Ho, ho, ho... Święty Mikołaj już szykuje sanie, aby wyruszyć wraz z reniferami w podróż po domach z podarkami. Warto wcześniej przygotować list, w którym uwzględnimy swoje ulubione pozycje kosmetyczne. Ostatnio wybrałam 5 kalendarzy adwentowych, które umilą ci oczekiwanie na święta, a zawierają właśnie produkty do pielęgnacji i makijażu. Teraz czas na zestawy, które świetnie sprawdzą się jako podarek pod choinkę. Jeśli zatem nie masz pomysłu, czym obdarować bliską sobie osobę lub sam poszukujesz inspiracji na to, co warto podpowiedzieć Gwiazdeczce lub Mikołajowi, mam dla ciebie idealny zestaw kosmetyków doskonały na prezent. A w zasadzie 30 zestawów od 5 różnych marek, w których znajdziesz różne produkty - do pielęgnacji włosów i skóry, a nawet perfumy.

1. Zestawy świąteczne L'Oreal Professionel

Profesjonalna pielęgnacja włosów to coś, czego pragnie każda kobieta. W tym celu warto rozejrzeć się za kosmetykami L'Oreal Professionel, które nie tylko odżywią pasma, ale też cudownie je wypielęgnują, zapewniając im piękny wygląd. Marka przygotowała aż 9 różnych zestawów prezentowych, które możemy znaleźć w drogeriach Hebe i Sephora oraz w różnych sklepach online. Dostępne są w wersjach DUO - po dwa kosmetyki lub TRIO - po trzy kosmetyki.

Absolut Repair Molecular Meteora - opatentowany program odbudowy molekularnej włosów. Zawiera skoncentrowaną formułę: 2% peptydów i 5 aminokwasów. Odbudowuje bardzo zniszczone włosy, przywracająca im siłę, elastyczność i sprężystość. W zestawie DUO znajdziemy szampon i serum do spłukiwania. W TRIO dodatkowo maskę bez spłukiwania.

- to zestaw profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów koloryzowanych, który zapewnia włosom ochronę koloru, wzmocnienie i połysk. W boxie DUO znajdziemy szampon i odżywkę w a opcji TRIO dodatkowo serum nabłyszczające. Metal Detox Meteora - to moja ulubiona seria kosmetyków, która nie dość, że cudnie odżywia włosy, to jeszcze zabezpiecza je przed metalami znajdującymi się w wodzie. W zestawie DUO znajdziemy szampon i maskę nawilżającą. W TRIO dodatkowo zawarty jest prawdziwy game changer. To olejek do włosów Metal Detox, który przetestowałam jakiś czas temu. Chroni włosy przed osadzaniem metali oraz wysoką temperaturą.

Zestawy świąteczne L'Oreal Professionel, Fot. materiały pasowe, L'Oreal Professionel

2. Zestawy świąteczne Veoli Botanica

Jeśli interesują cię produkty do kompleksowej pielęgnacji całego ciała, a nawet włosów, koniecznie sprawdź zestawy prezentowe od Veoli Botanica. Marka ma dla nas aż 8 różnych propozycji, które dostępne są na jej oficjalnej stronie internetowej.

Blend & Shine za 316 zł - zestaw do modelowania i makijażu twarzy łączy trzy kremowe produkty do konturowania i rozświetlania z perfekcyjną gąbeczką: róż do policzków z witaminą C i roślinnym kolagenem Time To Blush, bronzer w kremie z witaminą C i roślinnym kolagenem Time To Bronze, rozświetlacz w kremie z witaminą E i roślinnym kolagenem Time To Shine, gąbka do nakładania makijażu Blend To Perfection.

Zestawy świąteczne Veoli Botanica, Fot. materiały prasowe, Veoli Botanica

3. Zestawy świąteczne Sesderma

Marka Sesderma przygotowała dla swoich wielbicielek zestawy prezentowe, które łączą moc nauki, bogactwo składników aktywnych i odrobinę luksusu. Każdy z nich to nie tylko dermokosmetyki, to zaawansowana pielęgnacja zamknięta w eleganckim opakowaniu. To 5 wyjątkowych zestawów odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie skóry. Dostępne m.in. w Superpharm i innych drogeriach internetowych.

Zestaw C-Vit za 285 zł składający się z serum liposomowego i kremu nawilżającego - zapewnia nawilżoną skórę pełną blasku, redukcję zmarszczek i oznak zmęczenia, wyrównuje koloryt, zmniejsza przebarwienia i wzmacnia skórę naczynkową.

Zestawy świąteczne Sesderma, Fot. materiały prasowe, Sesderma

4. Zestawy świąteczne L'Oreal Paris

Marka L'Oreal Paris, której nie trzeba nikomu przedstawiać, przygotowała dla nas 5 wyjątkowych propozycji prezentowych. W tym przypadku dostajemy podpowiedź w pigułce, jak idealnie dobrać produkty marki, aby stworzyć zestawy dla niej lub dla niego. To jednak my mamy ostateczny wgląd w to, jak taki zestaw będzie wyglądał i możemy dowolnie łączyć produkty, decydując również o cenie danego prezentu.

Dla niej: produkty do pielęgnacji włosów i skóry oraz kultowe hity makijażowe zapewnią pełną rutynę pielęgnacyjną, np.: Elseve Hyaluron Plump Szampon wypełniający nawilżeniem do włosów odwodnionych, Elseve Hyaluron Plump Odżywka nawilżająco-scalająca do włosów, Elseve Hyaluron Plump Serum nawilżająco-wypełniające do włosów, Revitalift Filler Serum wygładzające do twarzy z 1,5% czystego kwasu hialuronowego, Revitalift Filler Water-Cream Ujędrniający krem do twarzy, Podkład pielęgnujący True Match, Tusz do rzęs Volume Million Lashes, Pomadka do ust Color Riche Satin, Infailible Setting Spray mgiełka utrwalająca makijaż.

Przykładowe kosmetyki L'Oreal Paris do zestawu świątecznego, Fot. materiały prasowe, L'Orel Paris

5. Zestawy świąteczne Dax Cosmetics

Zestawy przygotowane przez DAX COSMETICS zostały przemyślane tak, by tworzyć program pielęgnacyjny dopasowany do wieku, potrzeb skóry, stylu życia oraz dostępnego budżetu. Poniżej prezentujemy wybrane propozycje, ale w drogeriach znajdziecie ich znacznie więcej. Oprócz poniższych zestawów oferta obejmuje także: 19 zestawów z kosmetykami marki PERFECTA, 4 zestawy YOSKINE, 4 zestawy CELIA i jeden box DAX MEN.

YOSKINE GLOBAL LIFT za 249,99 zł - zaawansowana pielęgnacja i natychmiastowy efekt odnowy skóry. W kosmetykach tych wykorzystano innowacyjną technologię 4D GLOBAL-LIFT™: zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe liftingujące owal twarzy oraz wysoce aktywny liftingująco-przeciwzmarszczkowy krem na dzień.

