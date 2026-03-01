Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, które warto obchodzić z wyjątkowymi upominkami. Jeżeli chcesz obdarować ukochaną prezentem, z którego będzie zachwycona, na tej liście z pewnością znajdziesz produkt idealny. A może jesteś samowystarczalną kobietą, która marzy o sprawieniu sobie podarku? Wybrałam 7 kremów do twarzy idealnych na prezent na Dzień Kobiet. Każdy z nich przetestowałam na własnej skórze i dokładnie wiem, jak wiele są warte.

1. Sesderma - Retisil

Mówi się, że retinol można stosować tylko jesienią i zimą, ale to nie prawda. Kremy z retinolem, zwłaszcza o niskim stężeniu, jak w przypadku produktu Sesdermy, możemy nakładać na buzię przez cały rok pod warunkiem, że dodatkowo będziemy pamiętać o kremie z filtrem UVA/UVB, bo ten składnik aktywny jest fotouczulający. Żadem inny produkt jednak nie będzie zapewnić nam takiej skuteczności anti-aging jak krem z retinolem. Piękne nawilżenie, wygładzenia i uelastycznienie na wiosnę gwarantowane.

Krem Sesderma Retisil, Fot. archiwum prywatne

2. Eisenberg - Emulsja Sekret Pierwsze Zmarszczki

To jeden z fajniejszych kosmetyków na tej liście. Wszystko ze względu na jego formułę w postacji emulsji. Dzięki temu jest delikatny i świetnie rozprowadza się na twarzy. Ma za zadanie dobłęgnie nawilżać i jednocześnie działać przeciwzmarszczkowo. To doskonały produkt na dzień, ponieważ przygotowuje twarz do makijażu, wygładza jej powierzchnię, a dodatkowo działa antyoksydacyjnie. Na noc też można ją stosować, ale dla mnie jest numerem 1 o poranku, gdy chcę odpowiednio wypielęgnować buzię na cały dzień wyzwań.

Krem Eisenberg - Emulsja Sekret Pierwsze Zmarszczki, Fot. archiwum prywatne

3. Uzdrovisko - Krem barierowy i regenerujący

Aktywna baza lipidowa marki Uzdrovisco to uniwersalny produkt do każdego typu cery. Wspiera regenerajcę i nawilżenie skóry, a dodatkowo przynosi jej ulgę i uelastycznia. Będzie zatem idealna na pierwsze porywy wiosny. W skład tego kremu wchodzą peptydy, ceramidy i skwalan. Każdy z tych elementów ma inne działanie - od stymulacji kolagenu i elastyny oraz wygładzenia, przez odbudowywanie bariery hydrolipidowej naskórka, aż po łagodzenie podrażnień i nawilżenie. Nie ma kobiety, która nie doceniłaby jego właściwości.

Krem barierowy i regenerujący Uzdrovisco, Fot. archiwum prywatne

4. Yves Rocher - Anti-age global night

Marka Yves Rocher znana jest z produktów do pielęgnacji anti-aging. Jednym z nich jest krem Anti-age global, który ja szczególnie polecam w wersji na noc. Ma bowiem fajną konsystencję maski i czuć, że pracuje na skórze, gdy my relaksujemy się, śniąc o niebieskich migdałach. Jest przeznaczony do wszystkich typów skóry, cudnie nawilża i ujędrnia. Buzia nad ranem staje się gładka i rozpromieniona. Jest to krem, który redukuje nie tylko oznaki starznia, ale też np. zmęczenia po nieprzespanej nocy. Warto zatem mieć go pod ręką.

Yves Rocher - Anti-age global night, Fot. archiwum prywatne

5. Clarena - Caviar Cream

Marka Clarena ma w swojej ofercie wiele specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji skóry. Jednym z nich jest krem z kawiorem, który doskonale radzi sobie z ujędrnianiem. Wspiera wygładzenie i odpowiedni poziom nawilżenia cery. W jego skład wchodzi niacynamid, który zatrzymuje wodę w naskórku oraz ceramidy odpowiadające za odbudowę bariery hydrolipidowej. A jak wiemy, niacynamid i ceramidy to małżeństwo idealne, co ten krem z pewnością udowadnia. Warto przekonać się o tym na własnej skórze.

Clarena - Caviar Cream, Fot. archiwum prywatne

6. Pure Me - StimulAGE krem na dzień

Niedawno Małgorzata Socha wydała na rynek własną serię kosmetyków do holistycznej pielęgnacji twarzy, ciala i włosów. Są one dostępne w Rossmannie i niedrogie, więc warto je wypróbować na własnej skórze. Ja szczególnie upodobałam sobie krem na dzień StimulAGE. Przede wszystkim jest to kosmetyk o niesamowitym zapachu, ale podczas stosowania przekonałam się, że właściwości też ma rewelacyje. Przede wszystkim cudnie nawilża i ma jedwabistą konsystencję. Dodatkowo wygładza drobne zmarszczki i sprawia, że skóra jest promienna przez cały dzień.

Pure Me - StimulAGE krem na dzień, Fot. archiwum prywatne

7. Sensum Mare - Algoglow

Na koniec coś dla fanek wyjątkowego rozświetlenia skóry. Ten krem na dzień to idealna baza pod makijaż. Wystarczy posmarować nim skórę, a następnie poczekać, aż się wchłodnie, choć dzieje się to błyskawicznie. Od razu widać wyjątkowe glow, które utrzymuje się przez cały dzień. Makijaż na nim też dobrze wygląda, poniewać nie roluje się, a jednocześnie prezentuje się świeżo i naturalnie. Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych kremów na dzień, ale żeby był jasność - nie będzie pasował każdemu. Jeśli nie lubisz glow, raczej się do niego nie przekonasz.

Krem Sensum Mare - Algoglow, Fot. archiwum prywatne

