Składniki aktywne kosmetyków mogą mieć zbawienny wpływ na naszą skórę. Z reguły jednak każdy z nich brzmi dla nas zupełnie obco. Warto dowiedzieć się więcej na ich temat, aby skorzystać z pełni ich dobrodziejstw. Niedawno pisałam o tym, że ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry, a retinol warto włączyć do pielęgnacji jesienią. Te składniki o wiele lepiej będą jednak działać, gdy dołączymy do nich niacynamid. Okazuje się bowiem, że ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka w pielęgnacji. Czym jednak jest ten tajemniczy niacynamid? Dowiedz się więcej na jego temat.

Niacynamid - co to takiego?

Niacynamid, zwany inaczej niacyną, to najbardziej pożądana w kosmetykach do pielęgnacji twarzy witamina z grupy B - witamina B3. W INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, czyli Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetyków) występuje jako Niacynamide. Jest rozpuszczalna w wodzie i znajdziemy ją głównie w serum, tonikach oraz maskach i kremach do twarzy. Przyjmuje się, że efektywne stężenie witaminy B3, czyli takie, które ma szansę zadziałać to minimum 2%.

Na popularność tego składnika wpływa fakt o wszechstronności jego działania, ponieważ działa wielotorowo: przebarwienia, nadprodukcja sebum, drobne zmarszczki, przeciwzapalnie. Ma również dobrą tolerancję, jest łagodny, zwykle dobrze tolerowany przez różne typy skóry. Ma również dobrą stabilność chemiczną, przenika przez naskórek, toleruje światło - wymienia kosmetolożka Agnieszka Kosińska, ekspertka marki Chantarelle.

Niacynamid polecany jest dla każdego typu cery - od tłustej i mieszanej, dzięki swoim normalizującym właściwościom, po suchą i dojrzałą, ponieważ łagodzi podrażnienia, wzmacnia barierę hydrolipidową oraz spowalnia procesy starzenia się skóry. To jednak nie koniec jego cudownych właściwości.

Główne właściwości niacynamidu

Niacynamid, czyli witamina B3, ma zbawienny wpływ na naszą cerę. Szczególnie polecany jest jako antyoksydant, ale też składnik, który potrafi hamować utratę wody ze skóry, dzięki czemu cera jest nieustannie pięknie nawilżona i gładka. Główne właściwości niacynamidu to:

działanie przeciwzmarszczkowe - stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu ujędrnia i wygładza skórę ,

, jest silnym antyoksydantem, a więc wspomaga ochronę skóry przed wolnymi rodnikami i działaniem promieniowania UVB,

reguluje produkcję sebum oraz zmniejsza widoczność porów ,

, ma działanie antybakteryjne - zapobiega powstawaniu wyprysków, łagodzi podrażnienia i stany zapalne,

zwiększa produkcję ceramidów, które są głównym składnikiem lipidowej bariery ochronnej skóry,

zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, a więc dba o odpowiednie nawilżenie skóry,

rozjaśnia przebarwienia (hamuje syntezę melaniny).

Czy niacynamid różni się od innych form witaminy B w kosmetologii?

Wiemy, że najpopularniejsza aktualnie w kosmetologii jest witamina C, ale wersja B w niczym jej nie ustępuje - zwłaszcza jeśli chodzi o działanie. Do tej grupy zaliczamy jednak nie tylko niacynamid.

- W kosmetykach witamina B3 występuje głównie w trzech formach: niacynamid, kwas nikotynowy i nikotynamid rybozyd - tłumaczy kosmetolożka Katarzyna Leoniak, ekspertka marki Veoli Botanica. I wymienia:

Niacynamid jest formą amidu, stabilną i dobrze tolerowaną przez skórę, nie powoduje zaczerwienienia ani pieczenia, dlatego nadaje się także do skóry wrażliwej.

jest formą amidu, stabilną i dobrze tolerowaną przez skórę, nie powoduje zaczerwienienia ani pieczenia, dlatego nadaje się także do skóry wrażliwej. Kwas nikotynowy to forma kwasowa, która może rozszerzać naczynia krwionośne i wywoływać typowy „flush” (rumień i uczucie ciepła), dlatego nie jest stosowany w kosmetykach do codziennej pielęgnacji twarzy w wysokim stężeniu.

to forma kwasowa, która może rozszerzać naczynia krwionośne i wywoływać typowy „flush” (rumień i uczucie ciepła), dlatego nie jest stosowany w kosmetykach do codziennej pielęgnacji twarzy w wysokim stężeniu. Nikotynamid rybozyd to mniej powszechna forma witaminy B3 w kosmetykach; jest stosunkowo stabilna i badana głównie pod kątem wsparcia procesów metabolicznych w skórze, ale jej efekty w pielęgnacji są podobne do niacynamidu i wciąż mniej opisane w literaturze kosmetologicznej.

Jak stosować kosmetyki z niacynamidem, żeby zauważyć efekty?

Kosmetyki z niacynamidem najlepiej stosować 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na stężenie niacyny - powinnaś zaczynać od tych niższych, na poziomie 2%, dopiero po jakimś czasie warto przejść na stężenia oscylujące wokół 10%.

Warto też jednak uważać. Zbyt wysokie stężenie niacynamidu może bowiem prowadzić do zaczerwienienia i podrażnienia skóry, ponieważ witaminy z grupy B rozszerzają naczynia krwionośne. Błędem podczas używania tego składnika jest także stosowanie wielu silnych składników aktywnych jednocześnie oraz dobieranie niespójnych formuł w tej samej rutynie pielęgnacyjnej.

Artykuł zaktualizowany, pierwsza publikacja: 24 kwietnia 2020. Autor: Małgorzata Machnicka.

Czytaj także: