Black Friday 2025 w H&M: TOP 5 ubrań, na które warto polować na wyprzedaży. Posłużą ci przez lata
Black Friday w H&M z pewnością przyniesie nam wiele dobrego. Postanowiłam wybrać 5 rzeczy, które urozmaicą twoją szafę, a jednocześnie będziesz mogła je nosić przez wiele sezonów.
H&M już kusi swoją ofertą na Black Friday, a w zakładce dotyczącej wydarzenia możemy znaleźć doskonałe propozycje i inspiracje na zakupy. Spośród nich, okiem redaktorki mody, postanowiłam wybrać 5 rzeczy, które warto dodać do koszyka.
1. Taliowana sukienka, która wygląda jak szyta na miarę
Kiedy tylko otworzyłam zakładkę na Black Friday 2025, od razu ją zobaczyłam: genialną sukienkę w czerwonym, żywym kolorze. Jest niezwykle charakterystyczna i gwarantuję, że w niej nie pozostaniesz niezauważona. Doskonale sprawdzi się na romantyczne wyjście we dwoje, świąteczną kolację, koktajl czy sylwestrową zabawę. Taki krój warto mieć w swojej szafie, aby móc sięgnąć po niego na wielkie wyjście i móc się poczuć jak milion dolarów. Mocne taliowanie doskonale równoważy proporcje sylwetki.
2. Must have stylizacji denim on denim
Denim on denim to total look, którego nie można ignorować. Powraca jak bumerang, a kobiety na całym świecie darzą go wyjątkową sympatią. Jeans to wygodny materiał, który idealnie sprawdzi się w miejskiej codzienności, ale również spakujesz go do walizki na mały city break. Idealną parą dla jeansów jest koszula. A w H&M znajdziesz nie byle jaki model. Piękny odcień indygo i kobiece wiązanie czynią z niego wyjątkową propozycję dla osób, które lubią casual, ale z nutką elegancji i kobiecego sznytu. Zdecydowanie właśnie na taki fason warto polować na Black Friday. Zapewni ci jeansowy total look, ale w razie potrzeby możesz go stylizować na inne sposoby: z zamszem, wełną, dzianiną czy inną tkaniną.
3. Mięciutki jak chmurka, przytulny jak kocyk
W trakcie Black Friday lubię polować na sweterki, zwłaszcza te z lepszymi składami. Dodatek moheru, kaszmiru, wełny lub cieplutkiej alpaki? Dokładnie tak! W H&M często znajdziesz produkty, które są premium i stworzone dla fanek nieco trwalszych i przyjemniejszych tkanin niż 100% poliester. Kiedy spojrzysz na ten sweterek, od razu zrozumiesz, dlaczego wybrałam właśnie go jako propozycję na dodanie go do koszyka. Czyż nie mówi "jestem komfortowy i mięciutki"? Puszysty splot, szeroki komin i ozdobne guziki czynią go wręcz idealną propozycją na chłodne późnojesienne i zimowe wieczory.
4. Black Friday w H&M stawia na współczesne interpretacje
Płaszczyk z szalem to fason, który zachwycił mnie swoją praktycznością. Okrycie, które ma wbudowany szal i nie będę się musiała martwić, że wypadnie mi z rękawa w szatni, brzmi naprawdę jak świetny deal. A dodatkowo ma modny pudełkowy krój i boski, głęboki odcień wiśni, który będzie komplementował wiele typów urody. Nie przekonuje cię pomysł z szalem? Dobra wiadomość: możesz go odpiąć i schować w szafie. Chociaż moim zdaniem to właśnie on dodaje płaszczykowi "tego czegoś". To zdecydowanie współczesna interpretacja klasycznego płaszcza, która dzięki ciekawemu detalowi intryguje o wiele bardziej niż "zwykły" model.
5. Koronkowa ołówkowa spódnica
Pamiętaj, że Black Friday to nie tylko okazja do zakupu klasyków, ale także przetestowania nowości. Nie ma lepszej okazji niż przeceniony o 40% czy 50% trend, który chciałaś wypróbować w swojej szafie, ale nie byłaś przekonana, jak się sprawdzi. W sezonie jesień-zima 2025/26 królują kobiece detale: baskinki, falbany, kokardki, ale również koronki. I właśnie ten ostatni element wykorzystał w swojej kolekcji H&M. Ołówkowa koronkowa spódnica z wbudowaną podszewką to propozycja elegancka, którą możesz założyć na okazje, w trakcie których zależy ci na dodaniu sobie ubiorem kobiecej pewności siebie. A w bardziej codziennym wydaniu wystarczy, że połączysz ją z mięciutkim pluszowym sweterkiem, wygodną shopperką i kozakami.
