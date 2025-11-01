W tym artykule:

Wiele ostatnio mówi się o składnikach aktywnych i ich odpowiednim doborze do skóry. Każdy z nich odpowiada bowiem za coś innego i ma kluczowy wpływ na stan naszej cery oraz ciała. Wiemy już, że retinol jest świetny na przebarwienia i ma silne działanie przeciwstarzeniowe. Kwas hialuronowy nawilża i wygładza zmarszczki, a proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości. Nie ma jednak przyjemniejszego składnika aktywnego niż ceramidy. To właśnie one są niczym balsam dla skóry - chronią ją przed utratą wody, odbudowują jej barierę ochronną i zabezpieczają przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Ceramidy - co to takiego i dlaczego są kluczowe dla skóry?

Ceramidy to naturalne związki lipidowe, które są jednym z głównych składników warstwy rogowej naskórka, czyli tej warstwy skóry, która znajduje się na zewnątrz. Są kluczowe przede wszystkim ze względu na tworzenie bariery hydrolipidowej skóry, co dzieje się poprzez połączenie ceramidów z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi.

Gdy brakuje ceramidów, skóra zaczyna „tracić szczelność” – staje się sucha, szorstka i wrażliwa. Regularne dostarczanie ceramidów z zewnątrz pozwala utrzymać barierę hydrolipidową w równowadze, a tym samym zachować zdrowy, elastyczny i promienny wygląd. Można powiedzieć, że ceramidy to pierwsza linia obrony skóry – bez niej nawet najlepszy krem czy serum nie zadziałają w pełni, bo nie będą miały szansy wniknąć głębiej - tłumaczy Katarzyna Leoniak, kosmetolożka z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspertka marki Veoli Botanica.

Oprócz budowy bariery hydrolipidowej kluczową rolą ceramidów, jeśli chodzi o naszą skórę, jest ochrona przed utratą wody, a także zabezpieczenie przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych jak mróz, wiatr, detergenty i promieniowanie UV oraz utrzymanie elastyczności i zdrowego wyglądu skóry.

Ceramidy w kosmetyce - zastosowanie

Jak zatem widać, ceramidy to kluczowy składnik aktywny w pielęgnacji skóry. Warto włączyć go do swojej rutyny każdego dnia, a całe ciało może nam za to podziękować. Zwłaszcza że ceramidy możemy już znaleźć w wielu produktach dostępnych w drogeriach. Są to z reguły kosmetyki przeznaczone do skóry suchej i wrażliwej, ale nie tylko. Często ceramidy są także dodatkiem do produktów z innymi składnikami aktywnymi - np. retinolem, ponieważ łagodzą jego drażniące działanie.

Ceramidy znajdziemy w:

kosmetykach do twarzy i ciała,

balsamach regenerujących,

szamponach i odżywkach do włosów,

serum i maseczkach nawilżających.

Ceramidy mają zatem szerokie zastosowanie i możemy używać ich do całego ciała. Najlepiej codziennie.

Ceramidy na twarz i ciało - dlaczego warto je stosować każdego dnia?

Ceramidy najlepiej działają w momencie, gdy są stosowane regularnie - i nie trzeba robić od nich przerw. Zdaniem ekspertów to właśnie regularność stosowania kosmetyków z ceramidami jest kluczowa dla uzyskania najlepszych efektów.

Ceramidy to pielęgnacyjna rutyna, nie czasowa kuracja. (...) To składniki biozgodne ze skórą, więc ich codzienne stosowanie jest całkowicie bezpieczne. Nie ma ryzyka przeciążenia skóry. Wręcz przeciwnie – ceramidy działają najlepiej, gdy są obecne stale, bo bariera lipidowa regeneruje się i odbudowuje stopniowo. Zbyt długa przerwa może sprawić, że proces ten zostanie przerwany i skóra znów stanie się podatna na odwodnienie i podrażnienia - informuje kosmetolożka Katarzyna Leoniak.

