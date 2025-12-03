Nadchodzi sezon świąteczny, czyli czas poszukiwania prezentów przed nami. A nie ma lepszego upominku niż dobrze dobrany kosmetyk. Można postawić na całe zestawy prezentowe z kosmetykami lub zdecydować się na jeden, ale niezwykle jakościowy produkt. Właśnie taki plan ma moja koleżanka, która zapytała, co polecam dla jej mamy jako redaktorka beauty. Długo się nie wahałam. Te 3 kremy do twarzy dla kobiet 60+ potrafią zdziałać cuda ze skórą dojrzałą.

1. Sesderma - krem z linii Exoses. Cena: 285 zł za 50 ml

Sesderma swoją linię kosmetyków Exoses wprowadziła stosunkowo niedawno. To innowatorskie produkty na rynku. Ich skład jest bowiem oparty na zaawansowanej technologii egzosomów. Są to mikroskopijne pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, które odpowiadają za komunikację międzykomórkową, a dokładnie dostarczają komórkom cennych właściwości. Stymulują regenerację skóry i wzmacniają naturalne mechanizmy odnowy.

Krem z linii Exoses wzbogacony jest o kompleks przeciwstarzeniowy oraz depigmentacyjny. Cudnie nawilża, wygładza zmarszczki i niweluje przebarwienia. Dzięki temu cera staje się wygładzona i odzyskuje naturalny blask. Sama przetestowałam ten krem i potwierdzam jego działanie. Również moja 50-letnia siostra go wypróbowała i była nim zachwycona. Dla 60-latek to strzał w dziesiątkę.

Sesderma - Exoses Krem, Fot. materiały promocyjne, douglas.pl

2. Vichy Liftactiv B3 - Krem na noc przeciw przebarwieniom z czystym retinolem. Cena: 173,99 zł za 50 ml

Regeneracja skóry w nocy jest kluczowa, jeśli chcemy zadbać o pięknie nawilżoną i wygładzoną cerę. Dlatego na taką pielęgnację warto wybrać sprawdzone kosmetyki. Vichy Liftactive to krem, którego formuła składa się z 0,15% czystego retinolu, czyli stężenia, które jest bezpieczne nawet dla osób rozpoczynających przygodę z tym składnikiem aktywnym. A warto to zrobić, aby pobudzić naskórek do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, czyli elementów odpowiadających za nawilżenie i ujędrnienie cery.

Dodatkowo ten krem zawiera 4% niacynamidu, czyli czystej witaminy B3, która łagodzi działanie retinolu na skórę, tym samym sprawiając, że nie będzie on powodował podrażnień. Do tego niacynamid pobudza produkcję naturalnych ceramidów, które odpowiadają za równowagę hydrolipidową skóry. I tu należy podkreślić, że ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, więc krem od Vichy zapewnia nam prawdziwe combo.

Vichy Liftactiv B3 - Krem na noc przeciw przebarwieniom z czystym retinolem, Fot. superpharm.pl

3. Yves Rocher - Glow Energie. Cena: 159 zł za 50 ml

Glow Energie to nowa seria w portfolio marki Yves Rocher. W jej skład wchodzą przeróżne kosmetyki, m.in.: testowany przeze mnie krem pod oczy, olejek na noc z melatoniną oraz cudnie rozświetlający krem do twarzy. I choć wszystkie produkty z tej serii są warte polecenia, teraz chciałabym się skupić na tym ostatnim, bo jest najbardziej uniwersalny i świetnie sprawdzi się jako prezent pod choinkę.

Głównym składnikiem tego kremu jest oczywiście witamina C, która cudnie rozświetla skórę i zapewnia jej naturalny efekt glow. Cera błyskawicznie staje się nawilżona i promienna. Dodatkowo ten krem ujędrnia skórę i ją wygładza, sprawiając, że zmarszczki stają się niewidoczne. Każda kobieta o skórze dojrzałej będzie nim zachwycona.

Krem Yves Rocher - Glow Energie, Fot. materiały promocyjne, yves-rocher.pl

Czytaj także: