Retinol to wyjątkowy składnik pielęgnacji, który jest w stanie zapewnić naszej skórze wiele dobrego. Zanim jednak wprowadzimy go do pielęgnacji, warto wiedzieć, jak to zrobić krok po kroku i poznać szczegóły jego wpływu na cerę. Przede wszystkim istotne jest to, że retinol stosujemy sezonowo, a najlepszy moment na jego wprowadzenie to jesień. To jednak nie wszystko. Aby zapewnić sobie kompleksową pielęgnację, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, z czym łączyć retinol w jednej pielęgnacji oraz jakich składników unikać, żeby nie zaburzyć jego działania. Dowiedz się więcej na ten temat.

Z czym łączyć retinol w jednej pielęgnacji?

Gdy chcemy zapewnić swojej skórze kompleksową pielęgnację, powinniśmy wiedzieć, jakie składniki aktywne wchodzą ze sobą w dobre korelacje. Są bowiem takie kosmetyki, które będą się wspierać i nawzajem uzupełniać, ale też takie, które mogą się wzajemnie wykluczać. Wiedza na ten temat może nam pomóc dobrać odpowiedni rodzaj pielęgnacji dla nasze cery.

Szczególnie istotne jest to w kontekście retinolu. To bowiem bezpieczny i dobrze przebadany składnik, ale bywa kapryśny. Już sam w sobie może wywołać podrażnienia na naszej skórze, a co dopiero mówić w reakcji z innymi składnikami.

Z czym retinol stworzy bezpieczne i wspierające połączenia?

Składniki wspierające nawilżenie i barierę hydrolipidową:

ceramidy,

kwas hialuronowy,

lipidy,

probiotyki,

pantenol.

Składniki łagodzące i działające przeciwzapalnie:

niacynamid,

peptydy,

pantenol,

aloes,

alantoina.

Warto pamiętać też o wprowadzeniu przy kuracji z retinolem antyoksydantów. Obowiązkowy jest także SPF, który ochroni naszą skórę przed promieniami słonecznymi niezależnie od pory roku, a jak wiemy, retinol jest fotouczulający i wymaga pod tym względem wyjątkowej pielęgnacji.

Z czym lepiej nie łączyć retinolu?

Przede wszystkim jednak warto wiedzieć, z czym nie łączyć retinolu. Niektóre składniki w połączeniu z nim są bowiem w stanie wywołać podrażnienia na naszej skórze. Aby tego uniknąć, należy pamiętać o tym, że kwasy i retinol nie idą w parze.

Kwasy AHA/BHA, peelingi chemiczne mogą zwiększać działanie drażniące i reaktywność skóry na UV - mówi Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Również z witaminą C trzeba uważać. Choć wydawać się może, że to bezpieczny produkt, w połączeniu z retinolem może mieć działanie drażniące. Tak samo jest w przypadku kosmetyków, które mają w swoim składzie alkohole. Wówczas nasza cera również może być podrażniona.

