W pielęgnacji skóry dojrzałej coraz częściej mówi się nie tylko o wygładzeniu zmarszczek, ale o poprawie ujędrnienia i wyraźniejszym konturze twarzy. Kremy określane jako „liftingujące” mają odpowiadać na te potrzeby, łącząc nawilżenie z działaniem ukierunkowanym na sprężystość i elastyczność skóry. Jedną z takich propozycji jest krem 3× LIFT UP z linii ECTOIN GABA marki Floslek.

Czym jest krem 3× LIFT UP i do jakiej kategorii należy?

To krem konturujący o działaniu liftingującym przeznaczony do codziennej pielęgnacji twarzy. Należy do kategorii dermokosmetyków przeciwstarzeniowych, które koncentrują się na poprawie napięcia skóry, jej elastyczności oraz wygładzeniu zmarszczek. Formuła została opracowana z myślą o cerze z widoczną utratą jędrności, przesuszonej, wrażliwej lub osłabionej.

Koncepcja 3× LIFT obejmuje trzy obszary: szybkie wygładzenie po aplikacji, wsparcie długofalowej poprawy elastyczności oraz wizualne spłycenie zmarszczek. Produkt można stosować na dzień i na noc, w zależności od potrzeb oraz preferowanej rutyny pielęgnacyjnej.

Krem konturujący Floslek ECTOIN GABA
Krem konturujący Floslek ECTOIN GABA, Fot. materiały prasowe, Floslek

Jak działa formuła ECTOIN GABA?

Podstawą działania jest połączenie składników o uzupełniającym się mechanizmie. Ectoina, pozyskiwana w procesie biotechnologicznym, odpowiada za intensywne i długotrwałe nawilżenie oraz ochronę komórek skóry przed stresem środowiskowym. Wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w naskórku, co przekłada się na większą sprężystość i komfort.

Kwas GABA (gamma-aminomasłowy) w kosmetologii określany jest jako składnik o działaniu „botox-like”. Jego zadaniem jest wizualne wygładzenie drobnych linii poprzez ograniczenie mikronapięć skóry. Efekt ma charakter powierzchniowy i pielęgnacyjny – nie zastępuje zabiegów estetycznych, ale może wspierać bardziej napięty, uporządkowany wygląd twarzy.

Składniki aktywne – co rzeczywiście robią?

Ectoina znana jest z właściwości ochronnych i nawilżających. Tworzy wokół komórek swoisty „mikrofilm”, który stabilizuje środowisko wodne skóry i wspiera jej odporność na czynniki zewnętrzne. Regularnie stosowana może poprawiać miękkość i elastyczność naskórka.

GABA działa przede wszystkim na poziomie wizualnym, wygładzając powierzchnię skóry i redukując widoczność drobnych zmarszczek mimicznych. W codziennej pielęgnacji może dawać efekt bardziej napiętej i wygładzonej skóry, zwłaszcza w okolicach czoła i policzków.

Kompleks nawilżający wzmacnia działanie obu składników, ograniczając uczucie ściągnięcia i przesuszenia, które często towarzyszy cerze dojrzałej.

Dla kogo ten krem będzie odpowiedni?

Krem 3× LIFT UP został opracowany z myślą o osobach z widocznymi oznakami starzenia: utratą owalu twarzy, spadkiem jędrności, zmarszczkami mimicznymi i suchością. Może sprawdzić się u kobiet, które oczekują efektu wygładzenia i poprawy napięcia bez ciężkiej, tłustej konsystencji.

Będzie odpowiedni dla skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej, wymagającej zarówno nawilżenia, jak i wsparcia elastyczności. Osoby poszukujące intensywnie odżywczego, silnie regenerującego kremu nocnego o bogatej formule mogą jednak potrzebować produktu o bardziej okluzyjnym charakterze.

Czego można się spodziewać przy regularnym stosowaniu?

Producent wskazuje na możliwość zmniejszenia widoczności zmarszczek, poprawę elastyczności i jędrności skóry oraz efekt wygładzenia zauważalny już po kilkunastu dniach stosowania. Rzeczywiste rezultaty zależą jednak od stanu wyjściowego cery, systematyczności aplikacji i całej rutyny pielęgnacyjnej.

To krem, który wpisuje się w potrzeby skóry dojrzałej szukającej połączenia nawilżenia i lekkiego efektu liftingu. Warto włączyć go do pielęgnacji na kilka tygodni i obserwować, jak reaguje skóra – szczególnie pod kątem napięcia, komfortu i ogólnej poprawy struktury.

