Retinol to potężny i bezpieczny składnik pielęgnacji, ale tylko wtedy, gdy umiejętnie go stosujemy. Wymaga odpowiedniego przygotowania, ale też umiejętnego nakładania na skórę. Przede wszystkim retinol stosujemy sezonowo, a wrzesień oraz październik jest idealnym czasem na rozpoczęcie tego typu kuracji. Warto też wiedzieć, jak wprowadzić retinol do pielęgnacji oraz... jak pielęgnować skórę podczas jego stosowania. Przygotowanie cery oraz wprowadzenie dodatkowo innych składników aktywnych jest pod tym względem kluczowe.

Reklama

Zanim zastosujesz retinol, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu

Wprowadzanie retinolu do pielęgnacji to proces składający się z kilku etapów. Przede wszystkim, zanim zastosujemy go na skórę, musimy ją odpowiednio przygotować. W tym celu należy zastosować produkty, które doskonale nawilżą cerę i zadbają o odpowiednią barierę hydrolipidową.

Retinol najlepiej wprowadzać do pielęgnacji w okresie, w którym słońce nie operuje tak mocno. Zanim zaczniemy kurację z retinolem, warto 2-3 tygodnie wcześniej pomyśleć o produktach nawilżających, wspierających barierę hydrolipidową, czyli zawierających takie składniki jak kwas hialuronowy, ceramidy, pantenol czy niacynamid. Prawidłowe funkcjonowanie bariery hydrolipidowej pozwoli na sprawną retinizację skóry - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Dopiero w momencie, kiedy skóra jest odpowiednio przygotowana, możemy wprowadzać retinol, rozpoczynając od niskich stężeń (0,05-0,1%). Na początku stosujemy go co 3-4 dni, aby nie przesadzić z mocą kosmetyku. Istotne jest jednak też odpowiednie pielęgnowanie skóry podczas stosowania retinolu.

Jak pielęgnować skórę podczas stosowania retinolu?

Retinol to składnik aktywny, który lepiej, żeby nie występował w pojedynkę. Łączenie go z innymi kosmetykami sprawi, że kuracja będzie o wiele bardziej efektowna, a jednocześnie bezpieczniejsza dla naszej skóry. W tym celu zestawiamy retinol z innymi składnikami aktywnymi.

Składniki aktywne, z którymi warto łączyć retinol

Warto łączyć retinol z innymi składnikami aktywnymi, które wchodzą z nim w odpowiednią reakcję i mają zbawienny wpływ na naszą skórę. Absolutnie niezastąpiony pod tym względem jest kwas hialuronowy, który nawilża i wspiera barierę hydrolipidową. Podobne działanie mają również ceramidy i probiotyki. Ale to nie wszystko.

Retinol ma to do siebie, że może podrażniać skórę - mimo swojego niesamowitego działania na nią. Właśnie dlatego warto włączyć do pielęgnacji również składniki łagodzące, które zapobiegną temu. Takie działanie mają m.in.: niacynamid, peptydy, pantenol i aloes.

Czytaj także: