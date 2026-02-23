Olej arganowy to jeden z najcenniejszych składników, jakie można znaleźć w składach kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Sprawia, że buzia jest mięciutka, gładka i elastyczna, a to wciąż tylko początek jego zalet. W drogeriach widzi się jednak całe mnóstwo różnego rodzaju kremów, mgiełek i maseczek z tym dodatkiem i trudno jest się zdecydować na coś konkretnego. Zrobiłyśmy więc szybki przegląd oferty Rossmanna i Hebe w poszukiwaniu najlepszych perełek z olejem arganowym w składzie. Wszystkie z nich genialnie działają na twarz i są na każdą kieszeń, bo kosztują mniej niż 40 złotych. Brzmi dobrze? Zerknij na nasze top 3, a być może znajdziesz tam coś dla siebie.

1. Revuele Cell Regeneration Argan Oil krem do twarzy na dzień

Ten kosmetyk jest wprost idealny na początek przygody z pielęgnacją twarzy olejem arganowym. Sprawdza się dosłownie w każdym wieku i o różnych typach skóry, bo łączy to, na czym zależy nam wszystkim - intensywnie nawilża, zmiękcza, ujędrnia, niweluje zmarszczki, a dodatkowo koi wrażliwą, łuszczącą się i zaczerwienioną skórę. Jakby tego było, mamy tu także w gratisie ochronę przed promieniowaniem UV, czyli SPF 15, a wszystko to w wygodnej tubce o pojemności 50 ml. Takie opakowanie łatwo schować do kosmetyczki czy nawet do torebki, aby zawsze było pod ręką.

Najbardziej zaskakująca jest tu jednak cena, bo produkt ten obecnie w Hebe kosztuje tylko 14,99 zł. Za takie pieniądze rzadko kiedy można kupić coś sensownego do pielęgnacji, a tutaj mamy prawdziwą tanią perełkę, którą warto się zainteresować, szczególnie, że produkt ma świetne opinie.

krem z olejem arganowym, fot. materiały hebe.pl

2. Benecos regenerujący krem na noc do cery dojrzałej

Kolejnym wartym uwagi produktem jest regenerujący krem na noc. Ten kosmetyk ma już nieco cięższą i bardziej skoncentrowaną formułę, w której kryje się nie jeden, ale aż kilka olejów. Oprócz oleju arganowego znajdziemy tu bowiem olej jojoba, olej sezamowy i olej z pestek granatu. Wszystkie z nich sprawiają, że cera staje się elastyczna, odżywiona i mocno nawilżona, a dodatkowo wszelkie zmarszczki czy blizny są na niej znacznie mniej widoczne.

Mimo bardzo bogatego składu krem ten jednak świetnie się wchłania i zostawia przyjemne uczucie na skórze, a wszystko to za niewielkie pieniądze, bo cena regularna w Hebe to 33,65 zł, ale obecnie można go dorwać w promocji za 23,56 zł. Wystarczy kupić produkty do pielęgnacji twarzy za minimum 79 złotych i skorzystać z kodu promocyjnego dostępnego na stronie.

krem z olejem arganowym, fot. materiały hebe.pl

3. Eveline Cosmetics serum-mgiełka do twarzy

Na koniec kosmetyk 3w1, czyli produkt łączący działanie serum, mgiełki i toniku do twarzy. Oczywiście mamy tu nasz cenny olej arganowy, ale nie tylko. W niepozornej buteleczce o pojemności 30 ml znajdziemy dodatkowo aż 12 roślinnych ekstraktów, antyoksydanty, egzosomy i biofermenty, a wszystko to działa razem nawilżająco, łagodząco i regenerująco. Dodatkowo produkt ten rozświetla cerę i sprawia, że staje się świeża i odżywiona.

A jak używać tego produktu? Można go aplikować zarówno na noc, jako odżywcze serum, na dzień jak lekki tonik oraz w ciągu dnia, w ramach odświeżającej mgiełki. Funkcje 3 różnych kosmetyków mamy więc w jednej wygodnej buteleczce, która w Rossmannie kosztuje 39,99 zł co jak na taką ilość skoncentrowanych składników jest bardzo dobrą ceną.

krem z olejem arganowym, fot. materiały rossmann.pl

