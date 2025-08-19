Moda nieustannie ewaluuje, co widać szczególnie w ostatnich latach. Coraz częściej wracają bowiem elementy garderoby, które były już modne, a teraz znów stają się hitem, jednak w odświeżonym wydaniu. Niedawno pisałam, że baskinka wraca w wielkim stylu, a także ogrodniczki wróciły do łask dzięki gwiazdom, które zaczęły się na nie decydować. Jesienią i zimą 2025 dostrzeżemy także powrót innego trendu. Spodnie biodrówki to kwintesencja Y2K. Do niedawna wzbudzały mieszane uczucia, ale w nowym wydaniu spodobają się wszystkim, a już na pewno minimalistkom.

Te spodnie to kwintesencja Y2K

"Biodrówki" to potoczna nazwa na spodnie, które mają niski stan, dzięki czemu odsłaniają kości biodrowe. Jako pierwszy do swojej kolekcji tego typu model jeszcze w latach 90. wprowadził Aleksander McQueen. Biodrówki szybko zyskały popularność, bo pokochały je gwiazdy, na których wzorowały się wówczas młode dziewczyny - Christina Aguilera, Britney Spears, a nawet Madonna.

Pod koniec lat 90. i na początku 2000. spodnie biodrówki były wszędzie - na wybiegach, w teledyskach, filmach i ulicach. Wszyscy je nosili w przeróżny sposób - począwszy od zwykłych stylizacji, przez typowe dla tamtego okresu jeansy z topem na ramiączkach, a skończywszy na kontrowersyjnych zestawieniach, czyli wystających spod spodni majtek, szczególnie stringów.

Spodnie biodrówki wracają w nowym wydaniu

Tej jesieni biodrówki znów będą hitem. Na szczęście tym razem postawimy na klasykę i będziemy je nosić tylko w eleganckim wydaniu. To nie muszą być denimowe czy jeansowe spodnie - równie dobrze mogą być materiałowe modele. Najistotniejsze jest to, aby miały niski stan i uwydatniały kości biodrowe.

Elementem charakterystycznym biodrówek, które będą modne w tym sezonie, jest ich elegancja. Nawet zatem jeśli zdecydujesz się na odkryty brzuch, pamiętaj o pasku, dzięki któremu spodnie nie będą się zsuwać i nie zaliczysz modowej wpadki. Warto też włożyć top lub koszulę w środek, a nawet postawić na dłuższą marynarkę, która zakryje gołe plecy.

Bardzo ważnym dodatkiem będzie odpowiednio dobrane dodatki - pasek, torebka, biżuteria. Tu wszystko zależy od ciebie. Jeśli chodzi o pasek - zamiast wybierać typowe dla tych spodni w latach 90. rzemyki i łańcuszki, lepiej postaw na klasykę w wersji skórzanej. Decydując się natomiast na biżuterię oraz torebkę, postaw na minimalizm. Wówczas na pewno zadasz szyku.

Jak nosić biodrówki? 5 inspiracji na stylizacje

Są różne opcje na to, aby nosić biodrówki i zadać szyku. Jesienią i zimą stawiamy na eleganckie outfity. Wybrałam 5 inspiracji, które mogą ci się spodobać. Która z nich będzie twoim faworytem?