Czym jest krem z egzosomami Sesderma Exoses?

Krem anti-aging do twarzy Sesderma Exoses to nowoczesny kosmetyk, który korzysta z innowacyjnej technologii egzosomów. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej, mieszanej oraz wrażliwej, a także jako wsparcie po zabiegach kosmetycznych takich jak mezoterapia, peelingi chemiczne czy laseroterapia. Dzięki swojej unikalnej formule zapewnia kompleksowe działanie odmładzające, nawilżające i regenerujące.

Produkt dostępny jest w drogeriach Hebe oraz na stronie internetowej sklepu. Jego cena to 249,99 zł za 50 ml.

Krem z egzosomami Sesderma Exoses, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Jak działa technologia egzosomów w pielęgnacji twarzy?

Egzosomy, kluczowy składnik kremu Sesderma Exoses, wspierają komunikację międzykomórkową, stymulują odnowę komórkową oraz zwiększają syntezę kolagenu. W rezultacie skóra szybciej się regeneruje, staje się jędrniejsza, bardziej elastyczna i gładsza. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym oraz ochronnym egzosomy skutecznie wzmacniają barierę hydrolipidową i łagodzą podrażnienia.

Technologia HPR (Hydroxypinacolone Retinoate), będąca formą witaminy A o wysokiej tolerancji, przyczynia się do zmniejszenia zmarszczek bez podrażniania skóry. Dodatkowo obecność wąkroty azjatyckiej, krzemu organicznego i niacynamidu potęguje działanie regenerujące i kojące.

Składniki aktywne odpowiedzialne za odmłodzenie skóry

Formuła kremu Sesderma Exoses to połączenie wielu składników aktywnych, z których każdy pełni konkretną funkcję:

egzosomy bakteryjne – regeneracja i komunikacja międzykomórkowa,

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) – redukcja zmarszczek, poprawa jędrności,

niacynamid – poprawa kolorytu i nawilżenia,

krzem organiczny – ujędrnienie skóry,

wąkrota azjatycka – działanie łagodzące,

arbutyna – redukcja przebarwień,

witamina C – rozjaśnianie i ochrona antyoksydacyjna,

kwas hialuronowy – intensywne nawilżenie,

ceramidy – odbudowa bariery hydrolipidowej,

masło shea i olej migdałowy – odżywienie i wygładzenie.

Te składniki współdziałają, by skutecznie wspierać odmładzającą pielęgnację twarzy i zapewnić widoczne efekty.

Dla kogo przeznaczony jest krem Sesderma Exoses?

Krem Sesderma Exoses stworzony został z myślą o osobach, które oczekują intensywnego działania przeciwzmarszczkowego, regenerującego i nawilżającego. Produkt jest idealny dla:

kobiet i mężczyzn z cerą dojrzałą,

osób ze skórą suchą, mieszaną lub wrażliwą,

użytkowników po zabiegach medycyny estetycznej (mezoterapia, peelingi, laseroterapia),

osób borykających się z przesuszeniem, podrażnieniami lub uszkodzoną barierą hydrolipidową.

To także doskonały krem do skóry po mezoterapii, wspierający odbudowę i przedłużający efekty zabiegów. Ja poleciłam go mojej 50-letniej siostrze, która dawno nie była tak zadowolona z efektów stosowania żadnego kosmetyku. Jak sama stwierdziła: "Tak odmładzającego kremu jeszcze nie miałam".

Wyniki testów: co mówią użytkownicy po 28 dniach?

Skuteczność kremu Sesderma Exoses została potwierdzona w badaniu na grupie 23 ochotników, którzy stosowali produkt dwa razy dziennie przez 28 dni. Efekty były zaskakujące:

73,9% użytkowników zauważyło, że ich skóra stała się bardziej miękka i gładka,

65,2% odczuło poprawę nawilżenia skóry,

60,9% dostrzegło poprawę ogólnej jakości i wyglądu cery,

73,9% potwierdziło, że krem zapewnia uczucie komfortu,

87% badanych doceniło konsystencję, zapach i szybkość wchłaniania.

Te liczby jasno pokazują, że krem z egzosomami Sesderma Exoses to skuteczna broń w walce ze starzeniem się skóry.

