Retinol na twarz wygładza zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, pomaga uporać się z problemem rozszerzonych porów oraz nadmiernym przetłuszczaniem się skóry. Jest pochodną witaminy A i należy do jednych z najlepiej przetestowanych składników. Badania nad jego działaniem i skutecznością rozpoczęto już w latach 80. XX wieku. Dziś wiemy o nim znacznie więcej i chętnie włączamy go do swojej codziennej pielęgnacji - szczególnie jesienią.

Spis treści:

Jak działa retinol na twarz?

Retinol przenika do głębszych warstw skóry i pobudza komórki do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, czyli substancji, które są najlepszą bronią w walce z procesem starzenia. Organizm sam wytwarza witaminę A z beta-karotenu, który zawarty jest w jedzeniu. Jednak z biegiem lat oraz pod wpływem promieniowania słonecznego (zwłaszcza promieniowania UVA) proces ten słabnie.

W konsekwencji zewnętrzna warstwa skóry staje się cieńsza, a włókna tkanki łącznej tracą elastyczność. Przez to skóra staje się sucha i zaczynają pojawiać się na niej zmarszczki. Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać. Najlepiej stosować suplementację zastępczą lub nakładać ją bezpośrednio na skórę. Taka pielęgnacja pozwoli znacznie dłużej zachować młody i promienny wygląd.

Warto stosować retinol, ponieważ jest wszechstronnym składnikiem, który redukuje zmarszczki, leczy trądzik, rozjaśnia przebarwienia, poprawia jędrność skóry poprzez stymulację kolagenu, wyrównuje koloryt i teksturę, a także działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Jest to jedna z najlepiej przebadanych substancji w kosmetologii, która przyspiesza odnowę komórkową i jest skutecznym środkiem w pielęgnacji anti-aging i przeciwtrądzikowe - mówi Agnieszka Kosińska, kosmetolożka marki Chantarelle.

Zalety działania retinolu:

poprawia strukturę i spoistość naskórka;

wygładza i redukuje zrogowaciałą warstwę naskórka;

poprawia nawilżenia skóry;

rozjaśnia przebarwienia słoneczne, potrądzikowe i hormonalne;

redukuje zmiany trądzikowe;

reguluje wydzielanie sebum;

zwęża pory;

poprawia ukrwienie i koloryt skóry;

zwiększa jędrność i elastyczność skóry;

wygładza i spłyca zmarszczki.

W INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) znajdziesz go pod nazwami:

Retinol - wykazuje wysoką skuteczność i szybkie działanie, ale jest bardziej drażniący;

Hydrogenated Retinol - ma wysoką skuteczność, działa nieco wolniej, ale mniej podrażnia.

Jak i kiedy stosować retinol na twarz?

Zanim zaczniesz stosować kosmetyki z aktywną witaminą A, musisz wiedzieć, że to substancja o bardzo silnym działaniu. W czasie stosowania retinolu bacznie obserwuj zatem swoją skórę. Z pewnością pojawi się uczucie ściągnięcia skóry, zaczerwienienia, a drobne niedoskonałości mogą stać się bardziej widoczne. Nie powinno niepokoić cię też delikatnie złuszczanie naskórka, które może trwać od 4 do 5 dni po zakończeniu kuracji.

Retinol jest nieoceniony w swoim działaniu przeciwstarzeniowym, ale ma jeden minus - jest fotouczulający, dlatego nie należy go używać w miesiącach letnich. Kurację z retinolem można stosować od października do marca, ale nawet w zimowe miesiące nie rezygnuj ze stosowania kremów z SPF (przy kuracji retinolem najlepiej sprawdzą się kremy z SPF 50).

Trzeba pamiętać, że aplikowanie kosmetyków z retinolem nie może być ciągłe. Po ok. 12 tygodniach kuracja powinna zostać zakończona.

Retinol na twarz - jakie stężenie wybrać na początku?

Kosmetyki dostępne w drogeriach i aptekach zawierają stężenie retinolu od 0,1 do 2%. Jeżeli stosujesz retinol po raz pierwszy, zacznij najniższego stężenia.

Do budowania tolerancji skóry na retinol, należy zacząć od stosowania go raz w tygodniu lub co kilka dni, używając niskiego stężenia i stopniowo zwiększając częstotliwość aplikacji w miarę przyzwyczajania się skóry - tłumaczy kosmetolożka Agnieszka Kosińska z Chantarelle.

Po 6 tygodniach stosowania kosmetyków z retinolem na twarz możesz wprowadzić wyższą dawkę. Pamiętaj, aby cały czas obserwować wygląd swojej skóry (czy pojawiają się zaczerwienienia i podrażnienia). Miej na uwadze, że przy zwiększaniu dawki retinolu raz jeszcze będziesz przechodzić cały proces budowania tolerancji.

Stosowanie retinoidów powinno przebiegać stopniowo, należy obserwować reakcje skóry na ich działanie (budowanie tolerancji na retinol może potrwać nawet do 12 tygodni).

Przez pierwsze 2 tygodnie, stosuj retinol na twarz raz w tygodniu. Następnie co 3 dni, a następnie co drugi dzień.

Jak nakładać retinol na twarz?

Kosmetyki z retinolem aplikuj wieczorem obowiązkowo na oczyszczoną i suchą skórę. Gdy produkt się wchłonie, nałóż krem nawilżający.

Retinol na twarz - z czym łączyć?

Najlepsze efekty kuracji zauważysz, łącząc retinol z peptydami, niacynamidem, antyoksydantami, kwasem hialuronowym, kwasami AHA i BHA.w niskich stężeniach. Skuteczna okaże się również witamina C - oprócz formy kwasu askorbinowego. Te składniki aktywne mogą być zawarte w jednym kosmetyku, co wzmacnia działanie lub jako odrębny, uzupełniający pielęgnację produkt.

Retinol na twarz - dla kogo?

Retinol na początku może powodować podrażnienia. W przypadku skóry suchej i wrażliwej, należy wcześniej odpowiednio ją zabezpieczyć. Jak? Kilka dni wcześniej należy rozpocząć kurację kremami regenerującymi i nawilżającymi. Można zastosować również łagodne maseczki nawilżająco-odżywcze.

Zgodnie z opiniami dermatologów, kurację retinolem powinno rozpocząć się w okolicach 30-35. roku życia. Jednak praktyka pokazuje, że skóra może wymagać jej znacznie wcześniej. Warto sięgnąć po niego, gdy na skórze pojawią się pierwsze zmarszczki, dlatego zdarza się, że kosmetyków z retinolem używają nawet 25-latki.

Przeciwwskazania to ciąża i karmienie piersią, silna nadwrażliwość skóry, i nie stosujemy na uszkodzoną skórę. Osoby z bardzo wrażliwą, suchą lub atopową cerą, a także młode osoby, tu trzeba zachować ostrożność lub unikać retinolu i skonsultować się z dermatologiem - dodaje kosmetolożka Agnieszka Kosińska.

Jakie efekty daje stosowanie retinolu na twarz?

Efekty stosowania kosmetyków z witaminą A znacznie szybciej widać u osób młodych. Badania wykazują, że poprawę w wyglądzie skóry widać po ok. miesiącu.

Skóra staje się wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne. Z czasem staje się jędrna, bardziej elastyczna i nawilżona o wyrównanym kolorycie. Zmiany skórne (również te trądzikowe) zostają złagodzone i rozjaśnione.

Nasza ekspertka Agnieszka Kosińska to wieloletni, międzynarodowy szkoleniowiec oraz trener i coach sprzedaży marki Chantarelle. Jest absolwentką Szkoły Medycznej z kierunkiem pielęgniarstwo oraz Wydziału Antropologii na Uniwersytecie Warszawskim. Bierze udział w wielu kongresach i szkoleniach z zakresu kosmetologii estetycznej. W swojej praktyce zawodowej skutecznie łączy pracę badawczą i praktyką kosmetologiczną. Specjalizuje się w nieinwazyjnych metodach stosowanych w nowoczesnej kosmetologii, w szczególności w metodach PDT, gwarantujących wysoką efektywność i bezpieczeństwo zabiegów. Na przestrzeni minionych lat zdobyła rozległą wiedzę na rynku estetycznym. Przez ostatnie 10 lat poznała branżę od każdej możliwej strony: produkcyjnej, naukowej, sprzedażowej oraz zabiegowej. Aktywnie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach, kongresach oraz szkoleniach.

Aktualizacja: 2 października 2025, Katarzyna Racławska