Kosmetyki z witaminą C od kilku lat funkcjonują jako odpowiedź na zmęczony koloryt skóry i utratę blasku. Mają przeróżne formuły, a wśród nich wyróżnia się jedna z nowości, którą teraz dostaniesz w drogeriach: krem-sorbet. Leciutka formuła upraszcza pielęgnację, stając się idealnym codziennym rozwiązaniem. Wchłania się w mig, a skóra bardzo szybko staje się rozświetlona i pełna witalności.

Krem-sorbet z witaminą C to nowość warta uwagi

Garnier Vitamin C Fresh & Bright to krem do twarzy o żelowo-emulsyjnej strukturze, określanej jako „sorbet”. Łączy funkcję lekkiego kremu nawilżającego z kosmetykiem rozświetlającym, przeznaczonym głównie do stosowania na dzień. Szybko się wchłania i nie pozostawia wyczuwalnej warstwy, co sprawia, że dobrze wpisuje się w poranną rutynę – także pod makijaż. To produkt stworzony z myślą o pielęgnacji skóry zmęczonej i poszarzałej.

Głównym założeniem działania jest poprawa wyglądu skóry poprzez efekt rozświetlenia i wyrównania kolorytu. Witamina C wspiera walkę z oznakami zmęczenia i może delikatnie rozjaśniać przebarwienia przy regularnym stosowaniu. Konsystencja sorbetu daje natychmiastowe uczucie świeżości i lekkiego chłodzenia, co dodatkowo potęguje wrażenie „obudzenia” skóry.

Garnier Vitamin C Fresh & Bright, Fot. mat. prasowe Rossmann

Kluczowy składnik i jego rola

W centrum formuły znajduje się witamina C, której zadaniem jest wsparcie antyoksydacyjne i poprawa kolorytu cery. To właśnie ona sprawia, że skóra wygląda na odświeżoną, pełną młodzieńczego blasku i na wypoczętą. Dodatkowo chroni przed wolnymi rodnikami, które odpowiadają za przyspieszenie procesu starzenia.

Witaminie C towarzyszą składniki nawilżające, takie jak gliceryna, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia skóry.

Komu sprawdzi się lekki krem z witaminą C?

To produkt dla osób, które szukają lekkiego kremu na dzień, szczególnie przy cerze normalnej, mieszanej lub lekko zmęczonej. Sprawdzi się u tych, którzy nie tolerują ciężkich formuł i oczekują szybkiego efektu świeżości. Może jednak nie być wystarczający dla skóry bardzo suchej lub wymagającej silniejszego działania przeciwprzebarwieniowego.

Jak stosować krem-sorbet z witaminą C?

Najlepiej stosować go rano, na oczyszczoną skórę, jako ostatni krok pielęgnacji przed filtrem SPF. Dobrze współpracuje z innymi kosmetykami, bez problemu domykając pielęgnację. Efekt będzie większy, jeśli krem będziesz stosować regularnie. Wówczas skóra będzie wyglądać na bardziej wypoczętą, jędrną i pełną blasku.

Ten krem sprawdzi się, jeśli poszukujesz czegoś lekkiego, co w porannej rutynie da efekt odświeżenia, a nie będzie obciążać skóry. Zwłaszcza wiosną i latem to doskonałe rozwiązanie, kiedy temperatury zachęcają nie tylko do lżejszego ubierania się, ale również stosowania lżejszych produktów pielęgnacyjnych.

