Pielęgnacja twarzy wymaga różnych kroków, ale nawilżenie jest kluczowe. W tym celu warto stosować np. kremy z kwasem hialuronowym, serum z ceramidami, ale też... maseczki w płachcie, które nakładane raz w tygodniu są w stanie natychmiastowo nawilżyć naszą cerę i zapewnić jej blask. Na rynku pełno już jest tego typu produktów o przeróżnym działaniu oraz składzie. Ja mam swoje 3 ulubione, które z ręką na sercu polecam jako redaktorka beauty. Jak dokładnie je oceniam? Tylko zobacz.

1. Garnier - Skin Natural Hyaluronic Aloe

Z tą maseczką nie rozstaję się od lat. Już dawno odkryłam ją w Rossmannie i gdy pierwszy raz nałożyłam ją na skórę, od razu wiedziałam, że polubimy się na dłużej. Przede wszystkim cudnie, dogłębnie nawilżyła moją cerę. Buzia natychmiastowo stała się pełna blasku i przygotowana do pozostałych zabiegów kosmetycznych.

Jest to maska, która doskonale sprawdza się zarówno wieczorem, gdy chcę, aby całe serum wsiąknęło przez noc, jak i nałożona na szybko przed dużym wyjściem, gdy zależy mi na efekcie glow. A zawartość aloesu sprawia, że ten produkt również łagodzi podrażnienia i pozostawia uczucie bawełnianego okładu.

Moja ocena maski: 10/10

Zapach : delikatny, nieinwazyjny - 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Nie szczypie, szybko się wchłania błyskawicznie nawilża - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: nie jest to najtańsza maska w płachcie (14,99 zł), ale moim zdaniem raz na jakiś czas warto ją kupić dla świetnego efektu - 2/2.

Efekt: nawilżenie, wygładzenie, rozjaśnienie - 2/2.

Dostępność i aplikacja: do kupienia w drogeriach, błyskawiczna aplikacja - 2/2.

Maska Garnier - Skin Natural Hyaluronic Aloe, Fot. materiały prasowe, Garnier

2. KIMOCO - Glass Skin

Od jakiegoś czasu głośno jest na temat koreańskich masek w płachcie marki KIMOCO, które również możemy dostać w drogeriach Rossmann. Skorzystałam z promocji i postanowiłam zaopatrzyć się w swoje próbki, żeby przetestować, o co tyle szumu. Już wiem, że było warto.

Ta maseczka ma działanie podobne do opcji Garniera. Serum, którym jest nasączona, błyskawicznie wchłania się w skórę. Natychmiastowo rozświetla cerę i wygładza ją. Muszę też przyznać, że podczas aplikacji maski serum już się wchłania i nie cieknie, w przeciwieństwie do Garniera, przez co być może krócej pracuje na skórze, ale to za to świetna opcja dla kobiet, które nie przepadają za zbyt dużym nawodnieniem cery na raz.

Moja ocena maski: 9/10

Zapach: delikatny, nieinwazyjny - 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Serum błyskawicznie się wchłania, nawilża, ale się nie ślizga - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: cena jest wyższa niż maska Garniera (18,99 zł) i moim zdaniem pytanie, czy przeszkadza nam dłuższe wchłanianie czy nie - dla mnie tu wygrywa Garnier - 1/2.

Efekt: cudne nawilżenie i natychmiastowy efekt glass skin - 2/2.

Dostępność i aplikacja: do kupienia w drogeriach, błyskawiczna aplikacja - 2/2.

Maska KIMOCO - Glass Skin, Fot. materiały prasowe, KIMOCO

3. Holika Holika - PDRN Tonight Jelly Mask

Moim najświeższym odkryciem jest żelowa maska z PDRN marki Holika Holika. Ten składnik aktywny jest popularny od niedawna, ale już na dobre zagościł na polskim rynku kosmetycznym. Muszę przyznać, że błyskawicznie skradł moje serce i częściowo zastąpił mi miłość do kwasu hialuronowego. PDRN świetnie nawilża, a do tego wygładza i rozjaśnia skórę. Mam swoje ulubione 5 kosmetyków z PDRN i ta maseczka również jest na tej liście.

Jest to produkt, który działa dokładnie tak, jak zapewnia producent - szybko nawilża i wygładza. Muszę przyznać, że dodatkowo fajnie chłodzi, dzięki żelowej konsystencji - będzie zatem idealna na upalne dni. Dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o redukcję zmęczenia i przeszarzenia cery. Przy częstszym stosowaniu widoczne jest wyraźne rozjaśnienie buzi.

Moja ocena maseczki: 9/10

Zapach: dość przyjemny, nieinwazyjny - 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Błyskawiczne nawilżenie, szybkie wchłanianie, efekt ujędrnienia - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: jakość bardzo dobra, a cena najniższa (ok. 11-13 zł) - 2/2.

Efekt: fajne natychmiastowe nawilżenie i stopniowe rozjaśnianie cery przy regularnym stosowaniu - 2/2.

Dostępność i aplikacja: maska z PDRN nie jest dostępna w najpopularniejszych dogeriach, raczej w sieci lub Super-Pharm, więc tu minusik - 1/2.

Maska Holika Holika - PDRN Tonight Jelly Mask, Fot. materiały prasowe, Holika Holika

Czytaj także: