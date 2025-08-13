Cynamonowa kurtka to propozycja dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, ale bez przesadnego kombinowania. Ten odcień natychmiast przyciąga wzrok, a jednocześnie nie dominuje całej stylizacji. Świetnie wpisuje się w jesienną paletę kolorów i pasuje zarówno do casualowych, jak i bardziej szykownych zestawów.

Reklama

Cinnamon jacket pasuje do wszystkiego

Jesień to idealny moment, by wnieść do garderoby odrobinę ciepła - nie tylko za sprawą tkanin, ale i kolorów. Cynamonowa kurtka świetnie współgra z klasyką: czernią, beżem, granatem czy odcieniami écru. Jest bardziej wyrazista niż camel, ale wciąż uniwersalna. Świetnie wpisuje się w estetykę old money, paryskiej nonszalancji czy skandynawskiego minimalizmu.

Cinnamon jacket występuje w wielu odsłonach: od pikowanych modeli kurtek typu puffer, przez eleganckie wełniane płaszcze, aż po skórzane ramoneski. Każda z tych wersji zyskuje dodatkowy urok właśnie dzięki odcieniowi cynamonu.

Czytaj też: 3 połączenia kolorów, z którymi zawsze będziesz wyglądać elegancko

Cinnamon jacket idealnie wygląda z jeansowymi spodniami i białym T-shirtem, fot. mat. prasowe

Z czym nosić cinnamon jacket?

Cynamonowa kurtka najlepiej wygląda na tle spokojnych, stonowanych kolorów w stylu quiet luxury. Połącz ją z białym t-shirtem, kremowym golfem albo jasnoszarym swetrem. Na dole sprawdzą się jeansy, czarne garniturowe spodnie albo dzianinowa spódnica w beżu. Taki zestaw to klasyka, która nigdy się nie znudzi.

Jesienią stylizacje zyskują na głębi dzięki warstwom. Cinnamon jacket świetnie wygląda zarzucona na marynarkę w kratkę lub oversize’owy kardigan. Możesz też dodać apaszkę lub czapkę w zbliżonym odcieniu - efekt będzie spójny i przemyślany, ale nie nudny.

Ten ciepły, głęboki kolor wyjątkowo korzystnie prezentuje się przy cerze o złotym, oliwkowym lub neutralnym tonie. Ale nawet osoby o chłodniejszej karnacji mogą go śmiało nosić - wystarczy dobrać odpowiednie dodatki. Co ważne, cynamon pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom.

Czytaj także: