Gorące wyprzedaże za nami, a sieciówki wprowadzają do swojego asortymentu zupełnie świeżutkie wiosenne kolekcje. Zara już zaprezentowała nową odsłonę swojej oferty. W hiszpańskiej sieciówce aktualnie znajdziemy wiele modnych elementów garderoby na wiosnę 2026, a część z nich jest ponadczasowa i posłuży nam także w kolejnych sezonach. Wybrałam 5 nowości z Zary na wiosnę 2026, które są idealną bazą dla szafy kapsułowej. Sprawdzą się zarówno do biura, jak i na randę czy kawę z przyjaciółką.

1. Biała koszula z wiązaniem to podstawa szafy kapsułowej

Biała koszula to klasyczek, który nie musi być nudny. Wystarczy jeden detal, który sprawia, że akurat dany model jest inny niż wszystkie. Taką opcję znajdziemy aktualnie w Zarze za 179 zł. To koszula popelinowa z wiązaniem przy szyi. Możemy z niego stworzyć zjawiskową kokardę lub bardziej klasycznie - prosty wyszczuplający węzełek. Wszystko zależy wyłącznie od naszej wyobraźni.

Biała koszula z wiązaniem z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Taka koszula do doskonała opcja oczywiście do garnituru. Świetnie też będzie komponować się ze spódnicą i marynarką, gdy stawiamy na wersję do biura. W wydaniu casualowym także się sprawdzi. Wystarczy zestawić ją z ciemnymi jeansami - np. typu balloon - oraz klasycznymi sneakersami, loafersami lub trampkami.

2. Ruffles énorme to najmodniejsza spódnica wiosny 2026

Spódnica énorme to najmodniejszy model wiosny 2026, który w końcu wychodzi z wybiegów na ulicę. Charakteryzuje się długością i zwiększoną objętością. A Zara proponuje swoją odsłonę - falbaniastą asymetryczną spódnicę énorme. To opcja za 219 zł, która pasuje do wielu innych elementów garderoby - zarówno eleganckich, jak i sportowych.

Ruffles énorme - asymetryczna spódnica z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Klasyczna koszula lub T-shirt to opcja bezpieczna do tej spódnicy. Taki outfit najlepiej wykończyć obcasami, czółenkami lub w wersji bardziej casualowej balerinami. Jeśli jednak chcesz zaszaleć ze stylizacją i w pełni wykorzystać nietypowy krój tej spódnicy, połącz ją z topem i bomberką, a do tego dobierz trampki. Efekt wow gwarantowany.

3. Czarne jeansy balloon to ponadczasowa klasyka

Szafa każdej kobiety musi zawierać jeden element, którym są czarne jeansy. To klasyka ponad wszystko, a do tego idealna baza dla wielu stylizacji. Wystarczy dobrać odpowiedni fason dla siebie. Ja uważam, że balloon jeans sprawdzą się idealnie, ponieważ tuszują co trzeba, a do tego nie są nudne. Właśnie taką parę znajdziemy w Zarze za 179 zł.

Czarne jeansy balloon z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

To opcja z krótszymi nogawkami, która świetnie eksponuje wiosenne i letnie buty. Niezależnie od tego, na jaką parę się zdecydujesz, dobrze będzie się z nimi prezentować. Ja tej wiosny najchętniej postawię na białe czółenka na słupku oraz koszulę - być może nawet powyższą, z fikuśnym wiązaniem.

4. Marynarka w tenisowy prążek do biura i nie tylko

Marynarka to klasyka, która musi się znależć w garderobie każdej kobiety. Jeśli jednak nie chcesz stawiać na nudną czerń, mam dla ciebie równie bezpieczną, ale ciekawszą opcję. To granatowa marynarka w tenisowy prążek. Doskonała do stworzenia idealnego office core. W Zarze możesz ją kupić za 199 zł.

Marynarka w tenisowy prążek z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Co tu dużo mówić, taka marynarka to doskonała opcja zarówno do biura, jak i do kina czy na święta. Wszystko zależy od dodatków, na jakie postawimy, ale świetnie będzie komponować się zarówno ze spodniami w tym samym stylu, tworząc suit total look, jak również z jeansami czy spódnicami. Do wyboru, do koloru.

5. Trencz 2 w 1 z odpinaną kamizelką to francuski sznyt

Trencz to najlepsze okrycie wierzchnie na wiosnę - zwłaszcza dla minimalistek. Inspirowany francuskim szykiem, nigdy nie wychodzi z mody. Świetnie wygląda w połączeniu z botkami, balerinami, mokasynami, a nawet trampkami. Ale żeby przełamać nudę, warto postawić na nietypowy model - jak ten z Zary, który zawiera dodatkowo rozpinaną kamizelkę. Cena? 499 zł.

Trencz 2 w 1 z odpinaną kamizelką z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Taki płaszcz to sam szyk. Świetnie wygląda do sukienek, jak i do jeansów. Niezależnie zatem, na jaki outfit postawisz, ten trencz zrobi całą robotę i sprawi, że w tym sezonie zaprezentujesz się niczym milion dolarów.

