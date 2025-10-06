Jesienią zaczynamy stosowanie retinolu krok po kroku, bo to najlepszy składnik aktywny na ten sezon. Poza tym możemy go stosować tylko w okresie jesienno-zimowym, żeby był skuteczny i bezpieczny. Warto zatem rozejrzeć się za odpowiednimi kosmetykami. Nie trzeba od razu wydawać kroci na odpowiednie produkty. Okazuje się bowiem, że w popularnych drogeriach jesteśmy w stanie kupić dobre kosmetyki za grosze. Ten krem z retinolem na zmarszczki za 15,99 zł w Hebe dostaniesz niedrogo, a działa jak luksusowy produkt.

Krem z retinolem na zmarszczki za 15,99 zł w Hebe

Nie wszystkie kosmetyki są warte uwagi. Ten produkt jest jednak doskonały w walce ze zmarszczkami i różnymi przebarwieniami. To bowiem krem napakowany retinolem idealny dla kobiet w każdym wieku i o działaniu odżywczym.

Tym produktem jest krem Revuele Retinol Multi-Active. Jest dostępny w 50-ml tubce, a kosztuje jedyne 15,99 zł. Nic więc dziwnego, że kobiety biegną do Hebe, aby kupić po dwa opakowania naraz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę działanie tego kosmetyku.

Ta tubka z Hebe jest napakowana retinolem

Jest to leciuteńki krem, który błyskawicznie się wchłania. Natychmiastowo odżywia, a dodatkowo prasuje zmarszczki jak żelazko. Chroni przed promieniowaniem UV, pomagając rozprawić się z różnymi przebarwieniami skóry, które do tej pory powstały na naszej cerze. Ten krem też rozświetla i tonizuje skórę, więc jest wielozadaniowy.

Co ciekawe, ten produkt jest uniwersalny, w związku z czym można go stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Jest też doskonałą bazą pod makijaż, ponieważ delikatnie matuje skórę. Warto zatem mieć go w swojej kosmetyczce każdego dnia.

Krem z retinolem Revuele, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Retinol na zmarszczki

Retinol na skórę działa jak nic innego. Ten składnik aktywny jest bowiem w stanie wygładzić zmarszczki jak żelazko, a jednocześnie odpowiednio nawilżyć cerę, rozjaśnić przebarwienia oraz pomóc z nadmiernym przetłuszczaniem się skóry. Dlatego warto włączyć go do pielęgnacji, gdy tylko mamy ku temu możliwość.

Warto jednak pamiętać, aby wprowadzać go stopniowo i na początku stosować kosmetyki o niskim stężeniu retinolu - 2-3 razy w tygodniu. Nie jest to produkt do codziennej pielęgnacji, ponieważ jego zbyt częste stosowanie może wywołać podrażnienia. Najpierw trzeba odpowiednio przygotować skórę do takiej kuracji.

