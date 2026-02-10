Styliści pokochali "whimsigoth". Ten modowy trend wraca na paryskie ulice po 30 latach
Trend modowy whimsigoth to połączenie 3 bardzo efektownych styli, które nadają modzie 2026 charakter. Sprawdź, czym wyróżniają się tego typu stylizacje z wybiegów i naucz się, jak nosić wplatać ten trend w codzienne stylizacje.
Trend modowy whimsigoth staje się jednym z najbardziej charakterystycznych kierunków w modzie na 2026 rok. Nie jest jednak nowinką, a wielkim powrotem stylu z lat 90. Łączy on mroczną estetykę gotyku z lekkością i romantyzmem stylu boho oraz bogactwem baroku, tworząc oryginalne, wielowarstwowe stylizacje. Popularność whimsigoth rośnie na całym świecie, a paryskie it-girls już straciły głowę dla powracającego trendu.
Czym charakteryzuje się trend modowy whimsigoth?
Whimsigoth jest modowym trendem na pograniczu kilku estetyk. Swoje korzenie ma w alternatywnych subkulturach lat 90. i łączy 3 wyraziste style w 1, czyli mroczny gotyk z romantycznym boho i barokowym przepychem. Efektem tej nietypowej mieszanki są przyciągające wzrok stylizacje warstwowe z wyrazistymi zdobieniami, podkreślającymi niezależność, kreatywność i nieoczywistość. Whimsigoth wyróżnia się także odniesieniem do astrologii i elementy te pojawiają się zarówno w biżuterii, jak i wzornictwie tkanin.
W estetyce whimsigoth dominują głębokie, nasycone barwy: fiolety, butelkowa zieleń, bordo, granat oraz ponadczasowa czerń. Kolory te doskonale podkreślają gotycką stronę trendu, równocześnie dając pole do łączenia z jaśniejszymi odcieniami, obecnymi w subtelnych detalach boho.
Podstawą trendu są jednak tkaniny, które tworzą głębię i strukturę stylizacji. Najważniejsze z nich to:
- aksamit i welur – ciężki, mięsisty, nadaje wrażenia luksusu i tajemniczości,
- koronka – delikatna, często czarna lub ciemnofioletowa, dodaje romantycznego klimatu,
- tiul – zwiewny, przezroczysty, idealny do warstwowych kompozycji.
Whimsigoth w codziennych stylizacjach
Warstwowość jest kluczowa dla whimsigoth, ponieważ zestawianie ubrań o różnych długościach i fakturach pozwala budować głębię i dynamikę. Przykładowe rozwiązania to długie spódnice z koronkowymi halkami oraz lekkie, prześwitujące sweterki narzucone na delikatne sukienki czy tiulowe narzutki na aksamitnych topach.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów whimsigoth są masywne buty, szczególnie glany, które zestawia się z lekkimi, zwiewnymi sukienkami. To nietypowe połączenie surowości z subtelnym romantyzmem daje niezwykły efekt, który od razy przyciąga wszystkie spojrzenia na ulicy.
Ostatnim ważnym elementem są dodatki, bo to one pełnią kluczową rolę w budowaniu stylu whimsigoth. Szczególnie popularne są tutaj duże, metalowe naszyjniki, chokery czy pierścionki z kamieniami. Jeśli chodzi o konkretne wzory to dominują tu wszelkiego rodzaju ozdoby nawiązujące do motywów astrologicznych, takich jak księżyc, gwiazdy czy słońce. Nieodłącznym elementem stylizacji są również opaski do włosów, spinki i rękawiczki z koronki, a nawet ozdobne torebki w kształcie księżyca czy słońca.
