O matulu, ten krem konturujący to moje odkrycie. Inne kosmetyki mogą się schować
Krem konturujący do twarzy Floslek 3× LIFT UP z linii ECTOIN GABA to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry z widocznymi oznakami utraty jędrności. Formuła łączy ectoinę, GABA oraz kompleks nawilżający, mające wspierać wygładzenie zmarszczek, poprawę napięcia i komfort skóry. Producent deklaruje zarówno efekt natychmiastowego wygładzenia, jak i stopniową poprawę elastyczności przy regularnym stosowaniu.
W pielęgnacji skóry dojrzałej coraz częściej mówi się nie tylko o wygładzeniu zmarszczek, ale o poprawie ujędrnienia i wyraźniejszym konturze twarzy. Kremy określane jako „liftingujące” mają odpowiadać na te potrzeby, łącząc nawilżenie z działaniem ukierunkowanym na sprężystość i elastyczność skóry. Jedną z takich propozycji jest krem 3× LIFT UP z linii ECTOIN GABA marki Floslek.
Czym jest krem 3× LIFT UP i do jakiej kategorii należy?
To krem konturujący o działaniu liftingującym przeznaczony do codziennej pielęgnacji twarzy. Należy do kategorii dermokosmetyków przeciwstarzeniowych, które koncentrują się na poprawie napięcia skóry, jej elastyczności oraz wygładzeniu zmarszczek. Formuła została opracowana z myślą o cerze z widoczną utratą jędrności, przesuszonej, wrażliwej lub osłabionej.
Koncepcja 3× LIFT obejmuje trzy obszary: szybkie wygładzenie po aplikacji, wsparcie długofalowej poprawy elastyczności oraz wizualne spłycenie zmarszczek. Produkt można stosować na dzień i na noc, w zależności od potrzeb oraz preferowanej rutyny pielęgnacyjnej.
Jak działa formuła ECTOIN GABA?
Podstawą działania jest połączenie składników o uzupełniającym się mechanizmie. Ectoina, pozyskiwana w procesie biotechnologicznym, odpowiada za intensywne i długotrwałe nawilżenie oraz ochronę komórek skóry przed stresem środowiskowym. Wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w naskórku, co przekłada się na większą sprężystość i komfort.
Kwas GABA (gamma-aminomasłowy) w kosmetologii określany jest jako składnik o działaniu „botox-like”. Jego zadaniem jest wizualne wygładzenie drobnych linii poprzez ograniczenie mikronapięć skóry. Efekt ma charakter powierzchniowy i pielęgnacyjny – nie zastępuje zabiegów estetycznych, ale może wspierać bardziej napięty, uporządkowany wygląd twarzy.
Składniki aktywne – co rzeczywiście robią?
Ectoina znana jest z właściwości ochronnych i nawilżających. Tworzy wokół komórek swoisty „mikrofilm”, który stabilizuje środowisko wodne skóry i wspiera jej odporność na czynniki zewnętrzne. Regularnie stosowana może poprawiać miękkość i elastyczność naskórka.
GABA działa przede wszystkim na poziomie wizualnym, wygładzając powierzchnię skóry i redukując widoczność drobnych zmarszczek mimicznych. W codziennej pielęgnacji może dawać efekt bardziej napiętej i wygładzonej skóry, zwłaszcza w okolicach czoła i policzków.
Kompleks nawilżający wzmacnia działanie obu składników, ograniczając uczucie ściągnięcia i przesuszenia, które często towarzyszy cerze dojrzałej.
Dla kogo ten krem będzie odpowiedni?
Krem 3× LIFT UP został opracowany z myślą o osobach z widocznymi oznakami starzenia: utratą owalu twarzy, spadkiem jędrności, zmarszczkami mimicznymi i suchością. Może sprawdzić się u kobiet, które oczekują efektu wygładzenia i poprawy napięcia bez ciężkiej, tłustej konsystencji.
Będzie odpowiedni dla skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej, wymagającej zarówno nawilżenia, jak i wsparcia elastyczności. Osoby poszukujące intensywnie odżywczego, silnie regenerującego kremu nocnego o bogatej formule mogą jednak potrzebować produktu o bardziej okluzyjnym charakterze.
Czego można się spodziewać przy regularnym stosowaniu?
Producent wskazuje na możliwość zmniejszenia widoczności zmarszczek, poprawę elastyczności i jędrności skóry oraz efekt wygładzenia zauważalny już po kilkunastu dniach stosowania. Rzeczywiste rezultaty zależą jednak od stanu wyjściowego cery, systematyczności aplikacji i całej rutyny pielęgnacyjnej.
To krem, który wpisuje się w potrzeby skóry dojrzałej szukającej połączenia nawilżenia i lekkiego efektu liftingu. Warto włączyć go do pielęgnacji na kilka tygodni i obserwować, jak reaguje skóra – szczególnie pod kątem napięcia, komfortu i ogólnej poprawy struktury.
Czytaj także:
- Kosmicznie niska cena, działanie petarda. Polski krem podnosi opadającą powiekę jak dźwig
- Ten podkład to majstersztyk dla 50-latek. Ujędrnia i zostawia lifter plump glow
- Serum z kremowymi kapsułkami to ideal cery 50+. Papierowe zmarszczki nie mają z nim szans