Wybrałam top 3 kosmetyki do twarzy z olejem arganowym. Wszystkie drogeryjne i poniżej 40 zł
Olej arganowy to popularny składnik kosmetyków do twarzy, ale wciąż nie wszyscy korzystają z jego działania. Warto to zrobić, bo cera błyskawicznie się odwdzięcza i jest nie tylko nawilżona, ale także elastyczna i pięknie rozświetlona. Zerknij więc przy najbliższej wizycie w drogerii na kosmetyki z tym składnikiem, a poniżej znajdziesz top 3 niedrogich, a skutecznych propozycji.
Olej arganowy to jeden z najcenniejszych składników, jakie można znaleźć w składach kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Sprawia, że buzia jest mięciutka, gładka i elastyczna, a to wciąż tylko początek jego zalet. W drogeriach widzi się jednak całe mnóstwo różnego rodzaju kremów, mgiełek i maseczek z tym dodatkiem i trudno jest się zdecydować na coś konkretnego. Zrobiłyśmy więc szybki przegląd oferty Rossmanna i Hebe w poszukiwaniu najlepszych perełek z olejem arganowym w składzie. Wszystkie z nich genialnie działają na twarz i są na każdą kieszeń, bo kosztują mniej niż 40 złotych. Brzmi dobrze? Zerknij na nasze top 3, a być może znajdziesz tam coś dla siebie.
1. Revuele Cell Regeneration Argan Oil krem do twarzy na dzień
Ten kosmetyk jest wprost idealny na początek przygody z pielęgnacją twarzy olejem arganowym. Sprawdza się dosłownie w każdym wieku i o różnych typach skóry, bo łączy to, na czym zależy nam wszystkim - intensywnie nawilża, zmiękcza, ujędrnia, niweluje zmarszczki, a dodatkowo koi wrażliwą, łuszczącą się i zaczerwienioną skórę. Jakby tego było, mamy tu także w gratisie ochronę przed promieniowaniem UV, czyli SPF 15, a wszystko to w wygodnej tubce o pojemności 50 ml. Takie opakowanie łatwo schować do kosmetyczki czy nawet do torebki, aby zawsze było pod ręką.
Najbardziej zaskakująca jest tu jednak cena, bo produkt ten obecnie w Hebe kosztuje tylko 14,99 zł. Za takie pieniądze rzadko kiedy można kupić coś sensownego do pielęgnacji, a tutaj mamy prawdziwą tanią perełkę, którą warto się zainteresować, szczególnie, że produkt ma świetne opinie.
2. Benecos regenerujący krem na noc do cery dojrzałej
Kolejnym wartym uwagi produktem jest regenerujący krem na noc. Ten kosmetyk ma już nieco cięższą i bardziej skoncentrowaną formułę, w której kryje się nie jeden, ale aż kilka olejów. Oprócz oleju arganowego znajdziemy tu bowiem olej jojoba, olej sezamowy i olej z pestek granatu. Wszystkie z nich sprawiają, że cera staje się elastyczna, odżywiona i mocno nawilżona, a dodatkowo wszelkie zmarszczki czy blizny są na niej znacznie mniej widoczne.
Mimo bardzo bogatego składu krem ten jednak świetnie się wchłania i zostawia przyjemne uczucie na skórze, a wszystko to za niewielkie pieniądze, bo cena regularna w Hebe to 33,65 zł, ale obecnie można go dorwać w promocji za 23,56 zł. Wystarczy kupić produkty do pielęgnacji twarzy za minimum 79 złotych i skorzystać z kodu promocyjnego dostępnego na stronie.
3. Eveline Cosmetics serum-mgiełka do twarzy
Na koniec kosmetyk 3w1, czyli produkt łączący działanie serum, mgiełki i toniku do twarzy. Oczywiście mamy tu nasz cenny olej arganowy, ale nie tylko. W niepozornej buteleczce o pojemności 30 ml znajdziemy dodatkowo aż 12 roślinnych ekstraktów, antyoksydanty, egzosomy i biofermenty, a wszystko to działa razem nawilżająco, łagodząco i regenerująco. Dodatkowo produkt ten rozświetla cerę i sprawia, że staje się świeża i odżywiona.
A jak używać tego produktu? Można go aplikować zarówno na noc, jako odżywcze serum, na dzień jak lekki tonik oraz w ciągu dnia, w ramach odświeżającej mgiełki. Funkcje 3 różnych kosmetyków mamy więc w jednej wygodnej buteleczce, która w Rossmannie kosztuje 39,99 zł co jak na taką ilość skoncentrowanych składników jest bardzo dobrą ceną.
