Lata 60. wracają w wielkim stylu. Na ulicach Kopenhagi podczas tygodnia mody zaroiło się od stylizacji, które są jak wyjęte z tej dekady. A przede wszystkim mowa o jednym wzorze, którego nie powstydziłyby się "dzieci kwiaty". Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o kwiatowy wzór, który zdominował Copenhagen Fashion Week 2025. Mogliśmy go dostrzec w wielu stylizacjach - począwszy od sukienek i spódnic, przez bluzki, a na dodatkach skończywszy. Tylko zobacz, w jaki sposób nosić kwiatowe ubrania, aby zadać szyku w stylu Dunek.

Kwiatowy wzór to hit jesieni 2025

Dunki pokochały kolory. Jesienią na ulicach Kopenhagi będziemy mogli dostrzec pastele, ale też inne wyraziste barwy - czerwienie, róże, pomarańcze. Niezmiennie króluje również jeans, ale Dunki są bliskie również europejskim trendom i także stawiają na modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2025, czyli beże i brązy. Najważniejszy jest jednak on - wzór w kwiaty.

To właśnie ten print rządzi na ulicach Kopenhagi. Sukienki w kwiaty i apaszki jak w latach 60. Spódnice niczym malowane flamastrem. Płaszcze z kwiatami w wersji maxi. Oraz oczywiście dodatki - ogromne gumki, spinki, zawieszki - wszystko w kwiecistej wersji.

Ten wzór już rządzi na ulicach Kopenhagi

To właśnie ten wzór był szczególnie widoczny podczas Copenhagen Fashion Week, który niedawno się odbył. Dunki pokochały ubrania, które przypominają oleisty pejzaż. Kluczowe jest to, aby wyglądały one jak namalowane i miały nieregularne kształty. Jesienią wszystkie będziemy chciały się na nich wzorować.

Kwiaty w wersji retro

W wielu stylizacjach podczas tygodnia mody były widoczne sukienki w stylu retro - prosty krój, pastelowe barwy, a do tego dodatki jak z lat 60. i 70, przede wszystkim apaszki oraz okulary w białych oprawkach. Mogliśmy dostrzec również kwieciste kreacje w wersji jeansowej, które również były hitem w tych dekadach, a teraz wracają do łask.

Sukienki retro w kwiaty na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kwiaty w nowoczesnym wydaniu

Oczywiście nie tylko retro, również nowoczesne kreacje mogliśmy podziwiać w wersji z kwiatami. Moją uwagę przykuła prosta, długa sukienka z krótkim rękawem przypominająca obraz na płótnie. Inną wersją nowoczesnego podejścia do kwiatów jest np. spódnica do kolan wykończona modną falbanką, która wygląda jak biała kartka z namalowanymi flamastrem kwiatami. Warto zwrócić również uwagę na słonecznik zawieszony przy torbie, czyli kwiecisty dodatek.

Kwiaty w nowoczesnym wydaniu na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kwiaty na cieplejsze i chłodniejsze dni

Nie trzeba od razu stawiać na całą kwiecistą stylizację. Można zdecydować się na stonowane spodnie - np. biodrówki, które wracają po latach, a do tego górę z kwiatowym printem. I tak na cieplejsze dni dobrą opcją będzie elegancka bluzka w kwiaty, a na chłodniejsze... płaszcz lub kurtka z nadrukiem w rozmiarze XXL.

Kwiaty na cieplejsze i chłodniejsze dni na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kwieciste dodatki do włosów to hit

A jeśli nie chcesz stawiać na elementy garderoby z tym wzorem, zdecyduj się na kwiatowe dodatki. Wspomniane już zawieszki do torebek to jedna z opcji. Warto też postawić na tego typu dodatki do włosów. Absolutnym hitem jesienią i zimą będą wszelkiego rodzaju gumki w wersji XXL. Również kwiatowe spinki były widoczne podczas Kopenhaskiego Tygodnia Mody i warto na nie postawić w nadchodzącym sezonie.