Regularne stosowanie ceramidów zapewni ci odpowiednią pielęgnację. A jeśli jeszcze nie włączyłaś ich do swojej rutyny, łatwo możesz rozpoznać, czy twoja skóra tego potrzebuje. Jeśli staje się sucha, matowa i szorstka, odczuwasz ściągnięcie po myciu, po zastosowaniu zwykłych kosmetyków zauważasz u siebie zaczerwienienia lub podrażnienia oraz cera się łuszczy, traci blask i swędzi - to wszystko oznaki, że twoje skóra aż błaga o ceramidy.

Ceramidy w kosmetykach - najlepsze połączenia

Jak zatem dobrać odpowiednie kosmetyki z ceramidami? Są one na tyle uniwersalne i bezpieczne, że można je połączyć niemal ze wszystkim. Ale warto spojrzeć też na inne składniki aktywne zawarte w naszych kosmetykach, bo mogą one wspólnie być najlepszą odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie naszej cery.

Ceramidy i retinol

To połączenie numer jeden, które wzajemnie się uzupełnia - jak w najlepszym związku. Retinol intensywnie działa na odnowę komórkową, ma silny wpływ na cerę i jednocześnie przez to może prowadzić do podrażnień. Ceramidy wtedy przychodzą na ratunek, łagodząc działanie retinolu i wpływając na nasze ciało niczym balsam. Dzięki nim kuracja z retinolem jest o wiele skuteczniejsza i przyjemniejsza.

Ceramidy i niacynamid

Duet idealny nie ist... a jednak! Ceramidy i niacynamid są jak dwie połówki jabłka. Ten drugi składnik, który jest czystą witaminą B3, wspiera naturalną produkcję ceramidów w skórze i wzmacnia jej barierę ochronną. Dlatego połączenie tych dwóch składników jest bezpieczne i niezwykle skuteczne. Jak żadne inne nawilżają, wzmacniają odporność skóry oraz wyrównują jej koloryt.

Ceramidy warto łączyć także z innymi składnikami stosowanymi w pielęgnacji. Wzmocnią działanie pantenolu i alantoiny w łagodzeniu podrażnień oraz wspomogą peptydy w procesie regeneracji i ujędrniania. Warto je włączyć do pielęgnacji także w kuracji kwasami, ponieważ będą łagodzić ich działanie.

Ceramidy biomimetyczne

Na koniec warto poświęcić kilka słów na temat ceramidów biomimetycznych, czyli pojęcia stosunkowo młodego na rynku. Są to bowiem innowacyjne składniki, które mają zastępować naturalne ceramidy. Dzięki strukturze uznawane są przez naszą skórę jak coś swojego i tym samym dobrze się wchłaniają.

Wyróżnia je wyjątkowa stabilność i wysoka biozgodność – nie podrażniają, nie obciążają, a jednocześnie działają szybciej i skuteczniej niż ich naturalne odpowiedniki. To właśnie dlatego ceramidy biomimetyczne coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych dermokosmetykach – stanowią inteligentne wsparcie skóry wymagającej regeneracji, przywracając jej równowagę, miękkość i zdrowy wygląd - dodaje kosmetolożka Katarzyna Leoniak.

Nie trzeba się zatem ich obawiać, bo mogą zadziałać na naszą cerę dokładnie tak samo jak naturalne ceramidy.

Katarzyna Leoniak - kosmetolożka i specjalistka komunikacji w branży beauty. Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w klinikach i gabinetach kosmetologicznych, gdzie na co dzień zajmowała się pielęgnacją skóry i wdrażaniem indywidualnych rozwiązań dla klientów. Od kilku lat rozwija swoją pasję w obszarze marketingu i komunikacji w branży beauty, łącząc wiedzę merytoryczną z kreatywnym podejściem do przekazu. Jest specjalistką marki Veoli Botanica.

