. Jesień to idealny moment, aby wprowadzić go do swojej pielęgnacji. Można go bowiem używać w sezonie od października do marca, kiedy nie jesteśmy aż tak narażeni na promienie słoneczne, które mogą wejść w nieprzyjemną dla naszej skóry reakcję z tym składnikiem aktywnym. Warto też wiedzieć, jak stosować retinol krok po kroku, aby dostrzec odpowiednie efekty, ale sobie nie zaszkodzić. Dlatego zrób to razem z nami.

Kiedy i od czego najlepiej rozpocząć stosowanie retinolu na skórę? Wprowadzenie krok po kroku

Wspomniałam już o tym, że retinol najlepiej wprowadzać do pielęgnacji w okresie jesienno-zimowym, kiedy słońce nie operuje zbyt mocno na niebie. Jest to bowiem fotouczulający składnik aktywny, przez co w kontakcie ze słońcem może prowadzić do podrażnień oraz przebarwień. Również jesienią i zimą warto pamiętać o stosowaniu kremu z filtrem, które zabezpieczą naszą cerę przed promieniami UVA i UVB. Wtedy możemy przejść do samej pielęgnacji retinolem. Jak się do niej przygotować?

Zanim zaczniemy kurację z retinolem warto 2-3 tygodnie wcześniej pomyśleć o produktach nawilżających, wspierających barierę hydrolipidową, czyli zawierających takie składniki jak kwas hialuronowy, ceramidy, pantenol czy niacynamid. Prawidłowe funkcjonowanie bariery hydrolipidowej pozwoli na sprawną retinizację skóry. Gdy skóra jest odpowiednio przygotowana, możemy wprowadzać retinol, rozpoczynając od niskich stężeń (0,05-0,1%) lub retinoidów liposomowanych. Stosujemy go co 3-4 wieczór na suchą skórę - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator, ekspertka marki Sesderma.

Jakie stężenie retinolu wybrać na początku?

Tak jak wspomniała nasza ekspertka, na początek warto wybrać niskie stężenie retinolu i stosować go co kilka dni, żeby z nim nie przesadzić. W drogeriach dostępne są kosmetyki o stężeniu 0,1-2,0%. Na początek wybieramy jak najniższe, a następnie stopniowo przyzwyczajamy cerę do takiej pielęgnacji.

Jeśli skóra toleruje pielęgnację bez nadmiernego pieczenia, uwrażliwienia skóry, uczucia ściągnięcia - stopniowo zwiększamy częstotliwość stosowania np. 3 razy w tygodniu → co drugi dzień → w końcu każdej nocy (o ile tolerancja to pozwala). Jeśli chcemy zwiększyć stężenie na wyższe, czekamy, aż skóra zaadaptuje się do produktu o niższym stężeniu i po 8-12 tygodniach możemy spróbować produktu mocniejszego - dodaje Monika Skrzyp-Zator.

Ale uwaga! Jeżeli w którymkolwiek momencie stosowania retinolu pojawi się podrażnienie, znów zmniejszamy dawkę. Jeśli natomiast od początku twoja skóra nie reaguje zbyt dobrze na ten składnik, najpierw skonsultuj się ze specjalistą, który podpowie ci, jak go stosować lub zadecyduje o zmianie pielęgnacji.

Jakie składniki aktywne wybierać do łączenia z retinolem?

Przy stosowaniu retinolu kluczowe jest odpowiednie dobieranie dodatkowych składników aktywnych, które przy okazji będą odpowiadać za pielęgnację naszej skóry. Niezastąpiony pod tym względem jest kwas hialuronowy, który nawilża. Z kolei ceramidy czy niacynamid będą koić cerę, zabezpieczać ją przed podrażnieniami i odbudowywać barierę hydrolipidową naskórka.

Retinol warto też łączyć z peptydami oraz antyoksydantami. Wtedy dostrzegalne są najlepsze efekty tego typu pielęgnacji. Z kolei łagodząco po takiej kuracji będą działać m.in. pantenol i aloes.

Kto nie powinien stosować retinolu?

Nie każdy jednak powinien decydować się na stosowanie retinolu w swojej pielęgnacji - nawet w okresie jesienno-zimowym. Tego typu kuracja nie jest z pewnością wskazana dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie należy go używać także podczas stosowania retinoidów do ustnych. Bez kontroli takiej pielęgnacji nie powinny wprowadzać także dzieci i młodzież.

Bardzo trzeba uważać także przy wszystkich stanach zapalnych skóry oraz skłonnościach do alergii i podrażnień. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem kuracji, warto skontaktować się ze specjalistą, który doradzi nam najlepiej.

