W pielęgnacji skóry dojrzałej coraz częściej mówi się nie tylko o wygładzeniu zmarszczek, ale o poprawie ujędrnienia i wyraźniejszym konturze twarzy. Kremy określane jako „liftingujące” mają odpowiadać na te potrzeby, łącząc nawilżenie z działaniem ukierunkowanym na sprężystość i elastyczność skóry. Jedną z takich propozycji jest krem 3× LIFT UP z linii ECTOIN GABA marki Floslek.

Czym jest krem 3× LIFT UP i do jakiej kategorii należy?

To krem konturujący o działaniu liftingującym przeznaczony do codziennej pielęgnacji twarzy. Należy do kategorii dermokosmetyków przeciwstarzeniowych, które koncentrują się na poprawie napięcia skóry, jej elastyczności oraz wygładzeniu zmarszczek. Formuła została opracowana z myślą o cerze z widoczną utratą jędrności, przesuszonej, wrażliwej lub osłabionej.

Koncepcja 3× LIFT obejmuje trzy obszary: szybkie wygładzenie po aplikacji, wsparcie długofalowej poprawy elastyczności oraz wizualne spłycenie zmarszczek. Produkt można stosować na dzień i na noc, w zależności od potrzeb oraz preferowanej rutyny pielęgnacyjnej.

Krem konturujący Floslek ECTOIN GABA, Fot. materiały prasowe, Floslek

Jak działa formuła ECTOIN GABA?

Podstawą działania jest połączenie składników o uzupełniającym się mechanizmie. Ectoina, pozyskiwana w procesie biotechnologicznym, odpowiada za intensywne i długotrwałe nawilżenie oraz ochronę komórek skóry przed stresem środowiskowym. Wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w naskórku, co przekłada się na większą sprężystość i komfort.

Kwas GABA (gamma-aminomasłowy) w kosmetologii określany jest jako składnik o działaniu „botox-like”. Jego zadaniem jest wizualne wygładzenie drobnych linii poprzez ograniczenie mikronapięć skóry. Efekt ma charakter powierzchniowy i pielęgnacyjny – nie zastępuje zabiegów estetycznych, ale może wspierać bardziej napięty, uporządkowany wygląd twarzy.

Składniki aktywne – co rzeczywiście robią?

Ectoina znana jest z właściwości ochronnych i nawilżających. Tworzy wokół komórek swoisty „mikrofilm”, który stabilizuje środowisko wodne skóry i wspiera jej odporność na czynniki zewnętrzne. Regularnie stosowana może poprawiać miękkość i elastyczność naskórka.

GABA działa przede wszystkim na poziomie wizualnym, wygładzając powierzchnię skóry i redukując widoczność drobnych zmarszczek mimicznych. W codziennej pielęgnacji może dawać efekt bardziej napiętej i wygładzonej skóry, zwłaszcza w okolicach czoła i policzków.

Kompleks nawilżający wzmacnia działanie obu składników, ograniczając uczucie ściągnięcia i przesuszenia, które często towarzyszy cerze dojrzałej.

Dla kogo ten krem będzie odpowiedni?

Krem 3× LIFT UP został opracowany z myślą o osobach z widocznymi oznakami starzenia: utratą owalu twarzy, spadkiem jędrności, zmarszczkami mimicznymi i suchością. Może sprawdzić się u kobiet, które oczekują efektu wygładzenia i poprawy napięcia bez ciężkiej, tłustej konsystencji.

Będzie odpowiedni dla skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej, wymagającej zarówno nawilżenia, jak i wsparcia elastyczności. Osoby poszukujące intensywnie odżywczego, silnie regenerującego kremu nocnego o bogatej formule mogą jednak potrzebować produktu o bardziej okluzyjnym charakterze.

Czego można się spodziewać przy regularnym stosowaniu?

Producent wskazuje na możliwość zmniejszenia widoczności zmarszczek, poprawę elastyczności i jędrności skóry oraz efekt wygładzenia zauważalny już po kilkunastu dniach stosowania. Rzeczywiste rezultaty zależą jednak od stanu wyjściowego cery, systematyczności aplikacji i całej rutyny pielęgnacyjnej.

To krem, który wpisuje się w potrzeby skóry dojrzałej szukającej połączenia nawilżenia i lekkiego efektu liftingu. Warto włączyć go do pielęgnacji na kilka tygodni i obserwować, jak reaguje skóra – szczególnie pod kątem napięcia, komfortu i ogólnej poprawy struktury.

