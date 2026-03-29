Dobry krem z witaminą C nie musi kosztować fortuny. Nawet w budżecie do 20 zł można znaleźć kosmetyki, które świetnie poprawią wygląd skóry, dodadzą jej blasku i będą wspierać walkę z nierównym kolorytem. Witamina C od lat pozostaje jednym z najczęściej polecanych składników w pielęgnacji. Działa antyoksydacyjnie, pomaga rozświetlić cerę i sprawia, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą.

1. Regenerująco-odżywczy krem z witaminą C Eveline

Regenerująco-odżywczy krem z witaminą C marki Eveline Cosmetics to propozycja dla osób, które oczekują od pielęgnacji czegoś więcej niż podstawowego nawilżenia. Formuła została wzbogacona o kilka form witaminy C, dzięki czemu kosmetyk wspiera rozświetlenie skóry i poprawę jej elastyczności.

Konsystencja jest lekka, ale jednocześnie pozostawia uczucie komfortu, dlatego dobrze sprawdza się zarówno rano, jak i wieczorem. Regularne stosowanie pomaga uzyskać efekt gładszej i bardziej promiennej cery. To zdecydowanie jedna z najlepszych drogeryjnych propozycji.

Regenerująco-odżywczy krem z witaminą C Eveline Cosmetics, Fot. mat. prasowe Eveline Cosmetics

Moja ocena kremu: 10/10

Zapach: delikatnie wyczuwalny, ale nie drażniący, 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Jest lekki, szybko się wchłania i nie zostawia lepkiej warstwy, 2/2.

Stosunek ceny do jakości: w zależności od promocji, można go dorwać nawet za niecałe 15 zł, a działa naprawdę świetnie, 2/2.

Efekt: pierwsze wizualne efekty uzyskuje się po pierwszej aplikacji, na bardziej trwałe trzeba chwilę poczekać, ale dla mnie nadal ocena 2/2.

Opakowanie i aplikacja: wygodna forma słoiczka, przezroczyste szkło pozwala kontrolować zużycie, 2/2.

2. Pobudzający skórę krem z witaminą C Ziaja

Krem na przebudzenie poranny shot Ziaja z linii C.B3 to kosmetyk, który świetnie wpisuje się w poranną pielęgnację. Połączenie witaminy C z niacynamidem wspiera wyrównanie kolorytu skóry i pomaga zachować świeży wygląd przez cały dzień.

Lekka formuła dobrze współgra z makijażem i nie obciąża cery, dlatego będzie dobrym wyborem dla osób preferujących szybkie, komfortowe rytuały pielęgnacyjne. To krem, który sprawdzi się szczególnie komuś, kto woli nieobciążające i nie otulające formuły, które dają subtelny efekt rozświetlenia.

Krem na przebudzenie poranny shot Ziaja, Fot. mat. prasowe Super Pharm

Moja ocena kremu: 9/10

Zapach: podobnie, jak w przypadku kremu Eveline Cosmetics, jest wyczuwalny, ale nie jest drażniący, 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Jest lekki, to idealna formuła na dzień, nie wpływa na trwałość podkładu, 2/2.

Stosunek ceny do jakości: to najtańsza z propozycji, w promocyjnej cenie potrafi kosztować zaledwie 10-11 zł, 2/2.

Efekt: to krem, który ma za zadanie rozświetlić cerę i zadbać o jej koloryt, w tej roli spełnia się znakomicie, 2/2.

Opakowanie i aplikacja: krem zamknięty jest w tubce, która zapewnia higienę aplikacji, ale jednocześnie trudniej z niej wydobyć produkt do samego końca, 1/2.

3. Rozjaśniający krem do twarzy z witaminą C Isana

Rozjaśniający krem z witaminą C Isana to propozycja, która łączy działanie pielęgnacyjne z podstawową ochroną przeciwsłoneczną. SPF jest jednak zbyt niski, aby zastępować klasyzny krem skupiony na ochronie. To zaledwie SPF 15, który będzie fajnym uzupełnieniem lub minimalnym dodatkiem dla osób, które nie dbają o stosowanie SPF na co dzień.

Krem ma lekką konsystencję i dobrze sprawdza się w roli produktu na dzień, szczególnie jeśli zależy nam na efekcie promiennej, zdrowo wyglądającej skóry.

Rozjaśniający krem z witaminą C Isana, Fot. mat. prasowe Rossmann

Moja ocena kremu: 9/10

Zapach: delikatny, nie wpływa na komfort użytkowania, 2/2.

Jak się zachowuje na skórze? Jest lekki, nie obciąża cery, raczej do stosowania na dzień, 2/2.

Stosunek ceny do jakości: dzięki promocjom jest do kupienia nawet za mniej niż 17 zł, a działa bez zarzutu, 2/2.

Efekt: cera faktycznie jest rozświetlona, a koloryt ujednolicony, ale nawilżenie może nie być wystarczające w przypadku cery suchej, 1/2.

Opakowanie i aplikacja: wygodne opakowanie w formie słoiczka, 2/2.

