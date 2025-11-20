H&M już kusi swoją ofertą na Black Friday, a w zakładce dotyczącej wydarzenia możemy znaleźć doskonałe propozycje i inspiracje na zakupy. Spośród nich, okiem redaktorki mody, postanowiłam wybrać 5 rzeczy, które warto dodać do koszyka.

1. Taliowana sukienka, która wygląda jak szyta na miarę

Kiedy tylko otworzyłam zakładkę na Black Friday 2025, od razu ją zobaczyłam: genialną sukienkę w czerwonym, żywym kolorze. Jest niezwykle charakterystyczna i gwarantuję, że w niej nie pozostaniesz niezauważona. Doskonale sprawdzi się na romantyczne wyjście we dwoje, świąteczną kolację, koktajl czy sylwestrową zabawę. Taki krój warto mieć w swojej szafie, aby móc sięgnąć po niego na wielkie wyjście i móc się poczuć jak milion dolarów. Mocne taliowanie doskonale równoważy proporcje sylwetki.

Black Friday w H&M: taliowana czerwona sukienka, fot. mat. prasowe

2. Must have stylizacji denim on denim

Denim on denim to total look, którego nie można ignorować. Powraca jak bumerang, a kobiety na całym świecie darzą go wyjątkową sympatią. Jeans to wygodny materiał, który idealnie sprawdzi się w miejskiej codzienności, ale również spakujesz go do walizki na mały city break. Idealną parą dla jeansów jest koszula. A w H&M znajdziesz nie byle jaki model. Piękny odcień indygo i kobiece wiązanie czynią z niego wyjątkową propozycję dla osób, które lubią casual, ale z nutką elegancji i kobiecego sznytu. Zdecydowanie właśnie na taki fason warto polować na Black Friday. Zapewni ci jeansowy total look, ale w razie potrzeby możesz go stylizować na inne sposoby: z zamszem, wełną, dzianiną czy inną tkaniną.

Black Friday w H&M: jeansowa koszula, fot. mat. prasowe

3. Mięciutki jak chmurka, przytulny jak kocyk

W trakcie Black Friday lubię polować na sweterki, zwłaszcza te z lepszymi składami. Dodatek moheru, kaszmiru, wełny lub cieplutkiej alpaki? Dokładnie tak! W H&M często znajdziesz produkty, które są premium i stworzone dla fanek nieco trwalszych i przyjemniejszych tkanin niż 100% poliester. Kiedy spojrzysz na ten sweterek, od razu zrozumiesz, dlaczego wybrałam właśnie go jako propozycję na dodanie go do koszyka. Czyż nie mówi "jestem komfortowy i mięciutki"? Puszysty splot, szeroki komin i ozdobne guziki czynią go wręcz idealną propozycją na chłodne późnojesienne i zimowe wieczory.

Black Friday w H&M: sweterek z moherem, fot. mat. prasowe

4. Black Friday w H&M stawia na współczesne interpretacje

Płaszczyk z szalem to fason, który zachwycił mnie swoją praktycznością. Okrycie, które ma wbudowany szal i nie będę się musiała martwić, że wypadnie mi z rękawa w szatni, brzmi naprawdę jak świetny deal. A dodatkowo ma modny pudełkowy krój i boski, głęboki odcień wiśni, który będzie komplementował wiele typów urody. Nie przekonuje cię pomysł z szalem? Dobra wiadomość: możesz go odpiąć i schować w szafie. Chociaż moim zdaniem to właśnie on dodaje płaszczykowi "tego czegoś". To zdecydowanie współczesna interpretacja klasycznego płaszcza, która dzięki ciekawemu detalowi intryguje o wiele bardziej niż "zwykły" model.

Black Friday w H&M: płaszcz z szalem, fot. mat. prasowe

5. Koronkowa ołówkowa spódnica

Pamiętaj, że Black Friday to nie tylko okazja do zakupu klasyków, ale także przetestowania nowości. Nie ma lepszej okazji niż przeceniony o 40% czy 50% trend, który chciałaś wypróbować w swojej szafie, ale nie byłaś przekonana, jak się sprawdzi. W sezonie jesień-zima 2025/26 królują kobiece detale: baskinki, falbany, kokardki, ale również koronki. I właśnie ten ostatni element wykorzystał w swojej kolekcji H&M. Ołówkowa koronkowa spódnica z wbudowaną podszewką to propozycja elegancka, którą możesz założyć na okazje, w trakcie których zależy ci na dodaniu sobie ubiorem kobiecej pewności siebie. A w bardziej codziennym wydaniu wystarczy, że połączysz ją z mięciutkim pluszowym sweterkiem, wygodną shopperką i kozakami.

Black Friday w H&M: koronkowa ołówkowa spódnica, fot. mat. prasowe

Czytaj także: